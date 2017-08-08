EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  2793  28
Все про:армия (8031) Генштаб ВС (828) призыв (436) Национальная гвардия (1223)

 Сегодня стартует внеочередной призыв: отберут примерно 1000 человек

мобилизация

В Украине восьмого августа стартует внеочередной призыв на службу в армию, который продлиться до 31 августа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", по приказу президента Петра Порошенко до 31 августа молодых людей призывного возраста будут забирать на службу. После этого призывную кампанию приостановят и возобновят в октябре. По информации Генштаба, такой призыв проводят в связи с недобором в Национальную гвардию во время майского призыва.

В этом месяце по всей стране повестки будут рассылать украинцам в возрасте от 20 до 27 лет. Из них отберут примерно 1000 бойцов, которых отправят на службу в Национальную гвардию. Из каждой области заберут в армию от 50 до 100 человек. К примеру, во Львовской области призовут 53 бойца, а в Днепропетровской - 95 человек.

После августа следующий призыв, согласно приказу Президента, пройдет в октябре этого года. Кабинет Министров должен отдельным указом определить, сколько человек заберут в армию во время осеннего призыва, и сколько будет стоить кампания.

Читайте также: Порошенко подписал указ о призыве в Нацгвардию в 2017 году
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чому не відбувається збільшення чисельності ЗСУ? Навіщо нам призовники в Нацгвардії? Нацгвардія має бути виключно контрактною, там призовників не має бути! Віддавати свій борг Батьківщині призовник має виключно в ЗСУ, навчаючись військовим професіям, а не зеків перевозити в душогубках вагонах та автозаках! Коли це плятство припиниться? Що грошей не вистачає на контракти в НГУ? Куди гроші поділи? Вкрали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
лечиться не пробовал...? найди хорошего врача...
или медицина отказалась от безнадёжных троллей...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
поможет токо настойка из корней лопуха на слезах горного барана !!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
открывай уже методичку и отвечай по сути, не ленись)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
так дай методичку - тогда открою...
а лайк почему Игорёше не поставил - непорядок...
 показать весь комментарий
Ответить
 
не так ) нужно вот так "купи рошенку поддержи порошенку"
 показать весь комментарий
Ответить
 
надо понимать рошеновцы нуждаются в пушечном мясе для разгона демонстраций и подавления протестов обворованного олигархами под руководством порошенко населения

народец призываемый на службу мусорам как правило знает, куда и за какие ништяки
призывается, существует конкурс из мразей, готовых служить в мусарне -
жирная пайка, раннячяя пенсия и как бонус возможность дубасить и убивать безоружный
бунтующий скот
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кому ждать повестки?
В Генштабе рассказали, что будут доукомплектовывать младший офицерский состав армии за счет тех людей, которые в свое время прошли курс базовой военной подготовки и получили звание офицера запаса.
Поэтому под нынешний призыв подпадают лица:в возрасте до 43 лет;прошедшие полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса (закончили военные кафедры);имеют высшее образование (не ниже бакалавра);которым присвоено первичное офицерское звание (младшего лейтенанта или лейтенанта).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бюджет МВС 43 млрд грн, а бюджет міноборони 64 млрд грн! То де поділи гроші? Вже всі рюкзаки в Авакова купили? Міноборони на 64 млрд грн утримує літаки, кораблі, шпиталі, 250 тис. військових та цивільних! А куди поділи 43 млрд грн в МВС?
 показать весь комментарий
Ответить
 
худшего контингента для армии не найти!, за 3 года можно было набрать толковых сержантов и сделать из них младших лейтенантов или как там по-новому... чтоб зарплата была больше, нормальные общаги...задрала эта партизанщина..они то и в институты пошли, чтоб от армии откосить, а тут пузатых дядек в 40 лет отлавливать будут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
уходят многие опытные и обстрелянные контрактники с ВСУ (пишут вернулся совок и вместе с ним маразм)...Так что полноценный призыв не за горами, если все так и останется...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так полноценный же осенью будет или я не прав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
andrew 95a0729c - была идея вообще отказаться от призыва..., - порошенко громко заявлял.., но сейчас недобор жуткий.. Вояки массово не продлевают контракты и не из за того что не хотят воевать, а из за того маразма который вернулся в Армию... + снабжение, еда и все такое...Ну и сидеть под обстрелами без всякого плана тоже не вдохновляет... Недавно оклады повысили.., может исправят ситуацию теми у кого на гражданке финансы поют романсы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
та ясно конечно , но повышать выплаты полюбому нужно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мало потому что нужно компенсировать недобор) а потом с весны по нормальному
 показать весь комментарий
Ответить
 
а чому позачерговий? хіба в нас військове становище? нещодавно казали що Нацгвардія укомплектована на 100%. невже збрехали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Недобор. А кто-то тут от военкома на Цензоре прячется. Патриоты они такие патриоты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, что ето за внеочередной призыв. Ето законно? Думаю кто хочет тот может на него х*** забить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В ноцгвардею онли? На Банковой не хватает охраны?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня стартует внеочередной призыв: отберут примерно 1000 человек
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти