EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  802  37
Все про:армия (8031) поздравление (643) Порошенко (13540) связь (222)

 Порошенко поздравил военных связистов с профессиональным праздником: "Спасибо за самоотверженную службу"

Главы государства поблагодарил военных связистов за самоотверженное служение и верность воинскому долгу.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю военных связистов с праздником. Спасибо за самоотверженную службу и верность воинскому долгу!", - написал Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США выделили Украине 25 млн долл. помощи в сфере безопасности, - посольство

Порошенко поздравил военных связистов с профессиональным праздником: Спасибо за самоотверженную службу 01
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Приєднуюсь до поздоровлення.
Зі святом, Воїни!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Моє ВСЕ- це Україна. А за дупи з кацапами розмовляй.
 показать весь комментарий
Ответить
 

А у меня в последнее время персонаж вызывает стойкую ассоциацию с шакалом Табаки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
К поздравлению такого кадра стыдно присоединяться
 показать весь комментарий
Ответить
 
За 3,5 роки в нас не з'явилась військова система зв'язку, навіть концепції її не намалювали і не затвердили, бо тоді буде складно торгуватись з баригами за відкати за купівлю радіостанцій! 3,5 роки війни для військ зв'язку це суцільний провал та знущання, це роки ідіотських закупок цивільних рацій для армії, які прослуховує ворог, до того ж купляли через корупційну схему та корупційного постачальника моторол, фірми Доля і Ко. 3,5 роки війни у військах зв'язку це суцільна біда з нікчемним командуванням та корумпованим Генштабом! Складно було собі уявити на початку війни що ситуація може бути такою катастрофічною!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потрібні не харіси а комплексна система зв'язку на супутниках і раціях фірми Талес, бо КВ та УКВ канали не дозволяють передати весь комплекс інформації, повідомлень, аудіо та відео інформації між підрозділами та штабами! Нам потрібні високошвидкісні шифровані канали для управління безпілотниками в небі, на землі, на воді та під водою, ми маємо отримувати розвідувальну інформацію з БПЛА в режимі надвисокої якості для розвідки та корегування роботи артилерії. Для цього нам в першу чергу потрібні супутники зв'язку через які будуть працювати військові канали систем автоматизованого управління військами! Харіси це обладнання для африканських канібалів, бо харіси без супутникових високошвидкісних каналів в сучасній війні нічого не вирішують! Потрібен не просто зв'язок, потрібні сотні та тисячі транспортних каналів зв'язку, які дозволяють мобільним командним пунктам переміщуватись у просторі в повітрі, на землі і на воді і весь час бути на закритому зв'язку з оперативним командуванням та Генштабом. Ми досі не наблизились до побудови власної військової системи супутникового зв'язку, хоча ми маємо в Одесі центр супутникового зв'язку з величезними антенами, який лишився нам у спадок від Чорноморського пароплавства, хоча ми маємо власні ракети які можуть вивести супутники на орбіту, хоча ми маємо фахівців, заводи та інженерно-технічний потенціал для розвитку власних військових систем зв'язку! Ми 3,5 роки просто нічого не робимо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
хуйни не пиши, придурок! Уже на цифру переходим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
простите, на какую цифру кто переходит,
ваш ответ похож на порхоботский высер
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На какую цЫфру? На барбарыскы вы переходите, ботоферма!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До чого тут цифра? Пропускна здатність каналів КВ та УКВ рацій критично низька через низьку тактову частоту несучої, по цих каналах неможливо передавати потокове відео чи фотоматеріали з високою швидкістю та ще є у зашифрованому вигляді, бо ці канали просто нездатні пропустити такий обсяг інформації за одиницю часу! Для цього НАТО має військову супутникову систему Ірідіум, через яку будуються всі військові швидкісні канали зв'язку! Команду голосом можна віддати по КВ рації, а для передавання відеоінформації, чи для роботи систем АСУВ, чи для управління безпілотниками та отримання з них інформації - використувуються саме супутникові канали супутникової системи зв'язку Ірідіум! Саме тому ВСІ рації НАТО дводиапазонні КВ та супутникового диапазону, щоб мати зв'язок і по землі і через супутники!!!!! Нам дають рації Харіс, але не дають доступу на супутники Ірідіум, а це перетворює рацію Харіс на скляні буси для папуасів!!!!!!!! Без власної військової супутникової системи зв'язку не буде побудовано загальновійськової системи зв'язку та передавання даних!!!!!!! Всі ці ідіотські закупівлі рацій які зараз відбуваються, це маразм, бо питання потрібно вирішувати в комплексі - купляти самі супутники та переносні і мобільні рації в одного постачальника, щоб вони могли працювати один з одним в єдиному стандарті організації зв'язку та шифрування і ця технологія має передаватись Україні для подальшого тиражування супутників та рацій в промислових масштабах. Для охоплення всієї земної кулі власними супутниками потрібно до 48 супутників на орбіті, тоді ми зможемо організувати не тільки військовий зв'язок, але й комерційне використання цих супутників для надання послуг телекомунікацій та передавання даних на морі, в горах, в джунглях і навіть на полярних полюсах, як це сьогодні робить супутникова система Ірідіум, лишаючись базовою для військ НАТО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все ви пишете вірно але де гроші на таку кількість супутників?
А потім їх ще й запустити треба...
Навіть росіяни собі того не можуть дозволити про що ви пишите, тому, що і використовують Ізраїльські зразки Р/Станцій.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один супутник коштує 10-15 млн доларів, це асболютно реальні гроші. Одна ракета виводить на орбіту 10-12 супутників, а ракети ми робимо самі! За 3,5 роки ми вже мали збудувати свою супутникову систему зв'язку і забезпечити всі штаби та підрозділи супутниковими та КВ раціями Талес, та високошвидкісними станціями супутникового зв'язку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
І ще. Низька пропускна здатніст КХ і УКХ має місце через низьку "несучу". А з нею - відносно широку полосу пропускання, що веде до малої кількості каналів. Це в свою чергу веде до обмеженного використання діапазонів (малої кількості каналів) і поганої захищенноті від перешкод.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, тоже ожидал увидеть Пецю с ключом и в наушниках, передающим важную радиограмму из тыла врага(Липецка).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как уже за*бал этот Офшорный "поздравлятель". Блять, нормальные люди переходят в "лучший мир" а этому всё с рук... Задержкой с этим видимо Бог решил нас "осчастливить".
За что ты нас так, Боже? Может за то, что "гречкой" думаем?
Похоже на то....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
за то что ты титухан клавишный!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Работал на приемнике Р-161ПУ "Орион" в паре с стареньким передатчиком Р-140 =)
Всех связистов с праздником ! =) Киловатт вам в фидер, хорошего прохождения сигнала и 73 ! =)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никого Порошенко не поздравлял. Это все его пресслужба. Зачем врать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Абсолютно точно!!! Я бы к брехне ещё добавил, воровство, нарцисизм. Это наиболее характерные черты его характера. Еще злопамятство, нетерпимость к критике, проистекающая из нарцисизма и другие...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поздравлять офшоренко умеет! На истребителе летал?! Тебперь хватай катушку с кабелем и связь тащи в Авдеевку в промку ребятам речь толкнёшь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странно, а почему нет фото однотурового в машине связи или, на худой конец, с рацией?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не комильфо, политтехнологи не советуют.....Ну может на катере производства своего завода Ленинская Кузня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
После "мужественного полета балластом на ероплане" от политтехнологов однотурового (похоже, позаимствованных у кацапов) я с нетерпением жду продолжения цирка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Озвучили мои мысли, рука политтехнологов прослеживается... И вот вопрос, за чей счёт обилечивали этого тяжёлого пассажира и где нашли комбез летуна такого размера, спецзаказ рошен?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поздравил военных связистов с профессиональным праздником: "Спасибо за самоотверженную службу"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти