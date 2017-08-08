 Информация о зачисленных в вузы абитуриентах появится сегодня в персональных кабинетах, - Минобразования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров в эфире телеканала "112 Украина".
"Вчера завершился важный этап вступительной кампании. Вузами были изданы приказы о зачислении на бюджетную форму абитуриентов, которые получили эти места по адресным размещениям госзаказа", - сказал он.
По словам Шарова, теперь будет проходить процесс перевода на бюджет лиц, имеющих льготы, или тех, кто по приоритетным специальностям находится в списках очередников.
"Чтобы иметь возможность быть переведенным на место госзаказа, поступающий должен прийти в вуз, оценить, имеет ли он шанс на перевод, подать документы и заключить договор. Потому что в этом случае именно договор является основанием для зачисления в вузы. Далее в порядке очереди будет проводиться перевод. Для этого составляются соответствующие реестры. При этом есть одна категория поступающих, которая гарантировано, если попадает в реестр, обязательно и быстро переводится. Это дети погибших защитников Украины", - добавил он.
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