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 Участнику перестрелки в Днепре Пабилеру вручены новые подозрения

убийство стрельба днепр

Давиду Пабилеру, участнику перестрелки в Днепре, в которой погибли двое ветеранов АТО, вручили еще два сообщения о подозрении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, полиция вручила гражданину Израиля уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

1 августа участнику перестрелки было вручено первое сообщение о подозрении.

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Избрание меры пресечения Пабилеру в Бабушкинском районном суде Днепра началась 2 августа. Сторона защиты несколько раз ходатайствовала об отводе судьи и следователя, адвокаты также подали ходатайство о необходимости привлечения переводчика с иврита, поскольку их подзащитный, гражданин Израиля, не понимает украинского и русского языков. Позже адвокаты подозреваемого выражали сомнения в профессионализме специально приглашенной из Умани переводчицы. Сторона обвинения прокомментировала это как сознательное затягивание судебного процесса. Суд в понедельник снова затянулся из-за нового ходатайство защиты об отводе судьи.

Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.

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аж дывно...шо, таки не сумел сдрыснуть на историческую родину?
антисемитизм у всей красе.))
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100% это 6-ка. Всем тузам дали выехать лечиться на историческую.
Что то не вспоминают того, которого из больницы вывезли.
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что этот человек делал в Украине если не знает украинского, что делал на встрече если не понимает украинского, на встречу с переводчиком приехал или как., возможно и пострелял после того как чего то недопонял.
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но если требует переводчика, значит сомневается что адеакватно понимает значение укр. слов в нормально обстановке, когда можно переспросить, попросить обьяснить подробнее, вероятно , при встрече не поняв значение слов ,и в стрессовой обстановке (оружие на руках) начал убивать. То-есть, умышленное убийство из-за того что человек не смог оценить обстановку из-за плохого знания языка, переводчик в суде это доказывает, сам факт появления переводчика.. Представьте себя что вы за границей, язык то знаете, но только изяснится, а там местные с оружием, могут и мигами переговариваться и намеками и что такое ПТН-ПНХ хорошо знают, а для вас это загадка, а спросить неудобно, как тут не всрацца и с переляку не шмальнуть
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Он требует переводчика-это его право, а право следователей проверить мою вышевыложенную версию, пусть он докажет что все абсолютно четко, адеакватно понимал и вкладывался во временные рамки собеседника.То-есть не просил собеседника что мол говорите медленно, я плохо понимаю по-украински . Короче, надо экспертизы, пусть делают загодя, а то уже видно шустрые одвокаты на суде назаявляют .
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