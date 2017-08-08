" Итальянских пожарных подозревают в умышленных поджогах "

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", следствие предполагает, что пожарные сами устраивали поджоги, а также просили друзей и родственников звонить в службу и сообщать о пожаре, которого на самом деле не было. Их целью было получить больше работы и, таким образом, заработать больше денег.
Если в нерабочее время пожарных в Италии вызывают на работу, то они получают почасовую компенсацию.
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Це шо , новость ? Вирусы пишут антивирусные компании , а вы єти антивирусы устанавливаете себе на компы
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І що їм тепер за це буде ?
Дорослі люди, працють у службі екстренного реагування і таке виробляють.
За логікою, працівники швидких повинні придумувати виклики.
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Так и делают .
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