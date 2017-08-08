 Охраннику Яроша, стрелявшему в таксиста в Каменском, продлили домашний арест на два месяца

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат райсовета Днепра Наталья Балахнина, передает Цензор.НЕТ.
"По делу Михайла Навроцкого продлен срок домашнего ареста до 04.10.17", - рассказала она.
Напоминаем,14 мая в Каменском на Днепропетровщине произошел конфликт со стрельбой, один человек был ранен. По данным полиции, конфликт произошел после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском языке. Огнестрельное ранения получил коллега таксиста, который спешил ему на помощь. Защита настаивает на том, что выстрелу предшествовало избиение пассажира группой таксистов с битами.
Полиция открыла два уголовных производства: относительно охранника Яроша и одного из таксистов.
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