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 Петербургский суд оштрафовал участника протестной акции на 100 тыс. рублей за удар полицейского

москва протест задержания

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей участника акции 12 июня Владимира Абросимова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Republic, его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ). По версии следствия, во время антикоррупционного митинга на Марсовом поле он ударил полицейского кулаком по спине.

Абросимов признал свою вину. Прокуратура просила приговорить его к одному году лишения свободы условно.

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Напомним, 12 июня на антикоррупционных митингах в Москве и Санкт-Петербурге полицейские задержали более 1200 человек.
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Стадо баранов должно ссаться своих псов.
По отношению к бурлачью всё правильно.
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*Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал ...*___хлеб зря едят свой. феликс эдмундович( чьё им яносит суд) давно бы всех под *максимы* поставил.А эти, так называемые служители Фемиды, делают видимость демократии в россии.Смешные цепные пёсики.Кого они хотят обмануть? Мировую общественность? Ха ! Совсем потеряна связь с реальностью у путлеровцев
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- какие нежные полицейские в Питере.. - не вымогал деньги, не подбрасывал наркотики, не находил оружие, патроны, подрывную литературу и пр. "секреты" сепаратистов - можно любого арестовать.
У нас, например СБУ каждый день находят "секретные" клады с оружием и ничего, живем пока.
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- уже с СБУ крестьяне обсыкаются - но ничего, все равно гонят пургу....
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Мuд Роисси
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПетербургский суд оштрафовал участника протестной акции на 100 тыс. рублей за удар полицейского
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