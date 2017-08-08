 Участников Pussy Riot, задержанных после акции в поддержку Сенцова в Якутске, освободили

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила одна из участниц Pussy Riot Ольга Борисова на Facebook.
"Отвезли на суд, час в суде в ожидании заседания. В итоге суд перенесли для устранения ошибок в материалах дела. Потому как состава у них не случилось. А нас отпустили", - пишет она.
Напомним, в Якутске (РФ), в 7,5 км от колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, активистки из Pussy Riot устроили акцию поддержки. Они изготовили растяжку с надписью Free Sentsov и разместили ее на мосту.
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А здесь
им на что было "насрать"?
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