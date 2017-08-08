 Российская подлодка "Краснодар" из Средиземного моря плывет в оккупированный Севастополь

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Накануне подводная лодка "Краснодар" прошла через Черноморские проливы и взяла курс на оккупированный Севастополь. Там ее прибытие ожидается 9 августа.
В Минобороны РФ сообщили, что ранее в Средиземном море подводная лодка "Краснодар" дважды выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" из подводного положения якобы по объектам террористов в Сирии.
Подводная лодка "Краснодар" - четвертая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота России, добавили в пресс-службе.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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краще напишіть про зменшення золотовалютних запасів внаслідок виплати процентів МВФ та скільки ще треба буде виплатити в найближчі роки.
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Временную оккупацию? Так русня на крысме в любом случае за это ответит.
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Тратиться на оружие счас - вынужденное состояние, а лодка - тем более на фиг не нужна. Это за ваш счёт, ватник, рашка лязгает ржавым железом. ну-ну
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Ватный идиот. А на сколько процентов вырос твой россеянский ВВП за 3 года по сравнению с США, Сингапуром, Японией, Евросоюзом ?
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уже не чем заняться что ли?))))
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Привет а сколько осталось до вывода?
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