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 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще двое получили ранения, - штаб АТО

свеча

Вчера, 7 августа, в результате обстрела врагом позиций сил АТО один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что двое военнослужащих получили ранения в результате вечернего гранатометного обстрела опорного пункта сил АТО в районе Талаковки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток от пули снайпера погиб украинский воин. Под Широкино террористы применили миномет, - штаб АТО

Напомним, 6 августа российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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