 Украинка Беломоина досрочно победила на Кубке мира по маунтинбайку. ТАБЛИЦА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sportarena, в канадском Мон-Сен-Анн спортсменка одержала победу на предпоследнем, пятом этапе Кубка мира в олимпийской дисциплине кросс-кантри. Она опередила француженку Полин Ферран-Прево и канадку Кэтрин Пендрел.
Это позволило Беломоиной досрочно выиграть в общем зачете.
Заключительный, шестой этап Кубка мира пройдет 26-27 августа в итальянском Валь-ди-Соле.
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