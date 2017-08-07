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 Политика Украины, Экономика
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Все про:сахар (105) экспорт (534)

 Украина увеличила экспорт сахара в 6 раз

сахар

За текущий маркетинговый год (сентябрь-июль 2016/2017) украинские производители поставили на внешние рынки 751 тыс. тонн сахара.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укрсахар".

По данным ассоциации, Украина нарастила экспорт в 6 раз, по сравнению с прошлым годом.

"Хотя маркетинговый год еще не закончился, отечественные сахаровары уже увеличили поставки на внешние рынки почти в 6 раз по сравнению с прошлым маркетинговым годом (132,2 тыс т в 2015/2016 МГ" - прокомментировала руководитель аналитического отдела НАСУ "Укрсахар" Руслана Бутило.

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За июль было экспортировано 13,3 тыс. тонн сахара. Основные поставки осуществлялись в Таджикистан - 4,3 тыс. тонн, Азербайджана - 2,8 тыс. тонн, Киргизии - 2,5 тыс. тонн и Грузии - 2,0 тыс. тонн.

По словам эксперта, дальнейшие поставки сахара будут незначительными, так как мировые цены остаются низкими, а производители активно готовятся к новому сезону.

Также читайте: Повышение минимальной цены на сахар призвано стимулировать выращивание сахарной свеклы, - Минагрополитики
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Торговля сырьем, к сожалению, это последнее на что мы как страна способна. Если в стране не выпускают автомобили, потому, что идиоты при власти создали такие условия, то вряд ли мы сможем ими торговать на внешних рынках. А машиностроение, которое "зависло" на уровне 70-80 годов, что будет экспортировать ?
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Сахар - это конечный продукт в своей линии. Сырьё для сахара - это свекла. Если ты не в курсе.
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Це один з ніків NNN-шки. відомого кацапського троля. Він тут весь час "тихо сам з собою, лівою рукою..." Сам пише, сам з собою типу "дискутує"
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Я пишу исключительно под ником Серджио и никакого отношения ННН не имею. Сахар это все таки больше сырье. Для кондитерской промышленности.
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Сахар это сырье, Если у вас нет понимания, что к чему относится то сахар такое же сырье как и например газ для химической промышленности. Сахар для кондитерской.
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Газ - это тот, который выкачали КАК ЕСТЬ и продают; и сахар, который ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ сахарной свеклы или тросника - это одно и то же?

Может у меня и нет понимания, но у вас его нет ещё больше с такими сравнениями.
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Газ для например для отопления это одно, Для химической промышленности это сырье. Т.е в первом случае это конечный продукт- энергоноситель потому, что тепло это не процесс переработки, а например полиэтиленовая пленка, это это производная газа, т.е процесса переработки.
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Окатиші з гоків Криворіжжя тоді теж кінцевий продукт, може й металобрухт кінцевий продукт(життя металевих виробів). Розпродуйте скоріш що зможите , та геть з країни, вам нема що робити там, де не можна щось перепродати і мати з того гешефт.
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Конечный продукт. Кондитерское изделие. Основной потребитель сахара кондитерская промышленность.
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То есть ты в чай бросаешь кондитерское изделие? Ну ладно.
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Для того, что бы определить сырье это или нет смотрят по объемам потребления продукта. Кондитерка потребляет до 80 % сахара.
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Сырьём ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА сахара является свекла и тросник( в основном - не берём в расчёт экзотику в виде кленового сиропа и чего-либо подобного). Вам процесс и технологию производства этого "сырья (в вашем понимании) искать?
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Сахар, как продукт используется очень ограничено. Чай кофе, у нас ещё и консервация. Но тем не менее основной потребитель кондитерка. Вы путаете принципы.
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Если ТЫ не в курсе, конечных продуктов из сахара навалом - например, кондитерка, газировка. Сахар - важный консервант в пищепроме и способ увеличить привыкание. На сахаре делаются миллиарды. Так что выше человек правильно подметил про сырье.
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Да ладно Вам?! Он только вчера две пачки рафинада с дерева насобирал, а Вы говорите...
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Шо вы начинаете? Танки ж с гаубицами находят в шахтах?
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Сырьем считается, то что служит для приготовления конечного продукта. Так вот сахар это сырье для кондитерки и в чистом виде мало применяется.
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Сырьё - это взял как есть и продал. Где вы сахар, как есть, берёте, не подскажете?
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А что у нас сталь добывают или чугун ? Или сталь и чугун не сырье ?
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Сырьём для стали и чугуна служат руды. Сталь и чугун - это продукт производства, который в свою очередь, служит сырьём для производства иной продукции. Но вы можете взять железную или чугунную болванку и хранить её, как конечный продукт переработки руды.
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Вот такое же сырье и сахар. Вторичное, но все таки сырье. Ведь вы покупаете не рулон стали, а потом сами из него делаете, например, авто. Так и сахар. Основной потребитель это кондитерка.
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- любая отрасль расцветает без вмешательства государства.
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Без какого "государства"? Посмотри, кому принадлежит большинство сахарных заводов и все тебе станет ясно...
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Это квоты на производство сахара для внутреннего рынка, И это обязаловка, то есть эти предприятия обязаны такое кол-во поставить на внутреннем рынке. А на экспорт флаг всем в руки. Производите и экспортируйте на здоровье.
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нифигассэ...оно уже себя обзывает Украиной...
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Завтра РАБссия начнёт поставки газа в Украину по цене 400 долларов за куб.мышибратья.
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Надо барыге газовую и нефтедобывающие отрасли подарить, тогда и добыча вгору пойдет, а так только сахар и цукерки...
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раз мы их едой снабжаем может и повоюют на нашей стороне??
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- только будет госрегулирование - конец бизнесу, рабочим местам, цены вырастут, взятки, менты, сбу и пр. шалабуда.
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Путлер закупит 1 млн.тонн цукерок для Климаксной РАБссии.Санкций то нет.мышибратья
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а не получится так, что сахара продадим больше, чем нада (точнее, себе оставим недостаточно много), а зимой, как обычно, сахара самим станет не хватать, и в наших магазах на него цена скакнет?
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рафинированный сахар вредный, от него нужно избавляться в повседневном меню.
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Сахар - наркотик для мозга (почти без шуток).
Длительное неумеренное потребление сахара в детстве вызывает в мозге необратимую активацию т.н. "центров удовольствия".
По мере взросления организм украинчика потребует для тех же "центров удовольствия" приём алкоголя, потом - приём наркоты.
В итоге: или избиратель - алкоголик/наркоман, или избиратель - диабетик. В любом случае - зависимый человек.

Рошенизации - да!

Нестленизации - нет ( бо конкурент рошенизации).
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Хто-б ото вивозив цукор з України у таких обсягах, фабрика законсервована. мабуть цигани знову взялися за торгівлю питушками на паличках. скільки українців з задоволення посадили-б ПЕТЮ НА ПАЛЮ?
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В Винницкой обл было 43 снах. завода. Осталось три. Работают два. Петины. Сколько людей потеряли работу на тех, шо прорезали на металл, уму непостижимо. А сколько домохозяйст покупали жом своей скотине? Уже и скотины нет и владельцы домохозяйств работают в наймитах на чужой земле, бл.... Своя земля отдана на откуп современным латифундистам , которые выжимают из неё последние соки , поливая её китайскими пестицидами... Сумно.
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для чего вам 43 сах завода? не нужно ориентироваться на прошлое. Может в винницкой области 100 лет назад было 100 000 коней, так что, давайте плакать что их теперь в сто раз меньше, а еще "сколько конюхов потеряло работу"?
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