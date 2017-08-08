EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  5104  125
Все про:Горбачев (144) Путин (24108) Россия (71770) США (13180) Трамп (1327)

 Горбачев - Путину и Трампу: Нужно не паниковать, не пугать друг друга, а встречаться и договариваться, пока не поздно

горбачев

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев призвал российское и американское руководство встречаться и искать компромиссы, "пока не поздно".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Горбачев сообщил в интервью Аnadolu поделился своим опытом налаживания отношений с Западом.

Политик рассказал, что перед тем, как ему удалось пробить стену непонимания после более чем 40 лет холодной войны, пришлось выдержать немало яростных, совсем не дипломатических схваток.

По его словам, сначала это была сплошная полемика, состоящая из взаимных обвинений.

Политик отметил, что потребовалось много терпения, чтобы не отказаться от попыток наладить отношения.

Горбачев вспомнил эпизод первой встречи с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве, когда американский лидер пытался вести себя высокомерно.

"Я ему сразу сказал: вы мне не учитель, а я вам не ученик. С одной стороны, это было твердо, а с другой - мои слова не были обидными", - отметил Горбачев, добавив, что крайне важно в споре не переходить на обидные замечания и откровенные оскорбления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не намерены закрывать глаза на действия РФ в Украине, - Госдеп

По словам политика, твердости ему придавало и то, что в тот момент мир находился на грани ядерной войны, и игнорировать эту ситуацию дальше было нельзя. В этой ситуации Горбачев считал безответственным сидеть сложа руки и решил проявить инициативу.

"Хорошо, что в это время в Советском Союзе пришло к власти другое поколение, которое выдвинуло концепцию нового мышления - остановить накапливание оружия, проявить инициативу в этом вопросе. В то время накопилось очень много ядерного оружия, при этом политическая ситуация была крайне напряженной. Это создавало реальную угрозу ядерного конфликта. Не дай Бог развязаться войне, и это оружие бы все смело на земле", - вспоминает политик.

По его словам, это заставило всех задуматься, но хорошо, что завязался разговор, ведь именно в его процессе, каким бы недружелюбным он ни был, прояснялись позиции и открывались карты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Отношения США и России - на небывало низком и опасном уровне

"Надо всегда в самой трудной ситуации находить возможности для встреч, диалога. После того, как было заключено два соглашения о сокращении вооружений, после сложнейших переговоров произошел поворот в сознании миллионов людей, мы вышли на новый уровень отношений", - сказал Горбачев.

"Сейчас нынешним лидерам я бы тоже посоветовал не паниковать, не пугать друг друга, а встречаться и договариваться, пока не поздно", - отметил политик.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Использованная туалетная бумага даёт советы "космического масштаба и космической же глупости"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Горбачев хотя бы попытался спасти неспасаемое, и реформировать нереформированное. А этот лысый Х, делает все чтобы реликт под названием РФ, окончательно развалился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ображений на весь світ старезний маразматик...
В свій час воно могло говорити безперервно зо 2 години і НІЧОГО НЕ СКАЗАТИ !!!
Це виглядало приблизно так:" Вы же понимаете, вот если бы это произошло совершенно иначе, то тогда бы, быть может, мы бы имели некоторый результат. Но, к сожалению, при наличии отсутствия, я полагаю именно противоположное событие произвело неожиданный эффект, и в результате партия пересмотрит своё отношение к политической составляющей этой, без всякого сомнения полезной, инициативы,..."
У цього лузера був просто неймовірний талант не замовкати і абсолютно нічого конкретно НЕ сказати!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Со всем согласен, кроме лузера. Он, сука, не лузер - он неплохо устроился - пистит ни о чем за деньги
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Путин должен валить из Украины и возвращать Крым- вот рецепт простой и понятный без всяких встреч и переговоров. "Утром-деньги, вечером- стулья".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а сказать что надо вывести войска с Донбасса и вернуть Крым, Горбачев не может? он старый,использованный презерватив
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Литве судят участников штурма телецентра в 1991 году и не оставляют попыток привлечь к процессу Михаила Горбачева
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заслуги Горбачева ,не так уж малы, я еще не родилась ,когда он стал Генсеком.Но прочитав о нем и со слов родителей, отметила так
1 развал СССР
2 свалили с Афганистана
3 ФРГи ГДР-наконец обнялись(ГДР стало частью великой Германии)
4 самое главное-потеряли "любимого брата"Россию.
5 ввод новых слов-плюрализм,мЫшление(вместо мышлЕние),перестройка,.....
6 жена президента(Раиса Горбачева) может быть по совместительству, его советником,а может и тайным главой страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чего? пятнистый клоун много для твоей на роизюшки сделал. Опустил русню по полной. круче госдепа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уважаемая Линда, я в то время мне было достаточно лет, что бы понимать все то, что происходило. В соединении Германии заслуги горбатого абсолютно никакой. К тому времени с сэрсэром уже никто не считался. Он уже обосрался по полной в экономическом и политическом смысле. Все мифы о силе вооруженных сил сэрсэра уже были развеяны поражение в Афганистане, а мировое сообщество ввело экономические санкции против сэрсэра. Опустели прилавки магазинов, людям стало нечего жрать, плановая экономика рухнула, нефть стала как никуда дешевой и закупать продукты и выдавать их за сэрсэровские уже было невозможно. А тут еще по ТВ и радио начали пробиваться ростки гласности, люди начали понимать, что в королевстве сэрсэра все не так как им ездили по ушам 70 лет. Вот совок и самоликвидировался...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Злости в Вас я не заметила,несмотря на эпитет перед именем. Ну хотя оставьте за мной 6 пункт....Вы ,абсолютно правы,вам как очевидцу тех лет намного видней,что бы сделать выводы,и я с ними согласна.Спасибо!.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже в мыслях не было вас злить... А по поводу совка, скажу так... Ни на одну минуту не жалею о его исчезновении. Мне с детства бабушка в своих воспоминаниях рассказывала как они жили до переворота 1917 года, на этот момент ей было уже 16 лет, она с 1901 г.р. царствие ей небесное. И я тогда еще в детстве задавался вопросом, почему бабушка рассказывает одно, а в школе мне рассказывают другое...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы забыли перечислить главное "достижение" Горбачева - Чернобыль.
Позабыли также про штурм телецентра и танки в Вильнюсе, саперные лопатки в Тбилиси, Сумгаит и Нагорный Карабах.
Вспоминайте. Забытая история имеет тендецию повторяться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Миша,Раиса Максимовна заждалась!Ох и будет тебе при встрече!Ты бы поторопился.
Похоже, Всевышний забыл о тебе!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мишка....Мишка....После смерти Раисы,выяснилось ,кто был "президентом СССР".Без неё у тебе в голове все перемешалось. "Новые" люди ,"новые" идеи (точнее- РАЗУМНЫЕ!) исчезли с началом КГБшного ренессанса. Наследнички вернули "империю зла",1983 год и рассчитывать на повторение разговоров ??? Совравши раз,так кто тебе поверит??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давай, учи Путина. Чтобы и у него получилось Россию развалить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А зачем его учить? Он и сам прекрасно справляется, даже еще лучше чем Горби.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такое же что что и Ющенко но более старое. Пустобрех, болтун и позер.. А потом еще и "политическая пр---ка".."Демократ, либерал" липовый... А договариваться, было бы с кем. А о чем.. Вывод войск, оружия, боеприпасов, своих военнослужащих, отпускников, добровольцев, свои паспорта и всех коллаборантов. Из Донбасса, Крыма, Севастополя,
Приднестровья, Абхазии, Юж. Осетии Выдать всех гос. преступников., выплатить репарации за принесенный вред.Выпустить всех захваченных "заложников" и осужденных по политическим или надуманным статьям. В связи с нарушением "большого договора" вывести свой флот и базы из Крыма. Вернуть Латвии и Эстонии территории отторгнутые от них при оккупации в 1940 году. Вернуть Финляндии захваченные у нее земли после агрессии СССР 1940 года ( кроме области Петсамо перешедшей к СССР по итогам ВОВ), Вернуть Японии все Курильские острова ( а не только южные) согласно старым договорам, так как СССР нарушила пакт о ненападении напав на Японию ( Юж. Сахалин остается за РФ). Полная демилитаризация Калининградской обл. И вынос на международное решение о ее дальнейшей судьбе ( возможно раздел на три части. Часть Польше, часть Литве и вольный город Кенигсберг. Вывод войск и баз из Армении и Карабаха и прекращение поставок туда любого вида вооружений до решения этого конфликта в ООН. Вывод своих войск и баз с Белоруссии и стран Средней Азии ( или их сокращение до минимума). Сокращение ядерного потенциала на 75%, а обычных вооружений на 33%..Перевод государственного устройства Рф на реальные а не декларируемые демократические правила. Международный трибунал над руководством за преступления перед народами мира и своим собственным Полная декоммунизация и депутинизация.. Ну вот где то так... Вот это предмет для переговоров... Правда это так из области фантазии. Не в нашем Мире, не в наше время.. ( Ну разве что инопланетяне помогут.. Шутка..)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГорбачев - Путину и Трампу: Нужно не паниковать, не пугать друг друга, а встречаться и договариваться, пока не поздно
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти