 42-летняя гражданка Украины пыталась подкупить пограничников за содействие в пропуске в РФ ее детей без согласия отца

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Харьковском погранотряде.
"Пограничники от неправомерной выгоды отказались, факт дачи неправомерной выгоды задокументировали и передали правонарушительницу сотрудникам полиции. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее на Закарпатье в пункте пропуска "Тиса" 41-летняя гражданка Украины пыталась подкупить пограничников, чтобы ей позволили вывезти детей без надлежащих документов.
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хотя женщины тоже всякие попадаются.
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