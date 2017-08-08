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 Террористы "ДНР" заняли дома местных жителей в оккупированной Саханке, - ОБСЕ

донецк боевики террористы

Жители оккупированного террористами "ДНР" села Саханка (24 км к северо-востоку от Мариуполя) сообщили наблюдателям СММ ОБСЕ, что наемники РФ заселились в нежилые дома в селе, несмотря на возражения соседей.

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Несколько жителей сообщили наблюдателям, что они видели танки и слышали огневую активность, со стороны села. Команда миссии видела примерно 10 мужчин в форме военного типа, при этом двое из них были вооружены. Находясь в селе, наблюдатели случайно услышали, как террористы "ДНР" говорили местным жителям не разговаривать с командой миссии.

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Кроме того, вооруженные террористы "ДНР" подошли к патрулю миссии и попросили предъявить план патрулирования и удостоверения личности. Когда наблюдатели отказалась это сделать, террористы "ДНР" сообщили, что им не разрешат продолжить движение. Спустя 10 минут террористы "ДНР" сказали команде СММ покинуть этот район.
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Дома зайняли "свої", не ПС. Тому донбасята будуть не проти.
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домбосяне даже будут не против тех куч фекалий...что СВОИ оставят им на хозяйском столе и семейном ложе))))
Домбаз никто не поставит на колени))))они такие))))
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они готовы даже взять у СВОИХ...дочкой и женой поделится...ЛИШЬ БЫ ХФАШИЗМ НЕ ПРОШЕЛ!!!!))))
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это так. совковые бойцы в германских селениях первым делом норовили в избе нахезать на стол
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- Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я за‑плачу, наконец!(c)
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"Свои" за противодействие пристрелят или "на подвал" засадят. За десяток км от Саханки такие же "донбаситы" не боятся засыпать блиндаж воинам ВСУ.
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"заселились в нежилые дома в селе, несмотря на возражения соседей" _______________"новость" о чем??????????????? а КУДА селятся солдаты на ВОЙНЕ??????????????
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И что примечательно, наемники РФ, в вашем определении солдаты на войне, активно участвуют в "гражданской войне" на территории Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы "ДНР" заняли дома местных жителей в оккупированной Саханке, - ОБСЕ
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