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Все про:вступительная кампания (115) Минобразования (848) абитуриент (62)

 Информация о зачисленных в вузы абитуриентах появится сегодня в персональных кабинетах, - Минобразования

вуз студенты кампания абитуриенты вступительная поступление

Информация об абитуриентах, которые были зачислены в высшие учебные заведения, появится сегодня в персональных кабинетах поступающих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров в эфире телеканала "112 Украина".

"Вчера завершился важный этап вступительной кампании. Вузами были изданы приказы о зачислении на бюджетную форму абитуриентов, которые получили эти места по адресным размещениям госзаказа", - сказал он.

По словам Шарова, теперь будет проходить процесс перевода на бюджет лиц, имеющих льготы, или тех, кто по приоритетным специальностям находится в списках очередников.

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"Чтобы иметь возможность быть переведенным на место госзаказа, поступающий должен прийти в вуз, оценить, имеет ли он шанс на перевод, подать документы и заключить договор. Потому что в этом случае именно договор является основанием для зачисления в вузы. Далее в порядке очереди будет проводиться перевод. Для этого составляются соответствующие реестры. При этом есть одна категория поступающих, которая гарантировано, если попадает в реестр, обязательно и быстро переводится. Это дети погибших защитников Украины", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления на поступление в вузы подали более 500 тысяч абитуриентов, - Гриневич
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Интересно в медицинские ВУЗы много троечников прошли?
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Троечники? В зависимости от проплаченной суммы! А ваще это ярый пример скрытой коррупции - скрыто поинформировать в личку (хитрожопо придумано!) чтоб другие не знали. А то ведь могут же и в суд подать. А вдруг где то прокололсиь?)))) Хоть и без толку суд, понты!, но нервы то пощекочут....
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