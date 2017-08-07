 Более 108 тыс крымчан остались без света после ввода оккупантами графика отключений

Об этом сообщили в Министерстве энергетики России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
В частности, в Севастополе остались без электричества 24,8 тысячи человек, на территории Крыма - 83,9 тысячи.
В понедельник, 7 августа с 20.22 до 20.41 электричество отключили в сумме на 70 МВт.
В "Крымэнерго" ранее заявили, что из-за сильной жары на полуострове объем потребления электроэнергии достиг предела. Крымчан призвали рационально использовать электричество.
На ближайшие дни в Крыму из-за жары объявлено экстренное предупреждение. Ожидается, что воздух разогреется до 38-40 градусов.
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Если бы отдали Крым нам бы срок скостили.
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Не иначе, как подлое НАТО и Омерега в Крыму лампочки неправильные повкручивала и воду всю выпила.
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Он бежал и сТильные рога
Задевали тучи-облака
Только гулко раздавалось " БААММ !"
То стучали камни по рогам...
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а ты шо думал...? - её тебе обязательно в ольгино дадут...
так ты там составил варианты ставок на подключение турбин Сименс...?
или прокукарекал просто что давай ставочки делаем и смылся как всегда кацапчик Во-Во...?
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вот когда правильно распишешь варианты ставок - тогда милости просим...
ато напишешь что подключат - да подключат, и ты выиграешь...
а то что работать не будут - то уже что, не твоя забота...
в общем ты месседж понял...? давай работай над вариантами ставок кацап...
да, и ещё спасибо что не обижаешься, что твою национальность так пишу...
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форуме: "Любимый подарил генератор. Счастлива, нет слов. Давно не испытывала
такого удовольствия от подарка".
Девушки в Крыму просят на день рождения не Айфон, а Нокию 1100, потому что долго
держит зарядку, сильная антенна и с фонариком.
В повседневном лексиконе крымчан появляются новые слова: генератор, фаза,
киловатт, аннексия, территориальная целостность, суверенитет…
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