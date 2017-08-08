 Сегодня 9-я годовщина начала российско-грузинской войны

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, вооруженный конфликт между войсками Грузии и вооруженными формированиями Южной Осетии начался в первые минуты после полуночи 8 августа 2008 года. На помощь южноосетинским группировкам пришла Россия. Тогдашний президент Дмитрий Медведев объявил о начале операции по "принуждению Грузии к миру".
Боевые действия продолжались до 12 августа. Грузия в том конфликте потеряла 412 человек, с российской стороны погибли 67 военнослужащих.
26 августа Россия официально признала грузинские регионы - Южную Осетию и Абхазию - в качестве "независимых государств", а 2 сентября Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией.
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