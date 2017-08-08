 В пруду на Кировоградщине утонули четыре человека, в том числе двое детей, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В поселке Добровеличковка 8 августа в местном пруду были обнаружены и подняты на поверхность тела четырех человек, из них двоих детей (2010 и 2008 г.р.)", - сказано в сообщении.
Сообщается, что по факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование
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Детей надо учить плавать с детства. Это должно быть в политике государства . Слишком много гибнет народа на воде - в Европе столько не гибнет. ( тему алкоголя оставим в стороне)
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