 Украина увеличила экспорт сахара в 6 раз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укрсахар".
По данным ассоциации, Украина нарастила экспорт в 6 раз, по сравнению с прошлым годом.
"Хотя маркетинговый год еще не закончился, отечественные сахаровары уже увеличили поставки на внешние рынки почти в 6 раз по сравнению с прошлым маркетинговым годом (132,2 тыс т в 2015/2016 МГ" - прокомментировала руководитель аналитического отдела НАСУ "Укрсахар" Руслана Бутило.
За июль было экспортировано 13,3 тыс. тонн сахара. Основные поставки осуществлялись в Таджикистан - 4,3 тыс. тонн, Азербайджана - 2,8 тыс. тонн, Киргизии - 2,5 тыс. тонн и Грузии - 2,0 тыс. тонн.
По словам эксперта, дальнейшие поставки сахара будут незначительными, так как мировые цены остаются низкими, а производители активно готовятся к новому сезону.
1083 47
Украина увеличила на треть экспорт агропродукции в ЕС, - Минагрополитики(37)
Эксперты отмечают позитивное действие закона о ломе для метпредприятий, но прогнозируют рост цен на сырье в августе(14)
Киевские налоговики не допустили незаконного экспорта сельхозпродукции на сумму более 14 млн грн. ФОТО(4)
Порошенко ветировал закон о продлении вывозной пошлины на металлолом на 2 года(45)
В нашей стране нет понимания, какие инвесторы нам нужны – мнение(0)
Киевские налоговики не допустили незаконного экспорта почти 10 тысяч тонн кукурузы. ФОТОрепортаж(11)
Украина из-за торговой агрессии России потеряла в 2016 году $1 млрд экспорта, - Микольская(25)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Может у меня и нет понимания, но у вас его нет ещё больше с такими сравнениями.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Длительное неумеренное потребление сахара в детстве вызывает в мозге необратимую активацию т.н. "центров удовольствия".
По мере взросления организм украинчика потребует для тех же "центров удовольствия" приём алкоголя, потом - приём наркоты.
В итоге: или избиратель - алкоголик/наркоман, или избиратель - диабетик. В любом случае - зависимый человек.
Рошенизации - да!
Нестленизации - нет ( бо конкурент рошенизации).
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить