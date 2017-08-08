 Порошенко поздравил военных связистов с профессиональным праздником: "Спасибо за самоотверженную службу"

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю военных связистов с праздником. Спасибо за самоотверженную службу и верность воинскому долгу!", - написал Порошенко.
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Зі святом, Воїни!
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А у меня в последнее время персонаж вызывает стойкую ассоциацию с шакалом Табаки.
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ваш ответ похож на порхоботский высер
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А потім їх ще й запустити треба...
Навіть росіяни собі того не можуть дозволити про що ви пишите, тому, що і використовують Ізраїльські зразки Р/Станцій.
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За что ты нас так, Боже? Может за то, что "гречкой" думаем?
Похоже на то....
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Всех связистов с праздником ! =) Киловатт вам в фидер, хорошего прохождения сигнала и 73 ! =)
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