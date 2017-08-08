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 Участников Pussy Riot, задержанных после акции в поддержку Сенцова в Якутске, освободили

pussy riot сенцов

Участников российской группы Pussy Riot, которые проводили в Якутске акцию в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова и были задержаны, освободили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила одна из участниц Pussy Riot Ольга Борисова на Facebook.

"Отвезли на суд, час в суде в ожидании заседания. В итоге суд перенесли для устранения ошибок в материалах дела. Потому как состава у них не случилось. А нас отпустили", - пишет она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лутковская о политзаключенных в РФ: "Наиболее сложный вопрос - это Александр Кольченко и Олег Сенцов"

Напомним, в Якутске (РФ), в 7,5 км от колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, активистки из Pussy Riot устроили акцию поддержки. Они изготовили растяжку с надписью Free Sentsov и разместили ее на мосту.
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Им насрать на Сенцова . Пиар , и только пиар .
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Может они и крымнаш орали?
А здесь



им на что было "насрать"?
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отпустили?и шо тепер робити?як понять кому орден хмельницкого втулыты?нашим фэмэнам рабиновича чы этим Pussy Riot?АП просто здурийэ,шукаючы атвет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчастников Pussy Riot, задержанных после акции в поддержку Сенцова в Якутске, освободили
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