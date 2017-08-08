 Сегодня стартует внеочередной призыв: отберут примерно 1000 человек

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", по приказу президента Петра Порошенко до 31 августа молодых людей призывного возраста будут забирать на службу. После этого призывную кампанию приостановят и возобновят в октябре. По информации Генштаба, такой призыв проводят в связи с недобором в Национальную гвардию во время майского призыва.
В этом месяце по всей стране повестки будут рассылать украинцам в возрасте от 20 до 27 лет. Из них отберут примерно 1000 бойцов, которых отправят на службу в Национальную гвардию. Из каждой области заберут в армию от 50 до 100 человек. К примеру, во Львовской области призовут 53 бойца, а в Днепропетровской - 95 человек.
После августа следующий призыв, согласно приказу Президента, пройдет в октябре этого года. Кабинет Министров должен отдельным указом определить, сколько человек заберут в армию во время осеннего призыва, и сколько будет стоить кампания.
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или медицина отказалась от безнадёжных троллей...?
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а лайк почему Игорёше не поставил - непорядок...
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головуруку...(с)
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народец призываемый на службу мусорам как правило знает, куда и за какие ништяки
призывается, существует конкурс из мразей, готовых служить в мусарне -
жирная пайка, раннячяя пенсия и как бонус возможность дубасить и убивать безоружный
бунтующий скот
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В Генштабе рассказали, что будут доукомплектовывать младший офицерский состав армии за счет тех людей, которые в свое время прошли курс базовой военной подготовки и получили звание офицера запаса.
Поэтому под нынешний призыв подпадают лица:в возрасте до 43 лет;прошедшие полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса (закончили военные кафедры);имеют высшее образование (не ниже бакалавра);которым присвоено первичное офицерское звание (младшего лейтенанта или лейтенанта).
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