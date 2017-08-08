 Масштабный лесной пожар на Херсонщине ликвидирован, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС Украины.
"Вблизи с. Костогрызово Олешковского района около 14 часов 7 августа на территории Костогрызовского лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса на площади ориентировочно до 40 га. По состоянию на 7 часов 8 августа открытый огонь не наблюдается, проводится проливка отдельных очагов тления", - сообщает ГСЧС.
По информации ведомства, к ликвидации пожара привлечены 163 человека и 48 единиц техники.
Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от ГСЧС привлечены 2 самолета АН-32П, вертолет Ми-8 и от МО Украины - вертолет Ми-8, которыми осуществлено 10 сбросов.
На месте пожара координацию мер по тушению пожара осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС в Херсонской области во главе с начальником Сергеем Черным.
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https://www.youtube.com/watch?v=QngLxhCuYwI
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Вчера ТУЧИ дыма от пожара затянули полнеба над Херсоном в районе набережной.
Я видела три полета самолета. Они летали буквально каждые 15 минут.
И вертолёты видели на той стороне - минимум 5 раз. Это всё за период менее часа. Около 7 часов вечера.
Моя племянница видела ещё 4 полета самолетов, чуть раньше.
Да уж... страшновато было. Жутко.
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