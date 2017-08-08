 Просто высоких штрафов недостаточно. Сейчас рассматривается инициатива о криминализации повторного факта вождения в пьяном виде, - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал нардеп от "Народного фронта", секретарь Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
"Сейчас рассматривается вариант, и я являюсь одним из его сторонников - проводить криминализацию повторного факта вождения в пьяном виде. Имеется ввиду не создание ДТП, это уже отдельная уголовная ответственность, а просто, если есть повторность вождения в пьяном виде, как это есть в некоторых европейских странах, в некоторых штатах США, должна быть криминальным правонарушением", - сказал Геращенко.
По его словам, такой человек-нарушитель составляет угрозу для общества.
"Тогда при найме на работу, получении кредита должны смотреть на то, если этот человек неоднократно ездил в пьяном виде, то он является ненадежным заемщиком, работником, это человек, у которого ветер в голове, который может создать проблемы себе и окружающим. Это должно стать сдерживающим фактором от вождения в пьяном виде. Потому что просто высоких штрафов, мы видим, недостаточно", - отметил нардеп.
Напомним, год назад вступил в силу закон об увеличении ответственности за вождение в пьяном виде. Согласно документу, штраф составляет 10,2 тыс. грн, а при повторном нарушении - 20,4 тыс грн.
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Или решили поднять ставки, для зарабатывания денег себе в карман.
Действующие штрафы до 40 штук, для рядовых граждан, надолго отбивают желание побухать за рулем, а не для рядовых законы ведь НЕ ПИСАНЫ? Как ездили, так и будут ездить.
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та на цугундер?
алеж)) вони недоторкані!
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О бухих бедняках на старых "Автотазах" в этом посте речь не идёт, т.к. по тяжести аварий в пьяном или обкуренном (уколотом) виде лидируют именно "богатенькие".
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