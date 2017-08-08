 Горбачев - Путину и Трампу: Нужно не паниковать, не пугать друг друга, а встречаться и договариваться, пока не поздно

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Горбачев сообщил в интервью Аnadolu поделился своим опытом налаживания отношений с Западом.
Политик рассказал, что перед тем, как ему удалось пробить стену непонимания после более чем 40 лет холодной войны, пришлось выдержать немало яростных, совсем не дипломатических схваток.
По его словам, сначала это была сплошная полемика, состоящая из взаимных обвинений.
Политик отметил, что потребовалось много терпения, чтобы не отказаться от попыток наладить отношения.
Горбачев вспомнил эпизод первой встречи с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве, когда американский лидер пытался вести себя высокомерно.
"Я ему сразу сказал: вы мне не учитель, а я вам не ученик. С одной стороны, это было твердо, а с другой - мои слова не были обидными", - отметил Горбачев, добавив, что крайне важно в споре не переходить на обидные замечания и откровенные оскорбления.
По словам политика, твердости ему придавало и то, что в тот момент мир находился на грани ядерной войны, и игнорировать эту ситуацию дальше было нельзя. В этой ситуации Горбачев считал безответственным сидеть сложа руки и решил проявить инициативу.
"Хорошо, что в это время в Советском Союзе пришло к власти другое поколение, которое выдвинуло концепцию нового мышления - остановить накапливание оружия, проявить инициативу в этом вопросе. В то время накопилось очень много ядерного оружия, при этом политическая ситуация была крайне напряженной. Это создавало реальную угрозу ядерного конфликта. Не дай Бог развязаться войне, и это оружие бы все смело на земле", - вспоминает политик.
По его словам, это заставило всех задуматься, но хорошо, что завязался разговор, ведь именно в его процессе, каким бы недружелюбным он ни был, прояснялись позиции и открывались карты.
"Надо всегда в самой трудной ситуации находить возможности для встреч, диалога. После того, как было заключено два соглашения о сокращении вооружений, после сложнейших переговоров произошел поворот в сознании миллионов людей, мы вышли на новый уровень отношений", - сказал Горбачев.
"Сейчас нынешним лидерам я бы тоже посоветовал не паниковать, не пугать друг друга, а встречаться и договариваться, пока не поздно", - отметил политик.
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В свій час воно могло говорити безперервно зо 2 години і НІЧОГО НЕ СКАЗАТИ !!!
Це виглядало приблизно так:" Вы же понимаете, вот если бы это произошло совершенно иначе, то тогда бы, быть может, мы бы имели некоторый результат. Но, к сожалению, при наличии отсутствия, я полагаю именно противоположное событие произвело неожиданный эффект, и в результате партия пересмотрит своё отношение к политической составляющей этой, без всякого сомнения полезной, инициативы,..."
У цього лузера був просто неймовірний талант не замовкати і абсолютно нічого конкретно НЕ сказати!!!!!
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1 развал СССР
2 свалили с Афганистана
3 ФРГи ГДР-наконец обнялись(ГДР стало частью великой Германии)
4 самое главное-потеряли "любимого брата"Россию.
5 ввод новых слов-плюрализм,мЫшление(вместо мышлЕние),перестройка,.....
6 жена президента(Раиса Горбачева) может быть по совместительству, его советником,а может и тайным главой страны.
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Позабыли также про штурм телецентра и танки в Вильнюсе, саперные лопатки в Тбилиси, Сумгаит и Нагорный Карабах.
Вспоминайте. Забытая история имеет тендецию повторяться.
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Похоже, Всевышний забыл о тебе!
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Приднестровья, Абхазии, Юж. Осетии Выдать всех гос. преступников., выплатить репарации за принесенный вред.Выпустить всех захваченных "заложников" и осужденных по политическим или надуманным статьям. В связи с нарушением "большого договора" вывести свой флот и базы из Крыма. Вернуть Латвии и Эстонии территории отторгнутые от них при оккупации в 1940 году. Вернуть Финляндии захваченные у нее земли после агрессии СССР 1940 года ( кроме области Петсамо перешедшей к СССР по итогам ВОВ), Вернуть Японии все Курильские острова ( а не только южные) согласно старым договорам, так как СССР нарушила пакт о ненападении напав на Японию ( Юж. Сахалин остается за РФ). Полная демилитаризация Калининградской обл. И вынос на международное решение о ее дальнейшей судьбе ( возможно раздел на три части. Часть Польше, часть Литве и вольный город Кенигсберг. Вывод войск и баз из Армении и Карабаха и прекращение поставок туда любого вида вооружений до решения этого конфликта в ООН. Вывод своих войск и баз с Белоруссии и стран Средней Азии ( или их сокращение до минимума). Сокращение ядерного потенциала на 75%, а обычных вооружений на 33%..Перевод государственного устройства Рф на реальные а не декларируемые демократические правила. Международный трибунал над руководством за преступления перед народами мира и своим собственным Полная декоммунизация и депутинизация.. Ну вот где то так... Вот это предмет для переговоров... Правда это так из области фантазии. Не в нашем Мире, не в наше время.. ( Ну разве что инопланетяне помогут.. Шутка..)
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Во дают!)))
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А Крым чей????
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