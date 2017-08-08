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 Политика Украины, Общество
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Все про:наука (543) Минобразования (848) Гриневич (172)

 Минобразования планирует восстановить обсерваторию на горе Поп-Иван

гриневич

В Закарпатской области на горе Поп-Иван планирут восстановить обсерваторию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом заявила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время визита в обсерваторию.

По ее мнению, восстановление обсерватории на горе Поп-Иван будет способствовать развитию украинской науки и улучшению международных отношений.

В частности, в этом году запланировано установление метеорологического оборудования, а в дальнейшем и астрономического телескопа, работающего на объекте.

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Кроме астрономически-метеорологических наблюдений, планируется создать научный центр, где будут исследовать флору и фауну Карпатского национального природного парка, экологию региона и тому подобное.

Реализацией проекта занимается ПНУ имени Василия Стефаника совместно с Варшавским университетом. После восстановления обсерватории студенты обоих вузов смогут там проходить практику и проводить научные исследования.

Также на базе обсерватории усовершенствуют круглосуточный спасательный пост, который отныне станет и круглогодичным. Там, еще с середины 2016 года, спасатели проводят поисковые, профилактические работы и дают советы путешественникам.
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Только переименовать надо в ПОП Петро
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для чого?! гарна гора, а ти з папом) її єднаєш! :D
я там не побував, але її з Говерли видно!
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Замість обсерваторії на горі Поп Іван потрібно будувати військовий об'єкт протиракетної оборони - радар який буде контролювати повітряний простір над Західною Україною на наводити українські ракети ППО на літаки та крилаті ракети терористів. Міносвіти краще хай витрачає гроші на інші наукові проекти, до кінця війни об'єкти в Карпатах мають використовуватись виключно у військових цілях, бо Карпати це природна стіна від російських крилатих ракет Калібр, які досі ще не вміють долати гори. В Закарпатті можна розміщувати військово-повітряні бази, ракетні шахти, склади зброї і боєприпасів які будуть захищені від російського ракетного нападу.
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.... космодром там надо построить ,шоб космические корабли защищали от калибров
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Найвища точка 2028м дозволяє встановити радар який буде контролювати повітряний простір України на сотні кілометрів, в той час як звичайні радари можуть контролювати не більш 40км в радіусі через кривізну земної кулі, далі 40км радари вже не бачать і літак який летить біля землі, або крилату ракету радар просто не побачить! Саме для пеленгації таких цілей використовують радари на природних висотах, які дозволяють побачити ціль навіть за горизонтом! На горі має бути кілька військових спостережних та аеронавігаційних об'єктів, радари різних типів, антенне поле для пеленгацій радіопереговорів, точка наведення для бойових літаків які повертаються на базу ВПС в Закарпатті, станція супутникового зв'язку для управління українськими військовими та цивільними супутниками та шлюз для приземлення трафіку з супутників в наземні телекомунікаційні мережі. Те що за 3,5 роки нічого не зробили показує наскільки наша влада далека від питань оборони України!
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вот вот ,и я говорю изменитель кривизны земного шара за три то года могли бы поставить ...
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Не Закарпатская область, а Ивано-Франковская ! Цензор не тупи! Или это министр образования подсказала?
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- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки… (с)
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Там, у обсерваторії, працював Вячеслав Чорновіл.
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Ви, напевне, щось плутаєте. В. Чорновіл працював на метеостанції на г. Плай (Боржава), про що там встановлена пам'ятна дошка.
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Колишня Обсерваторія імені Пілсудського Ліги протиповітряної оборони Польщі, яку також називають "Білий слон", віртуально "відновлюється" вже пару десятиліть. Польща виділяла гроші (останнього разу 70 тисяч доларів), майже щороку працювали волонтери, а з боку держави фактично тільки блаблаблакання.
Просто вражає, як поляки змогли побудувати, обладнати та утримувати такий комплекс ще до Другою Світової війни, а сучасна Україна десятки років не може відновити такий унікальний і цінний об'єкт міжнародного значення! Та він би одразу став туристичною меккою і легко утримував би себе сам. Власне, також меккою Білий Слон був завжди. Тут можна було б вести широкопланові міжгалузеві наукові дослідження, запрошувати науковців зі всього світу, привертати увагу до екології Карпат...
Аж зло бере... Комунофашистська влада, бандо-олігархічна влада, націоналістична влада - а результату НУЛЬ.
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Вот её фото зимой 2012-13 г. Фильм "Послезавтра":
Минобразования планирует восстановить обсерваторию на горе Поп-Иван - Цензор.НЕТ 9083
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А кто ее разрушил, тоже я?
Нет, это еще до вас , в 2015 году!
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