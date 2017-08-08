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Все про:Госпогранслужба (2949) граница (3112) дети (3283) подкуп (478) Харьковщина (1275)

 42-летняя гражданка Украины пыталась подкупить пограничников за содействие в пропуске в РФ ее детей без согласия отца

госпогранслужба

В пункте пропуска Пески (Харьковская обл.) 42-летняя гражданка Украины предлагала пограничникам 5 тыс. рос. руб. за содействие при пересечении государственной границы с РФ ее двум несовершеннолетним детям, без нотариально заверенного согласия отца.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Харьковском погранотряде.

"Пограничники от неправомерной выгоды отказались, факт дачи неправомерной выгоды задокументировали и передали правонарушительницу сотрудникам полиции. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы существенно облегчит нам работу, - глава Госпогранслужбы

Напомним, ранее на Закарпатье в пункте пропуска "Тиса" 41-летняя гражданка Украины пыталась подкупить пограничников, чтобы ей позволили вывезти детей без надлежащих документов.



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Девочки, подавайте в суд на папаш . Не подставляйтесь !
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как хорошо, что менты всегда с особым недоверием относяться к бабам, в виду их гнилой натуры.
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ага,пресловутая мужская солидарность...
хотя женщины тоже всякие попадаются.
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дык, дело не в солидарности, просто статистика
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Кажуть, что в Рейх во время войны тоже нельзя было мамашам детей возить без справки из НКВД и согласия отца, заверенной штабом фронта. Так шо все правильно
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Ее нужно было бы пристрелить, даже если бы она вывозила ребенка в паРашу с согласия всех его отцов!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия42-летняя гражданка Украины пыталась подкупить пограничников за содействие в пропуске в РФ ее детей без согласия отца
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