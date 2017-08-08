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 Политика Украины
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Все про:Каменское (Днепродзержинск) (114) стрельба (2490) такси (181) Ярош (292)

 Охраннику Яроша, стрелявшему в таксиста в Каменском, продлили домашний арест на два месяца

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Охраннику Дмитрия Яроша Михаилу Навроцкому, которого обвиняют в стрельбе в Каменском, суд продлил домашний арест на два месяца до 4 октября.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат райсовета Днепра Наталья Балахнина, передает Цензор.НЕТ.

"По делу Михайла Навроцкого продлен срок домашнего ареста до 04.10.17", - рассказала она.

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Напоминаем,14 мая в Каменском на Днепропетровщине произошел конфликт со стрельбой, один человек был ранен. По данным полиции, конфликт произошел после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском языке. Огнестрельное ранения получил коллега таксиста, который спешил ему на помощь. Защита настаивает на том, что выстрелу предшествовало избиение пассажира группой таксистов с битами.

Также читайте: Ярош о конфликте между его телохранителем и таксистом в Каменском: Он имел инструкции, как себя вести, отмечая день рождения, и нарушил их. За что будет нести наказание

Полиция открыла два уголовных производства: относительно охранника Яроша и одного из таксистов.
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А если бы не стрелял,то забили бы битами...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОхраннику Яроша, стрелявшему в таксиста в Каменском, продлили домашний арест на два месяца
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