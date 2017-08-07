 На период российско-белорусских учений "Запад-2017" в Эстонию прибудет рота американских десантников

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, 150 американских военнослужащих прибудут в Эстонию в конце августа.
Совместные плановые учения России и Беларуси "Запад" состоятся с 14 по 20 сентября. В Минобороны России заявили, что в них примут участие около 13 тысяч военнослужащих.
Ранее страны Балтии высказали обеспокоенность тем, что под прикрытием учений Россия может поставить в Беларусь вооружение для других операций. В НАТО сообщили, что намерены внимательно следить за учениями.
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Хочеться знову вірити в те, що Україну захистить хтось сильний з-за кордону?
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Это всего лишь демонстрация намерений. Политика, шо ж зробыш....
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Вот у меня сосед поставит на балкон колючку под током, пехотные мины, да хоть лазерные испепелители, хоть Звезду Смерти - ну мне-то что, если я не собираюсь лезть на его балкон?!
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