 "Будьте проводниками только хороших новостей!", - Гройсман поздравил военнослужащих-связистов с профессиональным праздником

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Поздравляю наших военнослужащих-связистов с профессиональным праздником! Спасибо за упорный труд и неоценимый вклад в военную мощь нашего государства.
Будьте проводниками только хороших новостей!", - написал он.
Напомним, День войск связи ежегодно отмечается на Украине 8 августа согласно Указу Президента № 154/2000 от 1 февраля 2000 года. Военная связь - это неотъемлемая составляющая управления Вооруженными Силами, его техническая основа.
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