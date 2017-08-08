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 Вследствие детонации боеприпасов в БМП врага двое наемников были уничтожены, еще трое получили тяжелые ранения, - ГУР

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Противник продолжает нести потери личного состава в связи с низким уровнем подготовки и халатностью военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

"Во время выдвижения на передовую позицию для осуществления обстрелов сил АТО водитель-механик одного из подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ не справился с управлением, что повлекло опрокидывание и возгорание боевой машины пехоты.

Вследствие детонации боеприпасов двое военных погибли, еще трое получили тяжелые ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 террористов ликвидированы, 34 ранены, - Лысенко озвучил потери врага за прошедшую неделю

Как сообщалось ранее, Российская Федерация продолжает цинично скрывать участие своих граждан, кадровых российских военных, в боевых действиях на Востоке Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВследствие детонации боеприпасов в БМП врага двое наемников были уничтожены, еще трое получили тяжелые ранения, - ГУР
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