 Участнику перестрелки в Днепре Пабилеру вручены новые подозрения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, полиция вручила гражданину Израиля уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
1 августа участнику перестрелки было вручено первое сообщение о подозрении.
Избрание меры пресечения Пабилеру в Бабушкинском районном суде Днепра началась 2 августа. Сторона защиты несколько раз ходатайствовала об отводе судьи и следователя, адвокаты также подали ходатайство о необходимости привлечения переводчика с иврита, поскольку их подзащитный, гражданин Израиля, не понимает украинского и русского языков. Позже адвокаты подозреваемого выражали сомнения в профессионализме специально приглашенной из Умани переводчицы. Сторона обвинения прокомментировала это как сознательное затягивание судебного процесса. Суд в понедельник снова затянулся из-за нового ходатайство защиты об отводе судьи.
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.
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антисемитизм у всей красе.))
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Что то не вспоминают того, которого из больницы вывезли.
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