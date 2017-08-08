EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  249  13
Все про:поздравление (643) связь (222) Гройсман (3251) военнослужащие (3887)

 "Будьте проводниками только хороших новостей!", - Гройсман поздравил военнослужащих-связистов с профессиональным праздником

связисты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил военнослужащих-связистов с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю наших военнослужащих-связистов с профессиональным праздником! Спасибо за упорный труд и неоценимый вклад в военную мощь нашего государства.

Будьте проводниками только хороших новостей!", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов поздравил военных связистов: Военная связь сегодня - это высокотехнологичная основа ВСУ

Напомним, День войск связи ежегодно отмечается на Украине 8 августа согласно Указу Президента № 154/2000 от 1 февраля 2000 года. Военная связь - это неотъемлемая составляющая управления Вооруженными Силами, его техническая основа.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вообщем, если кацапы будут планировать или творить какие-то гадости, связистам о таких вещах передавать низзя. Так сказал пгемьер-министр
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Будьте проводниками только хороших новостей!", - написал он." - ага.., какое то бабское пожелание...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Голова уряду має поздоровити військових зв'язківців тим що прийме рішення про конфіскацію майнових комплексів компаній Укртелеком, МТС та Київстар і передачу їх в управління міністерства зв'язку, яке має бути відновлене щоб керувати конфіскованими активами до їх повторного продажу новим власникам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он был обличен доверием общества на важную должность. Вы хотели дать ему парабеллум?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
теперь у нас сегодня будут все новости как все олигофрены поздравляют связистов? Может выходной день или праздник обявим?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В следующий раз святая троица выйдет в свет 13 августа? На День строителя? Ну, а 19-е - вообще бухалово - День пасечника... ах, да 12-го День молодежи... надо и ее напутствовать чем-то окрыляющим...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот и Гройсман проснулся...А то хотели без него поздравить... Не выйдет!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грося, хватай кавуны и пацанам связистам на передовую по все линии соприкосновения , поздравь... и сам со своим кабмином будь Генератором хороших новостей для Украины, а не рехформ с новыми тарифами и прочей хренью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Говорят и пожарников поздравляют... Эге, эге...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Будьте проводниками только хороших новостей!", - Гройсман поздравил военнослужащих-связистов с профессиональным праздником
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти