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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7386) Терещенко (6) Глухов (8)

 Мэр Глухова Терещенко имеет доказательства коррупционной деятельности тех, кто давит на него, - супруга

терещенко

31 июля работники Управления защиты экономики вручили протокол господину Терещенко за то, что он не указал в декларации автомобиль.

В студии Громадського радіо Елена Терещенко, активистка и супруга мэра Глухова Мишеля Терещенко, рассказала о своей точке зрения в этой ситуации, передает Цензор.НЕТ.

"Была очень тяжелая избирательная кампания и деятельность сразу после выборов, было много уголовных дел возбуждено на Мишеля Терещенко во время избирательной кампании - сфабрикованных уголовных дел. Два месяца назад ситуация обострилась, поскольку Мишелем было передано очень много материала на возбуждение уголовных дел по основаниям, которые, к сожалению, не расследуются полицией. Это против должностных лиц, бывших регионалов, которые сейчас у власти в Глухове, составляют фракцию "Воля народа". Ими руководит бывший мэр Глухова, и они пытаются взять реванш. Поэтому сейчас проходит очень мощная кампания по дискредитации всеми возможными средствами", - рассказала Елена Терещенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На мэра Глухова Терещенко составлен протокол о совершении административного коррупционного нарушения, - Управление защиты экономики в Сумской области

"Мишель Терещенко имеет доказательства коррупционной деятельности тех, кто давит на него", - отметила Елена Терещенко
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Он никогда небыл чиновником и врядли будучи мером брал взятки.
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Тобто повної віри ви до нього не маєте. І це добре- святих немає.
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Саша, как вам то, что мэру Бучи Федоруку после трёх арестов светит только от 3 до 6, а всего то 400 лимонов убытка нанёс. Пока следствие кончится так его и в зале суда освободят.
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Как мало вам нужно для веры..... пары макаронин на уши вполне хватает....
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Другая сторона тоже имеют такие же доказательства и такая паутина укутала всю Украину,а главный паук находиться в Кремле и дёргает нужную паутинку, и от этого государство Украина находиться в подвешенном состоянии.
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Ну, ваших пауков так таки точно кремлядь за ниточку или что там есть дёргает. Это уже давно понятно.
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Ставленики кремлёвского паука? В буферной и транзитной Украине любой коррупционер ,это потенциальный предатель.
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- Только вы, дорогой товарищ , плюньте на все это. - Как плюнуть?! - Слюной, - ответил Остап, - как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.(c)
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Так автомобиль был или нет? Много букв ни слова по сути
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Имеет...пусть предъявляет...а все остальное это бла-бла-бла.....
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Онищенко типа тоже много чего имел....в результате оказалось что он просто громко пукал в лужу....
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Він це і зробив.
"Два месяца назад ситуация обострилась, поскольку Мишелем было передано очень много материала на возбуждение уголовных дел по основаниям, которые, к сожалению, не расследуются полицией."

Источник: https://censor.net.ua/n450822
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Два месяца назад передал...и никто не расследует..?? А заявление в прокуратуру написать...религия не позволяет..??
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А тобі що дозволяє вважати, що він цього не зробив?
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Ну, враги врагами, а имущество указывать надо. Хотя и понятно, что автомобиль Терещенко купил на чесно заработаные но, сами же коррупционеры тебе не дадут спокойно их даже каснутся. Только полная открытость.
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Ему вменяют то, что он якобы скрыл в декларации покупку автомобиля за 350 000 грн. А с чмыря Лозового от заднеприводной партии Олега Ахметовича даже не лишили депутатской неприкосновенности за неподтверждённый доход в 500 000 зелени которые ему якобы подарил московский дедушка
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З генетикою не посперечаєшся. Яка генетика у наших злодіїв, мабуть не потрібно й вивчати.
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Даже нет сомнений в этом! Конечно мешает он,как и в Конотопе мэр мешает ибо меняет город и много хочет изменить,оппоблоку не даёт разгуляться!
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помойтесь, причешитеся и к вам люди потянутся
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Глухова Терещенко имеет доказательства коррупционной деятельности тех, кто давит на него, - супруга
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