 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще двое получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что двое военнослужащих получили ранения в результате вечернего гранатометного обстрела опорного пункта сил АТО в районе Талаковки.
Напомним, 6 августа российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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