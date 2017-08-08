 В отношении врача бориспольской больницы, куда привезли пострадавших в ДТП туристов, открыто уголовное дело, - спикер ГУ НП Киевщины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ГУ НП в Киевской области Николай Жукович в эфире "112 Украина".
"Могу добавить, что когда пострадавших привезли в больницу Борисполя и потом приехали родственники, выяснилось, что врач был в нетрезвом состоянии. Поэтому патрульные полицейские составили два административных протокола по ст. 179 Административного Кодекса о нахождении работников больницы в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Также полицией открыто уголовное производство по ст. 140 УК за ненадлежащее исполнение работниками функциональных обязанностей по факту гибели ребенка в больнице. Сейчас мы будем выяснять, имел ли отношение врач-травматолог к проведению операции, или прилагал он усилия, чтобы оказать медицинскую помощь", - рассказал он.
По словам Жуковича, врачу грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, в результате лобового столкновения двух авто под Киевом погибли шесть человек. В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. Водитель "Opel" остался жив, пассажир авто погибла.
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