 Мэр Глухова Терещенко имеет доказательства коррупционной деятельности тех, кто давит на него, - супруга

В студии Громадського радіо Елена Терещенко, активистка и супруга мэра Глухова Мишеля Терещенко, рассказала о своей точке зрения в этой ситуации, передает Цензор.НЕТ.
"Была очень тяжелая избирательная кампания и деятельность сразу после выборов, было много уголовных дел возбуждено на Мишеля Терещенко во время избирательной кампании - сфабрикованных уголовных дел. Два месяца назад ситуация обострилась, поскольку Мишелем было передано очень много материала на возбуждение уголовных дел по основаниям, которые, к сожалению, не расследуются полицией. Это против должностных лиц, бывших регионалов, которые сейчас у власти в Глухове, составляют фракцию "Воля народа". Ими руководит бывший мэр Глухова, и они пытаются взять реванш. Поэтому сейчас проходит очень мощная кампания по дискредитации всеми возможными средствами", - рассказала Елена Терещенко.
"Мишель Терещенко имеет доказательства коррупционной деятельности тех, кто давит на него", - отметила Елена Терещенко
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"Два месяца назад ситуация обострилась, поскольку Мишелем было передано очень много материала на возбуждение уголовных дел по основаниям, которые, к сожалению, не расследуются полицией."
Источник: https://censor.net.ua/n450822
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