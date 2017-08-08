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Все про:Крым (20352) оккупация (7211) Севастополь (1647) Черноморский флот РФ (1135)

 Российская подлодка "Краснодар" из Средиземного моря плывет в оккупированный Севастополь

Дизельная подводная лодка (ПЛ) Черноморского флота России "Краснодар" завершила деятельность в составе сил постоянного соединения российского Военно-Морского Флота в Средиземном море и возобновила межфлотский переход с Балтики в Черное море.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Накануне подводная лодка "Краснодар" прошла через Черноморские проливы и взяла курс на оккупированный Севастополь. Там ее прибытие ожидается 9 августа.

В Минобороны РФ сообщили, что ранее в Средиземном море подводная лодка "Краснодар" дважды выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" из подводного положения якобы по объектам террористов в Сирии.

Подводная лодка "Краснодар" - четвертая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота России, добавили в пресс-службе.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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Збільшення чисельності кораблів та підводних човнів ЧФ говорить про підготовку до подальшої агресії проти України! У відповідь ми маємо розбудовувати ВМСУ, купляти протичовнові кораблі та гелікоптери, протичовнові та протикорабельні ракети, бомби, міни, безпілотні катери та безпілотні підводні човни, безпілотні літальні апарати. За 3,5 роки влада не купила жодної протикорабельної ракети, це при тім що в нас є ракетний катер, але немає протикорабельних ракет!
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август в разгаре, торопиться в "родную гавань", как "Курск"
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-Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. (c)
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ВМФ Румынии должен срочно отправить на задание баржу с овцами.
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дуже цікава новина. дуже-дуже цікава новина... особливо для такого сайту.
краще напишіть про зменшення золотовалютних запасів внаслідок виплати процентів МВФ та скільки ще треба буде виплатити в найближчі роки.
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Дизельная подлодка? Это как у немцев во 2 мировую??? Ничего лучше не придумали?? И это - то, зачем было нужно Севастополь захватывать???
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После дымовой завесы Кузи в средиземном море, которую визуально могли видеть даже инопланетяне с орбиты Марса, дизельная подводная лодка как то особо не удивляет.
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Верно сказано ...ПЛЫВЁТ, а не идёт. А что всплывает и не тонет, и плавает и воняет? Дермо ватно!
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лодка плывет - таки да .не буду говорить кто плывет - а боевые ,да и не только боевые корабли ходят - может я ошибаюсь - исправьте))
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Эта подлодка была заложена 20 феврала 2014 года. Это день, когда началось возврашение Крыма. И вот она уже идет в Крым!
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Не возвращение а временная оккупация кацапчик.
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халва-халва-халва-халва
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башкиръ. ту и что ты понимаешь под словом возвращение?
Временную оккупацию? Так русня на крысме в любом случае за это ответит.
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халва-халва-халва-халва
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слухай - я таки понимаю шо ты власовского флага стесняешься - предателей не кто не любит и во все времена - но зачем ты взял флаг неметчинны?)))
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А сколько подлодок выстроила за это время Украина?
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а мы не воюем на море с вами - а Украина освободила такие города как Славянск,Краматорск,Мариуполь и 80% Луганской и 70% Донецкой области - факт))
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А на ХЕРА они нужны? ты идиот с отбитыми мозгами. Масса стран не имеют даже армии, ибо не собираются ни на кого нападать. Это вы, блдяское отродье, постоянно куда-то суёте своё чумазое рыло с желанием что-то спиздить, в крайнем случае нагадить. Поглядим вокруг и глянем последствия ваших действий, выблядок? Что скажешь?
Тратиться на оружие счас - вынужденное состояние, а лодка - тем более на фиг не нужна. Это за ваш счёт, ватник, рашка лязгает ржавым железом. ну-ну
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А сколько подлодок выстроила за это время Украина?

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Ватный идиот. А на сколько процентов вырос твой россеянский ВВП за 3 года по сравнению с США, Сингапуром, Японией, Евросоюзом ?
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Главное чтоб им на пути побольше барановозов боевых! Удаши в столкновении...Очередной значёк будет на борту барановоза за потопленное ватное судно.
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Да все-таки тема создания на базе Ми-14 комплекса по активному беспилотному поиску подлодок актуальна. Очень актуальна. Кстати и беспилотные катера в их составе с глубинными бомбами тоже!!!
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Дак Босфор закрыть и пусть дрочат на море Лаптевых.
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Возможно это будет последний её переход.2017 год,когда по предварительным договорённостям рф должна забрать весь свой флот с Крыма.Вперёд и с песней.
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протест уже заявили?
Привет а сколько осталось до вывода?
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Мож, Петю покатают? На истребителе летал, а на подлодке пока, увы...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийская подлодка "Краснодар" из Средиземного моря плывет в оккупированный Севастополь
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