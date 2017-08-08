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 Политика Украины
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Все про:закон (2365) пьянство (802) штрафы (733) Геращенко_Антон (940)

 Просто высоких штрафов недостаточно. Сейчас рассматривается инициатива о криминализации повторного факта вождения в пьяном виде, - Геращенко

геращенко

В Украине рассматривают инициативу криминализировать повторное вождение в пьяном виде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал нардеп от "Народного фронта", секретарь Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас рассматривается вариант, и я являюсь одним из его сторонников - проводить криминализацию повторного факта вождения в пьяном виде. Имеется ввиду не создание ДТП, это уже отдельная уголовная ответственность, а просто, если есть повторность вождения в пьяном виде, как это есть в некоторых европейских странах, в некоторых штатах США, должна быть криминальным правонарушением", - сказал Геращенко.

По его словам, такой человек-нарушитель составляет угрозу для общества.

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"Тогда при найме на работу, получении кредита должны смотреть на то, если этот человек неоднократно ездил в пьяном виде, то он является ненадежным заемщиком, работником, это человек, у которого ветер в голове, который может создать проблемы себе и окружающим. Это должно стать сдерживающим фактором от вождения в пьяном виде. Потому что просто высоких штрафов, мы видим, недостаточно", - отметил нардеп.

Напомним, год назад вступил в силу закон об увеличении ответственности за вождение в пьяном виде. Согласно документу, штраф составляет 10,2 тыс. грн, а при повторном нарушении - 20,4 тыс грн.





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А первого факта тебе мало свинота?или твоих детей не давят?
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Один раз помилитися може кожен. А от вдруге- це вже не помилка, а злочин. За відповідальність при скоєнні ДТП тут мова не йде.
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Человек который ..."неоднократно ездил в пьяном виде, то он является ненадежным заемщиком, работником, это человек, у которого ветер в голове, который может создать проблемы себе и окружающим"....может стать только депутатом или чиновником
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- «Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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Спіймали вдруге п'яним за кермом- конфіскація авто, три роки за ґратами та 10 років без права водіння. Імхо.
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ты думаешь не берут?))) я тоже так думал... надеялся...но увы(
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Звичайно беруть. Та за це для обох сторін вже існує кримінальна відповідальність. Ризикуй- справа твоя.
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Так стоп. А разве на норму лишения прав на год уже забили?
Или решили поднять ставки, для зарабатывания денег себе в карман.
Действующие штрафы до 40 штук, для рядовых граждан, надолго отбивают желание побухать за рулем, а не для рядовых законы ведь НЕ ПИСАНЫ? Как ездили, так и будут ездить.
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Вилучення прав- це адмін відповідальність. Мова йде про кримінальну.
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Давно пора. Штрафи ніхто не платить, а прикримінальній відповідальності підуть уже другі розклати. Зараз п'яний за кермом це, як шик якийсь, виклик громаді. На нари.
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лучше расстрел на месте, кто будет экспертизу проводить ?
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ытак хоть независимый судмедэксперт поможет ......
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После первого же случая лишать прав пожизненно,тогда можно обойтись без нар
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Саме те, що треба. Виняток - рятування життя.
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Покарання має на меті виправлення людини, а не помсту.
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Может тогда сразу расстрел? Ввести дорожные тройки и вперёд)
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Ну тоді взять топор и всех зарубить, як хтось тут писав.))
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А под наркотиками?? Многие садятся за руль по кайфом !!! Эти вообще не в адеквате 😈
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та ну, і шо депутанів, будуть лишати прав?!
та на цугундер?
алеж)) вони недоторкані!
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В Литве за повторное пьяное вождение автоматом идет конфискация авто,твое не твое не важно и минимум на пять лет а то и десять лешение прав плюс уголовное дело,до двух лет и это без всяких аварий
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Для нынешней ситуации и для нашей публики на данный момент это самая адекватная мера,хочешь ездить пьянным за рулём,катайся на велосипеде.
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У меня знакомый ездил и ездит пьяным за рулём на своём джипяре. Когда кого-то царапнет, вытянут с него деньги на ремонт машины и дальше ездит. Уже и судились, штраф заплатит и 15 суток общественных работ... и дальше ездит. В суде у него свои люди. Пока никого не убил.
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Кем рассматривается ? Есть статистика причём по годам, есть тенденция, надо на её основании вносить законопроект об ужесточение.Вам, советнику, некогда, Вы все в работе, на эфирах ТВ,, в интернете. Когда же заниматься анализом и скучные бумаги писать?Пьяный -это убийца на дороге, соответственно должно быть и не принятие этого факта обществом, через жёсткий закон, что бы даже мысль сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения не могла прийти в самую тупую голову.Цена за это должна стать не подъёмной.
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Я этих бухих уродов за рулём не понимаю. Если у тебя есть деньги на дорогую машину, на нажраться (тем более в кабаке), почему нет денег на такси или на нанятого водителя, чтобы тот отогнал тачку с твоим телом домой? Понты дороже денег?
О бухих бедняках на старых "Автотазах" в этом посте речь не идёт, т.к. по тяжести аварий в пьяном или обкуренном (уколотом) виде лидируют именно "богатенькие".
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Я - когда-то работал в ночном такси. И нормальные люди, если даже бухнули - вызывали водилу на "перегон машины"...Для них 20 баксов ( столько стоил перегон)- была не проблема. А неадекваты - рулили сами... На старых корытах или новых лексусах... Понятно, что в СМИ - показывают чаще картинки про мажоров, но уж поверьте - это зависит только от человека....
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Смотря как будет выполнено... Ножиком - можно и колбаску нарезать, а можно - и человека зарезать.. Если будет на пользу - буду рад. Только боюсь что бухих мажоров от этого не уменьшится... Разве что " откупные" увеличатся. Но нам-то что с того??? Повторюсь - смотря как будет выполнено.......
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Це інша величезна проблема- проблема Верховенства Права.
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криминализации? очень хорошо. Решение суда --год работ в комунальных службах городов . там мусор собирать. ямы засыпать. подметать. красить. заборы ладнать и прочее.Особенно интересно смотреть на бухающих депутатов и подметающих.Закон один для всех. Не страна . а сказка будет
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cначала неотвратимость наказания Для ВСЕХ(судьи. прокуроры.различные чиновники и т.д.). Полицаям, взявшим взятку за пьянку-наказание в ДВА раза сильней. А потом можно и усиливать наказание
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А наказывать кто будет? Другие полицаи? А других -- третьи??? И так далее???
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И поголовье пьяных за рулём сразу намного уменьшится.
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А за вождение в пьяном виде,с наездом со смертельным исходом - как за предумышленное убийство (попытку если остался живой). А вот если и пешеход виноват,а водитель нет (такие случаи тоже не редкость) НО! водитель пьян - попытка убийства. Ну как то так.
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в Украине.где корупция жрет,уничтожая страну ,как моль валянок ,какой закон не принимай- корупция его использует для заработка...что бы отмазатся от криминала, реформированным-корумпированным блюстителям порядка придется отстегивать больше...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПросто высоких штрафов недостаточно. Сейчас рассматривается инициатива о криминализации повторного факта вождения в пьяном виде, - Геращенко
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