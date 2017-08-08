 На Харьковщине строится более двухсот объектов социальной и инженерной инфраструктуры, - Светличная

Об этом сообщила председатель облгосадминистрации Юлия Светличная в интервью газете "День", опубликованном сегодня.
По ее словам, на Харьковщине растут объемы строительства и промышленного производства.
"Второй год подряд в области строится более двухсот объектов социальной, гуманитарной, инженерной инфраструктуры в год. В промышленности прибыль предприятий превышает два миллиарда гривен, а доля прибыльных предприятий увеличилась с 50 до 70%. В частности, в машиностроении имеем рост производства на уровне 20%, и это дает возможность начать повышение зарплат работникам предприятий. В прошлом году область привлекла $148 млн иностранных инвестиций - почти в десять раз больше, чем в 2015 году", - сказала Светличная.
Она также отметила, что областная власть уделяет особое внимание строительству и работе над крупными инфраструктурными проектами и за первое полугодие 2017 года объемы строительных работ увеличились на 30%.
"Для меня важно быть частью общества, имеющее целью реформирования страны", - отметила Светличная.
Председатель Харьковской ОГА отметила, что Харьковская область - это один из ведущих интеллектуальных центров Украины, а уже потом приграничный регион.
"Для Харьковской области наука - это бренд и мощный сектор региональной экономики, который имеет все шансы в перспективе стать ведущим. В современной экономике главным ресурсом роста является не нефть или металл, а люди. В прошлом году объем финансовых ресурсов, которые удалось вложить в образовательную сферу региона, вдвое превысил финансирования двух вместе взятых предыдущих лет", - резюмировала Светличная.
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...и тут така сама хуйня )
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Об этом сообщила председатель облгосадминистрации Юлия Светличная в интервью газете "День".
Я харьковчанин и очень хотелось бы спросить у мадам Юли где стороят то и что э
то ха объекты? Кроме строительства Гепой церквей и новых, супер дорогих "жилых" коробок - именно коробок, ну ничего не встречал. А рост производства - "По ее словам, на Харьковщине растут объемы строительства и промышленного производства" - вообще маразм. По её возрасту рановато в маразм впадать, ан нет, похоже процесс пошел.
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