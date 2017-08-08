EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  5356  12
Материалы по теме:
Все про:Борисполь (509) ДТП (5953) уголовное дело (2319) врачи (592)

 В отношении врача бориспольской больницы, куда привезли пострадавших в ДТП туристов, открыто уголовное дело, - спикер ГУ НП Киевщины

иконка

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении врача из больницы Борисполя, куда привезли пострадавших после аварии с туристическим автобусом во Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ГУ НП в Киевской области Николай Жукович в эфире "112 Украина".

"Могу добавить, что когда пострадавших привезли в больницу Борисполя и потом приехали родственники, выяснилось, что врач был в нетрезвом состоянии. Поэтому патрульные полицейские составили два административных протокола по ст. 179 Административного Кодекса о нахождении работников больницы в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Также полицией открыто уголовное производство по ст. 140 УК за ненадлежащее исполнение работниками функциональных обязанностей по факту гибели ребенка в больнице. Сейчас мы будем выяснять, имел ли отношение врач-травматолог к ​​проведению операции, или прилагал он усилия, чтобы оказать медицинскую помощь", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура проверяет информацию о пьяном враче Бориспольской ЦРБ, в чью смену в больнице погиб попавший в ДТП ребенок

По словам Жуковича, врачу грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в результате лобового столкновения двух авто под Киевом погибли шесть человек. В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. Водитель "Opel" остался жив, пассажир авто погибла.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бориспіль під Києвом, а аварія була у Львівський області?!
ще не помилка?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та да, фигня какая-та. Я бы ещё понял если бы ребёнка везли за 700 км в больницу уровня Охмадета. Может очепятка, там есть г. Борислав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украине пьяные врачи как и пьяные за рулем не редкость,особенно на ночных дежурствах,особенно в праздничные дни. Никто этим не занимается и никто это не контролирует ,а люди не жалуются,терпят ,поэтому имеют все возможности попасться пьяному под нож на операционном столе и отправиться на тот свет. Что по этому поводу думает Минздрав и Кабмин? Ничего.Коррупция в медицине не месте,процветает,пьянство на месте,процветает,дебильные врачи на месте, процветают.В этом году глава Минздрава еще и жаловалась ,что поступили в медвузы студенты с низкими баллами. О чем это говорит? О том что ВУЗы продолжат выпускать дебилов и о том что конкурсов в медвузы почти нет,потому что работа ответственная,а зарплата смешная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВУЗы выпускают дебилов потому ,что берут большие деньги за учебу и не несут ответственность за "выпускников". А в "докторы" лезут за сладкой жизнью . При "смешной" зарплате там весомый приварок....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще больший ужас,потому что в доктора лезут не по призванию ,а взяточники,с расчетом на взятки в будущем. А что наш министр образования помалкивает? В образовании как была катастрофа так и есть,а ей пох. За 3 года ноль работы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что за бред? Ребёнка привезли в эту больницу в ДТП которое было на объездной дороге Киева возле поворота на Барышевку. Столкнулись опель и ваз 2105.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1.2 промиле было у дежурного врача и медсестры. Девочку, увы не выжила.... Скоты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор! А у тебя сегодня,с утра, сколько промиле? Кончай бухать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Перед Пасхой поддатая медсестра мне так промыла ухо, что вода изо рта полилась и два месяца небыло слуха но были дикие боли.
В суд не подал...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ отношении врача бориспольской больницы, куда привезли пострадавших в ДТП туристов, открыто уголовное дело, - спикер ГУ НП Киевщины
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти