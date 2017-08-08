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 Политика Украины
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 Украина не последует советам некоторых партнеров решить проблему Донбасса и лишь потом - Крыма: идем параллельными треками, - Ирина Геращенко

геращенко

Партнеры Украины часто акцентируют внимание на "домашнем задании" Киева, отодвигая на второй план вооруженную агрессию против Украины Российской Федерации и оккупацию ею части украинской территории, а также обязательства ряда стран в рамках международных договоров.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы о Донбассу Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Иногда наши иностранные партнеры хотели бы больше говорить о домашнем задании Украины (борьба с коррупцией, усиление демократических процессов, прозрачность экономики, умная кадровая политика), лишь бы не говорить о своих обязательствах, таких как гарантия безопасности Украины и защита прав человека на всем европейском континенте. Часто наши Европейские партнеры делают громкие заявления в защиту украинских ГО (это их полное право, тем более, что они поддерживают эти ГО), но молчат, как в рот воды набрали, об арестах в Крыму, суровых приговорах российской оккупационной власти против украинцев или крымских татар. Вы слышали заявления иностранных правительств по судилищу над Балухом или Чийгозом? Я - нет. Зато некоторые иностранные чиновники советуют нам сначала решить проблему Донбасса, а затем Крыма", - заявила она.

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"Мы не прислушаемся к этим советам. Мы идем параллельными треками, шаг за шагом и день за днем приближая освобождение Крыма и Донбасса. Политико-дипломатическим способом. Усиливая украинскую армию. Потому что и на оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму живут граждане Украины. И Донбасс, и Крым - это украинские территории. Мы не дадим ЕС и США об этом забыть и снять с повестки дня. Более того, этой своей настойчивостью мы сохраняем и защищаем и европейские принципы и ценности. Ведь ЕС базируется не только на бескомпромиссной борьбе с коррупцией и поучениях, как строить демократию и светлое будущее, а на правах человека, в первую очередь, на уважении к частной собственности (а украинскую частную собственность ограбили, РФ все украла у нас в Крыму и на Донбассе). Мы ежедневно будем напоминать это европейцам и американцам, как бы им иногда ни было неприятно это слышать. С РФ действительно никто в мире не хочет воевать. Мы тоже не хотим воевать с РФ. Но РФ напала на нашу землю. И мы будем защищаться. И мы будем возвращать нашу землю, наши территории и освобождать наших людей", - акцентировала Геращенко.

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"Нашим дорогим иностранным партнерам, которых мы неизменно благодарим за поддержку, беспокойство и санкции, иногда гораздо приятнее встречаться с нашими отечественными антикоррупционерами и оппозиционерами всех мастей, которые неизменно расскажут, как все плохо в Украине и ни словом не вспомнят о РФ, чем с теми политиками, которые напоминают о Будапештском меморандуме, заложниках и политзаключенных, статистике убитых и раненых украинцев, об украденной на Донбассе и в Крыму украинской собственности, о правах человека, которых просто не существует на оккупированных территориях. В этом контексте у меня постоянная просьба ко всем политикам и общественным активистам, какие бы лагеря и организации они ни представляли: о чем бы вы ни общались с нашими уважаемыми западными коллегами и партнерами, не забудьте им обязательно сказать одно предложение о российской военной агрессии и той цене, которую украинцы платят сегодня за мир в ЕС", - резюмировала она.
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Да ,забавно подается информация, молодцы канал 24 и передача Вести.UA.
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"не забудьте им обязательно сказать одно предложение о российской военной агрессию и той цене, которую украинцы платят сегодня за мир в ЕС"

На державному рівні військову агресію назвали АТО, договір дружби між Україною та мордором не розірвано, дипломатичні стосунки не розірвані, ворога називають "торговим партнером" і при цьому просять щось в ЄС.
Може десь заклалась помилка, і потрібно почати з того, що змінити офіційний статус того, що відбувається вже більше 3-х років в Україні?
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Чего парится из за пустяков,это высказывания приближенных к сименсу,кацапы дали понять,одни они страдать не собираются,если ничего не будете предпринимать,пострадает бизнес сименса в россии,и эти бегом бросились выводить крым из общей темы с донбассом,послать их к херам собачим и меньше обращать внимания
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Какие партнёры ?
Партия Кристиана Линднера, который говорил о Крыме и Путине на днях даже не имеет мест в Бундестаге.
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Ирунька на майямах вспомнила, что нужно пофЭйсбучить! Интересно, сама придумала или пЭцька с самУлета подсказал?
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Пани Ирина......- я бы сказал Вам, что наибольшая ошибка которую Украина совершила - то, что отдала ядерное оружие. Если бы не был уверен что оно может попасть в плохие руки....
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какая ирочка умненькая девочка - она хочет, чтобы иностранные партнеры гарантировали им безопасность, а они шоколаднички при этом продолжали воровать миллиардами, и чтобы запад не задавал лишних вопросов, а просто защищал их воровскую систему, ирочка вообще уже берега попутала
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Идем треками? Хм. Она в курсе, что трек - это кольцо, круг?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не последует советам некоторых партнеров решить проблему Донбасса и лишь потом - Крыма: идем параллельными треками, - Ирина Геращенко
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