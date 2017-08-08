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Все про:лес (411) пожар (3420) Херсонщина (741) ГСЧС (1270)

 Масштабный лесной пожар на Херсонщине ликвидирован, - ГСЧС

пожар

Масштабный лесной пожар в Олешковском районе Херсонской области, возникший там в понедельник и охвативший площадь в 40 га, ликвидировали и сейчас заливают очаги тления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС Украины.

"Вблизи с. Костогрызово Олешковского района около 14 часов 7 августа на территории Костогрызовского лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса на площади ориентировочно до 40 га. По состоянию на 7 часов 8 августа открытый огонь не наблюдается, проводится проливка отдельных очагов тления", - сообщает ГСЧС.

По информации ведомства, к ликвидации пожара привлечены 163 человека и 48 единиц техники.

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Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от ГСЧС привлечены 2 самолета АН-32П, вертолет Ми-8 и от МО Украины - вертолет Ми-8, которыми осуществлено 10 сбросов.

На месте пожара координацию мер по тушению пожара осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС в Херсонской области во главе с начальником Сергеем Черным.

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От Херсона до Костогрызова по прямой - 20 километров.
Вчера ТУЧИ дыма от пожара затянули полнеба над Херсоном в районе набережной.

Я видела три полета самолета. Они летали буквально каждые 15 минут.
И вертолёты видели на той стороне - минимум 5 раз. Это всё за период менее часа. Около 7 часов вечера.

Моя племянница видела ещё 4 полета самолетов, чуть раньше.

Да уж... страшновато было. Жутко.
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