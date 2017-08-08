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 Враг осуществил 18 обстрелов позиций ВСУ. Украинские воины отвечали плотным огнем, противник понес потери, - штаб

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На протяжении прошедших суток ситуация в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой Вооруженными Силами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, по сравнению с предыдущими днями количество обстрелов позиций сил АТО существенно не уменьшилась, противник продолжает активно применять вооружение запрещенное мирными договоренностями.

Так, в конце минувшего дня практически всю ночь продолжалось огневое противостояние в районах Авдеевки и на шахте Бутовка, что на донецком направлении. Российско-оккупационные группировки использовали минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие: "Украинские войска асимметрично ответили врагу".

На луганском направлении боевики использовали запрещенные минометы калибром 82 миллиметра неподалеку от Крымского и Трехизбенки. А около 22 часов выпустили 6 мин калибром 120 миллиметров по позициям сил АТО в районе Новотошковского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще двое получили ранения, - штаб АТО

На приморском направлении бандиты били из минометов и гранатометов по украинским укреплениям в Новомихайловке, Чермалыке, Водяном и Талаковке.

"Вечером и ночью на большинство обстрелов врага силы АТО отвечали плотным огнем. Нередко наш ответ был достаточно агрессивным и имел для противника фатальные последствия. Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим перемирия", - сказано в сообщении.

Напомним, 6 августа российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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тобі платять за кожний викід))) твого "розуму"?!
можеш не відповідати, твої перли вже знають всі!
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Стріляйте, хлопці ! Убивайте їх ! Асиметрично, перпендикулярно, синусоїдно, ... як завгодно.

Світла пам*ять полеглому Захиснику України.
Одужання пораненим.
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Такий стан речей може тривати десятиріччями. Де вихід?
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Робити все можливе і неможливе, аби рашка була знищена як держава.
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Це теж може тривати десятки років і нікуди ці нЕлюди не подінуться, а будуть поруч.
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Так. І чарівної палички немає.
Це вже триває сотні років.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг осуществил 18 обстрелов позиций ВСУ. Украинские воины отвечали плотным огнем, противник понес потери, - штаб
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