 Вследствие детонации боеприпасов в БМП врага двое наемников были уничтожены, еще трое получили тяжелые ранения, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
"Во время выдвижения на передовую позицию для осуществления обстрелов сил АТО водитель-механик одного из подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ не справился с управлением, что повлекло опрокидывание и возгорание боевой машины пехоты.
Вследствие детонации боеприпасов двое военных погибли, еще трое получили тяжелые ранения", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, Российская Федерация продолжает цинично скрывать участие своих граждан, кадровых российских военных, в боевых действиях на Востоке Украины.
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