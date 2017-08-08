 Враг осуществил 18 обстрелов позиций ВСУ. Украинские воины отвечали плотным огнем, противник понес потери, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, по сравнению с предыдущими днями количество обстрелов позиций сил АТО существенно не уменьшилась, противник продолжает активно применять вооружение запрещенное мирными договоренностями.
Так, в конце минувшего дня практически всю ночь продолжалось огневое противостояние в районах Авдеевки и на шахте Бутовка, что на донецком направлении. Российско-оккупационные группировки использовали минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие: "Украинские войска асимметрично ответили врагу".
На луганском направлении боевики использовали запрещенные минометы калибром 82 миллиметра неподалеку от Крымского и Трехизбенки. А около 22 часов выпустили 6 мин калибром 120 миллиметров по позициям сил АТО в районе Новотошковского.
На приморском направлении бандиты били из минометов и гранатометов по украинским укреплениям в Новомихайловке, Чермалыке, Водяном и Талаковке.
"Вечером и ночью на большинство обстрелов врага силы АТО отвечали плотным огнем. Нередко наш ответ был достаточно агрессивным и имел для противника фатальные последствия. Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим перемирия", - сказано в сообщении.
Напомним, 6 августа российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Це вже триває сотні років.
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