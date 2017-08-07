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 Киевские новости
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Все про:дороги (1760) Киев (17801) ремонт (808) Киевавтодор (68)

 В этом году "Киевавтодор" планирует отремонтировать 300 км дорог

ремонт дорог

До конца года в столице должно быть отремонтировано 300 км дорожного покрытия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев.

"В прошлом году было отремонтировано 200 километров. В этом году планируем выполнить ремонт 300 километров улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов и придомовых территорий. Для сравнения: в недалеком 2014 году было отремонтировано лишь 36,9 километров. С таким темпом за 3-4 года мы значительно улучшим состояние улиц и дорог столицы", - сказал он.

По его словам, активно проводятся масштабные работы по капитальному ремонту или реконструкции на Воздухофлотском проспекте, бульваре Дружбы Народов, улицах Михайловской, Бальзака, Набережно-Корчеватской, Васильковской, Кольцевой дороге, проспекте Победы, путепроводах возле станции метро "Нивки" (на пересечении ул. Победы и ул. Щербаковского), на Одесской площади, проспекте Науки и пересечении улицы Комарова и бульвара Вацлава Гавела.

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"Из запланированных 104 объектов текущего (среднего) ремонта уже завершены работы на 48 объектах. Среди них улицы Заболотного, Анны Ахматовой, Ревуцкого, Грекова, Иорданская, Коллекторная, Красноткацкая, Петлюры, проспект Генерала Ватутина, Лыбедская площадь, Воздухофлотский путепровод, Каховские путепроводы №1 и №2, мост Метро через реку Днепр, мосты №1 и №2 через Русановский канал на Русановской Набережной, путепроводы по ул. Луговой через ул. Богатырскую и железнодорожные колеи, путепровод на Большой Окружной дороге возле ст. Новобеличи", - рассказал Густелев.

"На каждый объект капитального ремонта мы берем обязательства подрядчика - 5 лет гарантии. Требовать гарантийного ремонта от подрядчиков за свой счет - это общемировая практика. Один из примеров гарантийного ремонта в столице в 2017 году - проспект Бажана, что сейчас производится подрядчиком бесплатно. В целом на протяжении 2016-2017 годов выполнен гарантийный ремонт на ул. Правды, ул. Амурской, Сортировочной, Вискозной, Броварском проспекте, ул. Тимошенко, ул. Овручской, ул. Народной, а также работы по гарантийному обновления дорожной разметки - 44,6 км", - информирует чиновник.

Он сообщил, что вскоре будут начаты работы по капитальному ремонту Набережного шоссе, улиц Елены Телиги, Петра Дегтяренко, Туполева, Алма-Атинской (с путепроводом), бульвара Вернадского, просп. Тычины, транспортной развязки на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Картвелишвили, путепровода на пересечении ул. Кирилловской и Елены Телиги.
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1. ширину этих дорог укажите тоже
2. на проспекте бажана шото такое мутят не пойму. не то шлифуют дорогу, то ли греют верхний слой и снова укатывают. с виду получилось как короед. и темное как уголь. греется теперь еще больше
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Чем светлее асфальт, тем меньше в нём битума и больше песка, обходится дешевле подрядчику, но не держится долго.
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Ахренеть усердие. За день на велосипеде проехать столько можно.
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На Тычины сегодня опять положили). Наверно также как и неделю назад говорили. Ждём 3 раза. В этот раз точно).
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ этом году "Киевавтодор" планирует отремонтировать 300 км дорог
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