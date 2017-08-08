 Минобразования планирует восстановить обсерваторию на горе Поп-Иван

По ее мнению, восстановление обсерватории на горе Поп-Иван будет способствовать развитию украинской науки и улучшению международных отношений.
В частности, в этом году запланировано установление метеорологического оборудования, а в дальнейшем и астрономического телескопа, работающего на объекте.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по биологииКроме астрономически-метеорологических наблюдений, планируется создать научный центр, где будут исследовать флору и фауну Карпатского национального природного парка, экологию региона и тому подобное.
Реализацией проекта занимается ПНУ имени Василия Стефаника совместно с Варшавским университетом. После восстановления обсерватории студенты обоих вузов смогут там проходить практику и проводить научные исследования.
Также на базе обсерватории усовершенствуют круглосуточный спасательный пост, который отныне станет и круглогодичным. Там, еще с середины 2016 года, спасатели проводят поисковые, профилактические работы и дают советы путешественникам.
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я там не побував, але її з Говерли видно!
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Просто вражає, як поляки змогли побудувати, обладнати та утримувати такий комплекс ще до Другою Світової війни, а сучасна Україна десятки років не може відновити такий унікальний і цінний об'єкт міжнародного значення! Та він би одразу став туристичною меккою і легко утримував би себе сам. Власне, також меккою Білий Слон був завжди. Тут можна було б вести широкопланові міжгалузеві наукові дослідження, запрошувати науковців зі всього світу, привертати увагу до екології Карпат...
Аж зло бере... Комунофашистська влада, бандо-олігархічна влада, націоналістична влада - а результату НУЛЬ.
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Нет, это еще до вас , в 2015 году!
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