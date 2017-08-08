 Минобразования планирует восстановить обсерваторию на горе Поп-Иван

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом заявила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время визита в обсерваторию.По ее мнению, восстановление обсерватории на горе Поп-Иван будет способствовать развитию украинской науки и улучшению международных отношений.В частности, в этом году запланировано установление метеорологического оборудования, а в дальнейшем и астрономического телескопа, работающего на объекте.

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Кроме астрономически-метеорологических наблюдений, планируется создать научный центр, где будут исследовать флору и фауну Карпатского национального природного парка, экологию региона и тому подобное.Реализацией проекта занимается ПНУ имени Василия Стефаника совместно с Варшавским университетом. После восстановления обсерватории студенты обоих вузов смогут там проходить практику и проводить научные исследования.Также на базе обсерватории усовершенствуют круглосуточный спасательный пост, который отныне станет и круглогодичным. Там, еще с середины 2016 года, спасатели проводят поисковые, профилактические работы и дают советы путешественникам.