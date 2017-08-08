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 Украинка Беломоина досрочно победила на Кубке мира по маунтинбайку. ТАБЛИЦА

беломоина

Украинская велогонщица Яна Беломоина досрочно обеспечила себе победу в общем зачете Кубка мира по маунтинбайку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sportarena, в канадском Мон-Сен-Анн спортсменка одержала победу на предпоследнем, пятом этапе Кубка мира в олимпийской дисциплине кросс-кантри. Она опередила француженку Полин Ферран-Прево и канадку Кэтрин Пендрел.

Это позволило Беломоиной досрочно выиграть в общем зачете.

Заключительный, шестой этап Кубка мира пройдет 26-27 августа в итальянском Валь-ди-Соле.

Украинка Беломоина досрочно победила на Кубке мира по маунтинбайку 01

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да заведите уже спорт-раздел,ничего не потеряете...с год назад предлагал... и футбольным фанатам будет где кучковаться...
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