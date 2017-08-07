 Петербургский суд оштрафовал участника протестной акции на 100 тыс. рублей за удар полицейского

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Republic, его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ). По версии следствия, во время антикоррупционного митинга на Марсовом поле он ударил полицейского кулаком по спине.
Абросимов признал свою вину. Прокуратура просила приговорить его к одному году лишения свободы условно.
Напомним, 12 июня на антикоррупционных митингах в Москве и Санкт-Петербурге полицейские задержали более 1200 человек.
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По отношению к бурлачью всё правильно.
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У нас, например СБУ каждый день находят "секретные" клады с оружием и ничего, живем пока.
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