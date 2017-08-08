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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Италия (843) поджог (679) пожар (3419) расследование (2276)

 Итальянских пожарных подозревают в умышленных поджогах

пожар

Полиция Сицилии (Италия) подозревает 15 сотрудников пожарной службы в организации поджогов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", следствие предполагает, что пожарные сами устраивали поджоги, а также просили друзей и родственников звонить в службу и сообщать о пожаре, которого на самом деле не было. Их целью было получить больше работы и, таким образом, заработать больше денег.

Если в нерабочее время пожарных в Италии вызывают на работу, то они получают почасовую компенсацию.

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та шо там подозревать...прыйшов час утвердить орден пиромана...с подвесками.))
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" Итальянских пожарных подозревают в умышленных поджогах "

Це шо , новость ? Вирусы пишут антивирусные компании , а вы єти антивирусы устанавливаете себе на компы
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Это пожарные по версии Бредбери -как книжку где увидят-жгут дом
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Винахідливі пожежники, нічого не скажеш.
І що їм тепер за це буде ?
Дорослі люди, працють у службі екстренного реагування і таке виробляють.

За логікою, працівники швидких повинні придумувати виклики.
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" За логікою, працівники швидких повинні придумувати виклики. "

Так и делают .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИтальянских пожарных подозревают в умышленных поджогах
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