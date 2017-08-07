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Все про:завод (330) Львов (3640) танк (757) штрафы (732)

 Суд обязал Львовский бронетанковый завод заплатить 10 млн грн за несвоевременное изготовление военной техники

танк оплот

Хозяйственный суд Киева взыскал с государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" 9,8 млн гривен в государственный бюджет за несвоевременное изготовление и поставку боевых машин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

"Хозяйственным судом города Киева удовлетворен иск военной прокуратуры Западного региона Украины и принято решение о взыскании с государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" в госбюджет Украины 9,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2015 года Министерство обороны заключило с предприятием договор об изготовлении и поставке тактических боевых колесных машин "Дозор-Б" в количестве 10 единиц, предназначавшихся для использования в районе проведения антитеррористической операции.

При этом денежная сумма, перечисленная Минобороны, превышала затраты на изготовление и поставку продукции, и Львовский бронетанковый завод должен был вернуть полученные в качестве предоплаты средства в сумме около 6,5 млн гривен, однако это сделано не было.

В свою очередь прокуратура подала иск о взыскании 6,5 млн гривен, а также штрафных санкций в размере 3,3 млн гривен за просрочку при выполнении заказа.

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Напомним, 14 июля Соломенский районный суд Киева арестовал на 2 месяца 5 человек, подозреваемых Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) в хищении 28,5 млн гривен государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод".

Соломенский районный суд Киева отстранил от должности директора завода Романа Тымкива до 13 сентября.

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А как орала дружина Виннитсы, что НАБУ только бюджетные деньги проедает...
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Что там в методичках на это?
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Для того, что бы говорить об эффективности нужен РЕЗУЛЬТАТ. Он пока практически нулевой , в том числе и от НАБУ,
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ну ребята с набу что то делают, но все в судах пропадает...нужны специальные антикоррупционные суды
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Что то делать мало. Что касается судов, то напомню вам Гену Корбана и Великого судью Чауса. Если нет политической воли, то ни специализированные ни какие суды не помогут.
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ну вообщето в демократическом общества должна быть система, исключающая какую то политическую волю)только закон
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Согласен. Вот только система должна построится И строится она исключительно на политической воле. Другого не бывает. К, сожалению, у нас таких политиков пока не было.
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завод здесь ни при чем,тем более военный. кто спиздил? вот тот пусть и отдает, завод здесь не виновен.
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оцэ вірно...самэ львів'яни винні в сцикливості шоколадного главстєрха України...хто там обіцяв шведські винищувачі випускати на львівському заводі?
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Танковый завод уже частный? Тогда поголовно в тюрягу. Если завод гос? Спрашивать с кого? С Ваньки Голопупенка, он "сцуко" все устроил... Да уж...
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Другого такого дурдома, трудно придумать !!! Вместо того, чтобы просто поменять менеджемент и привлечь его к ответственности власть обескровливает военный завод и ВОЕННОЕ время, я имею ввиду по факту.
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Я имею ввиду реакцию на прошедшее. А штраф возьмут из кармана работников.
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серго ты там себе выдумываешь, а на читать.
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Почему это ? Штраф платится из прибыли, чистой прибыли, с которой кстати и премии работникам платятся и если заплатят штраф, то не заплатят премию.
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Нет, У меня есть, то что называют опыт и знания. Я просто понимаю суть происходящего. Обычные писатели это не понимают в силу другой профессии или другого опыта.
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- FGM-148 Javelin - надо, а этот мусор в виде таков не надо.
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Цирк на дроті.
Государственное предприятие, финансируемое из бюджета, должно вернуть государству денежные средства. Да еще заплатить штраф. Для штрафа деньги тоже из бюджета страны возьмут?
А может взять за мягкое место руководство и тех кто его покрывает, а не устраивать цирк из показательной порки самих себя.
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Нет. Еще накажут. Кого-то на заслуженную пенсию, кого-то переведут с повышением, например на Харьковский бронетанковый или Завод им. Малышева.
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Если много КЦ, имею право носить малиновые штаны...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд обязал Львовский бронетанковый завод заплатить 10 млн грн за несвоевременное изготовление военной техники
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