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Все про:армия (8031) поздравление (643) связь (222) Турчинов (3296)

 Турчинов поздравил военных связистов: Военная связь сегодня - это высокотехнологичная основа ВСУ

турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинских воинов по случаю Дня войск связи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем войск связи! Военная связь сегодня - это неотъемлемая составляющая системы управления Вооруженными Силами Украины, ее высокотехнологичная основа. Именно это требует от личного состава войск связи высокой профессиональной подготовки на основе мировых достижений науки и техники, уверенных знаний последних подходов к внедрению инновационных технологий в сфере связи в различных условиях применения войск. Ярким свидетельством этого является успешное выполнение вами задач по обеспечению связи во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины. В чрезвычайно сложных условиях личный состав подразделений связи героически выполняет свой воинский долг", - сказано в сообщении.

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"Склоняемся перед памятью украинских воинов, отдавших свою жизнь, сражаясь против сильного и коварного врага нашей страны! Глубокое уважение ветеранам войск связи, которые передают молодым защитникам Украины свой бесценный боевой и профессиональный опыт! Желаю вам, воины-связисты, крепкого здоровья, профессиональных успехов и побед, новых достижений в дальнейшем развитии войск связи и укреплении обороноспособности государства! Пусть Господь хранит вас и ваши семьи! Слава Украине!" - сказал Турчинов.
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Поздоровляти військових зв'язківців потрібно контрактом на 48 супутників Талес та контрактом на будівництво заводу з виробництва переносних та мобільних рацій Талес для військової системи зв'язку! Також потрібно реформувати війська зв'язку в війська безпілотних засобів, зв'язку та управління, щоб на базі нової військової системи високошвидкісного зв'язку розгортати надсучасні "безпілотні хмари" на лінії фронту та на морі для надійної оборони та надійного захисту узбережжя!
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эти потоки говна из кабинетов власти ничего кроме рвоты не вызывают.
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А от чьего имени поздравляет Турчинов?... Он же секлетарь... даже не генеральный...
Не по чину берет...
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Каждый день какой-то праздник. Теперь будни - праздник!
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Чрмусь пригадав армійський речитатив: "Кто @бется в дождь и грязь? Наша доблестная связь! Морда в пыли, ж@па в грязи. Вы откуда? Мы из связи!" До речі, фашисти під час Другої Світової війни перш за все знищували зв'язок противники, усвідомлюючи його стратегічне значення. Зі святом працівники телеграфного ключа й антени!
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Я так понимаю, наша "элита",ничего кроме громких, совкодрочерских лозунгов предложить не может...
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Без ежедневных поздравлений скучно будет ...
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Пастор, давай со свей охраной головорезов вооружённых до зубов связь в Широкино на перередке налаживай......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов поздравил военных связистов: Военная связь сегодня - это высокотехнологичная основа ВСУ
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