 Террористы "ДНР" заняли дома местных жителей в оккупированной Саханке, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
Несколько жителей сообщили наблюдателям, что они видели танки и слышали огневую активность, со стороны села. Команда миссии видела примерно 10 мужчин в форме военного типа, при этом двое из них были вооружены. Находясь в селе, наблюдатели случайно услышали, как террористы "ДНР" говорили местным жителям не разговаривать с командой миссии.
Кроме того, вооруженные террористы "ДНР" подошли к патрулю миссии и попросили предъявить план патрулирования и удостоверения личности. Когда наблюдатели отказалась это сделать, террористы "ДНР" сообщили, что им не разрешат продолжить движение. Спустя 10 минут террористы "ДНР" сказали команде СММ покинуть этот район.
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Домбаз никто не поставит на колени))))они такие))))
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https://www.youtube.com/watch?v=QngLxhCuYwI
https://www.youtube.com/watch?v=zptebqgRhWw
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