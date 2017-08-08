 Турчинов поздравил военных связистов: Военная связь сегодня - это высокотехнологичная основа ВСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем войск связи! Военная связь сегодня - это неотъемлемая составляющая системы управления Вооруженными Силами Украины, ее высокотехнологичная основа. Именно это требует от личного состава войск связи высокой профессиональной подготовки на основе мировых достижений науки и техники, уверенных знаний последних подходов к внедрению инновационных технологий в сфере связи в различных условиях применения войск. Ярким свидетельством этого является успешное выполнение вами задач по обеспечению связи во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины. В чрезвычайно сложных условиях личный состав подразделений связи героически выполняет свой воинский долг", - сказано в сообщении.
"Склоняемся перед памятью украинских воинов, отдавших свою жизнь, сражаясь против сильного и коварного врага нашей страны! Глубокое уважение ветеранам войск связи, которые передают молодым защитникам Украины свой бесценный боевой и профессиональный опыт! Желаю вам, воины-связисты, крепкого здоровья, профессиональных успехов и побед, новых достижений в дальнейшем развитии войск связи и укреплении обороноспособности государства! Пусть Господь хранит вас и ваши семьи! Слава Украине!" - сказал Турчинов.
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Не по чину берет...
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