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Все про:Крым (20348) отключение (154) электроэнергия (60)

 Более 108 тыс крымчан остались без света после ввода оккупантами графика отключений

крым электричество блокада электрика отключение элекроэнергия

Из-за ввода оккупационными властями Крыма графика временного отключения электропотребления более 108 тыс. человек остались без света.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

Также читайте: На юге оккупированного Крыма будут отключать электричество

В частности, в Севастополе остались без электричества 24,8 тысячи человек, на территории Крыма - 83,9 тысячи.

В понедельник, 7 августа с 20.22 до 20.41 электричество отключили в сумме на 70 МВт.

В "Крымэнерго" ранее заявили, что из-за сильной жары на полуострове объем потребления электроэнергии достиг предела. Крымчан призвали рационально использовать электричество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авария трансформатора в оккупированном Крыму оставила без света более 120 тыс. человек

На ближайшие дни в Крыму из-за жары объявлено экстренное предупреждение. Ожидается, что воздух разогреется до 38-40 градусов.
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Плевать на свет. Россия всю историю до святого коммунизма жила со свечками. Лучше скажите, когда США вернут крымчанам украденные пенсии ? Доколе будут россиян унижать это жидо-масоны ?
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Ты ж не удивишься, если узнаешь, что пенсии роисян таки окажутся в США. Правда в виде арестованных денег Хуйла, но роисянам от этого не легче.
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США должны вернуть пенсии крымчан. И проездные на травмай тоже. Иначе искандеры уже в пути.
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ха а как же российские!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! турбины с белкой внутри типа был когда то Симменс??????????????????????????????????
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Путин кто - жулик.
Если бы отдали Крым нам бы срок скостили.
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Верните пенсии крымчанам. Если завтра до обеда США не вернут украденные пенсии россиян и проездные на проезд, каждые два часа на центральной площади Севастополя будет расстрелян блок сигарет Lucky Strike.
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Вот шото там таки не так. А шо - никто в Крыму не знает. Прям загадка и аномалия какая-то. Четвертый год все через жопу и перспектива все хуже, а причина по прежнему не ясна.

Не иначе, как подлое НАТО и Омерега в Крыму лампочки неправильные повкручивала и воду всю выпила.
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- они вас читают и считают Украинцем. На самом деле вы идиот и пидор - враг Украины.
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Крысы думали заживут как в Арабских Эмиратах, а оно вон какая жэ складывается. Ох, крысчане, скоторусский мир это такая большая жэ в квадрате вы даже не представляете
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а шо жужжат собкорры цензора?риановыны,бля....стыдоба.
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Так в этом- и ценность! Когда признание противника, то это значит, что надо читать не вот это: В частности, в Севастополе остались без электричества 24,8 тысячи человек, на территории Крыма - 83,9 тысячи.(с) А умножить на 10, как минимум.
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да я не о том...я о жлобстве авакова с турчиновым заиметь пару-тройку собкорров...
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крысчанам посвящается..

Он бежал и сТильные рога
Задевали тучи-облака

Только гулко раздавалось " БААММ !"
То стучали камни по рогам...
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5% крысчан на несколько часов остались без электричества! Так им, уродам, и нужно! Камни с неба! Предлагаю объявить этот день всенародным праздником!
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молодец кацап - скоро на медальку настрочишь...
а ты шо думал...? - её тебе обязательно в ольгино дадут...
так ты там составил варианты ставок на подключение турбин Сименс...?
или прокукарекал просто что давай ставочки делаем и смылся как всегда кацапчик Во-Во...?
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Независимо от остального бреда готов сделать пари. Ты готов, Исландец?
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кацап - ты хоть правила букмекерские знаешь...?
вот когда правильно распишешь варианты ставок - тогда милости просим...
ато напишешь что подключат - да подключат, и ты выиграешь...
а то что работать не будут - то уже что, не твоя забота...
в общем ты месседж понял...? давай работай над вариантами ставок кацап...
да, и ещё спасибо что не обижаешься, что твою национальность так пишу...
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а у нас похолодало! слава Богу. А крыму так и надо!
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На симферопольском
форуме: "Любимый подарил генератор. Счастлива, нет слов. Давно не испытывала
такого удовольствия от подарка".

Девушки в Крыму просят на день рождения не Айфон, а Нокию 1100, потому что долго
держит зарядку, сильная антенна и с фонариком.

В повседневном лексиконе крымчан появляются новые слова: генератор, фаза,
киловатт, аннексия, территориальная целостность, суверенитет…
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а на форуме севаса ни слова. Или их не рубят, или запретили писать про свет, чтоб хохлов не радовать. Раньше жужжали по поводу света
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Так тогда ж холод донимал. И впервые! Они тогда реально перебздели. А щас- у них надежда, что всё вот-вот восстановится. Надо там завтра почитать, когда холодильники потекут.
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Отключают по графику, сегодня не их очередь
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как это ни слова? ноют..))) Но, как всегда убеждают себя, что ничего страшного)))
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Зимой можно теплее одеться, костер, в конце концов разжечь 😀 А вот летом без холодильника - єто капец 😀
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без света и без воды, мечта сепаратиста. Кстати пусть губу не катают - если даже инженеры сименс нелегально запустят турбины, то воду это не принесет. Будете подсвечивать сухую потрескавшуюся землю.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 108 тыс крымчан остались без света после ввода оккупантами графика отключений
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