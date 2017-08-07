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Все про:США (13179) учения (1900) Эстония (518)

 На период российско-белорусских учений "Запад-2017" в Эстонию прибудет рота американских десантников

эстония

США направят в Эстонию роту воздушных десантников на время российско-белорусских учений "Запад-2017".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, 150 американских военнослужащих прибудут в Эстонию в конце августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия готова к провокациям в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017", - Минобороны

Совместные плановые учения России и Беларуси "Запад" состоятся с 14 по 20 сентября. В Минобороны России заявили, что в них примут участие около 13 тысяч военнослужащих.

Ранее страны Балтии высказали обеспокоенность тем, что под прикрытием учений Россия может поставить в Беларусь вооружение для других операций. В НАТО сообщили, что намерены внимательно следить за учениями.
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По моему в 1982 году из за 6 американских граждан, Шестой флот США разнес пол Бейрута, А здесь целая рота!!!!!!!
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К , сожалению, у нас не было даже взвода. И это прямая вина как Черепа, так и шоколадной дупы.
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Вряд ли там бы помогли десантники. На тот момент военные ещё считали местных своими и не стали бы открывать огонь в условиях городского боя.
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Поверьте мне, если простой гаишник сумел развернуть колону БТРов, то взвод американских солдат, остановил бы весь ЧФ РФ.
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я не знаю, надо ли смаковать тот эпизод...может просто до некоторого времени рашистам был дан приказ максимально мирно действовать, не палиться
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Это эпизод только показывает, что НИКАКОГО продуманного плана не было был экспромт на грани фола. Второй пример Взвод на по моему 3 БРДМах, днепровской бригады, которых окружили под Феодосией. Где им предложили сдать оружие и технику и валить по добру по здорову. Они отказались, заняли круговую оборону и ответили, что все полягут, но оружие не сдадут. И прошли через весь Крым на своей технике и при полном вооружении. Кто брал Совмин Крыма. Профессиональный спецназ. Нет. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕСТАВРАТОР былых сражений. Это тонкие примеры, но они четко показывают, с кем и как мы имели дело.
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ну гиркин может много наговорить, но какие то там сильно экипированные ребята были, как для гиркинцев https://www.youtube.com/watch?v=NQgWdoeZP8U
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Это шоу. Они точно знали, что стрелять никто не будет.
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хотя есть у меня еще один вариант, это чвк, возможно, они же в самом начале на донбассе админздания захватывали при поддержке местной гопоты
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ну а потом кто блокировал украинские военные части?тоже гиркинцы?
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Если, путин уже точно знал, что сопротивления не будет туда можно было посылать кого угодно, это только для телевизионной и воспринимательной картинки.
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так а зачем тогда палиться, если точно знал, что не будет сопротивления?все же уверенности не было..ну а наши вообще были в прострации, на северо-востоке от границ рашисты накапливали военные силы, а западные партнеры советовали не сопротивляться...и это на фоне только что победившего майдана с саботажем в силовых структурах
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Путин действовал методом "научного тыка" и блефования. К, сожалению, на его блеф попались как наши правители, так и западные. Тем не менее, это не снимает с них прямой вины за бездействие.
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наши блоггеры с политологами уже давно доказали, что захват крыма готовился еще с 2004 года...и кстати все же стратегия при захвате там прослеживалась...иногда может было какое то головотяпство, но в раше часто такое бывает)
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ну там наших военных было достаточно)другой вопрос, что они в большинстве на сторону врага перешли, т.к были из крымчан
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Это все ложь, чтобы оправдать свою трусость и бездействие.
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возможно и это было, но как бы не были те военные, которые в основном с крыма призваны ватно настроены, как и их семьи...ну или же понимали, что надо будет уходить с родных мест в неизвестность
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Я не беру во внимание последствия. Только факты. А они упорная вещь. Приказа с Киева так и не поступило. Точка. Если был бы приказ и его не выполнили была бы другая история.
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а зачем тебе знать сколько сейчас амеров на Яворивском и Житомирском полигоне? ты больной?
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В нього завдання таке, він за це гроші отримає, якщо узнає
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Это не секрет для российских спецслужб. и это их мало волнует.
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І скільки ж їх зараз на Житомирському полігоні?

Хочеться знову вірити в те, що Україну захистить хтось сильний з-за кордону?
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Інколи краще промовчати, коли не має що розумне сказати.
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Нас ні хто крім нас самих захищати не буде не від кого.
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Это инструкторы, которые при опасности немедленно покинут территорию Украины.
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Погибает хотя бы один омериканец и РАБссии кранты.....
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Так вона і так - країна НАТО. Напад на неї - напад на весь блок НАТО.
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так они ж Беларусь не войдут. Как он погибнет-то?
Это всего лишь демонстрация намерений. Политика, шо ж зробыш....
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- дайте технологии, инвестиции Украине. Уберите парламент, кабинет министров, президента - нам более ничего не надо. Будет радость и расцвет любимой Украины....
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Тогда уж лучше 51 штатом лучше стать, заморским.
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до начала этих "учений" Украине дадут Джавелины, в первых числах сентября покажут совместные учения и меткие попадания наших ребят из Джавелинов по макетам танков. Парашинцам будет дан ясный знак.
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А у захарченка з денеерії вже муляжі , напевно, Джавелинів є )))) і на другу добу він буде їх показувати по ТБ і вити, що українські вояки вже встигли їх продати пополченцям))))
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Ското-кац легко, одной фразой, Америку на место поставил:

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Объясните мне, обывателю - почему рашкасрань сходит с ума, когда соседи ставят оборонительные комплексы?
Вот у меня сосед поставит на балкон колючку под током, пехотные мины, да хоть лазерные испепелители, хоть Звезду Смерти - ну мне-то что, если я не собираюсь лезть на его балкон?!
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смотрите как православные кацапы ноют, я сам не верующий, но это для вас верующих, как оцените?
На период российско-белорусских учений "Запад-2017" в Эстонию прибудет рота американских десантников - Цензор.НЕТ 8014
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Я бы сказал что эту церковь разрушили еще до нас, в четырнадцатом веке
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Это не просто политика. В США нападение, а еще и гибель солдата, рассматривается, как нападение на ВС США. А ответные меры будут страшными. У них каждый солдат ценится, не то, что у нас. За Илловайск или Дебальцево штаты разнесли бы все в мертвую зону.
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Рота американцев страшнее даже совкого стройбата. Тем оружия вообще не выдавали.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа период российско-белорусских учений "Запад-2017" в Эстонию прибудет рота американских десантников
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