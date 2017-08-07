 Суд обязал Львовский бронетанковый завод заплатить 10 млн грн за несвоевременное изготовление военной техники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.
"Хозяйственным судом города Киева удовлетворен иск военной прокуратуры Западного региона Украины и принято решение о взыскании с государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" в госбюджет Украины 9,8 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в декабре 2015 года Министерство обороны заключило с предприятием договор об изготовлении и поставке тактических боевых колесных машин "Дозор-Б" в количестве 10 единиц, предназначавшихся для использования в районе проведения антитеррористической операции.
При этом денежная сумма, перечисленная Минобороны, превышала затраты на изготовление и поставку продукции, и Львовский бронетанковый завод должен был вернуть полученные в качестве предоплаты средства в сумме около 6,5 млн гривен, однако это сделано не было.
В свою очередь прокуратура подала иск о взыскании 6,5 млн гривен, а также штрафных санкций в размере 3,3 млн гривен за просрочку при выполнении заказа.
Напомним, 14 июля Соломенский районный суд Киева арестовал на 2 месяца 5 человек, подозреваемых Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) в хищении 28,5 млн гривен государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод".
Соломенский районный суд Киева отстранил от должности директора завода Романа Тымкива до 13 сентября.
1076 25
Британия готова заплатить 40 млрд евро за выход из ЕС, - The Telegraph(63)
Освобожден полковник ВСУ Истомин, проходящий по "танковому делу". ФОТО(12)
ФИФА оштрафовала Турцию за поведение фанатов во время матча с Украиной(8)
"Боевая машина, друг, а иногда и дом на несколько суток", - учения танкистов ВСУ в Приазовье. ВИДЕО(11)
Прогулка по самому большому зданию планеты. ФОТО(0)
Компании, пострадавшие от кибератаки, освобождены от штрафов за несвоевременную уплату налогов(34)
Дело о закупках танковых двигателей: "Руководство САП еще не приняло решения о передаче обвинительного акта в суд"(26)
-
Что там в методичках на это?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Государственное предприятие, финансируемое из бюджета, должно вернуть государству денежные средства. Да еще заплатить штраф. Для штрафа деньги тоже из бюджета страны возьмут?
А может взять за мягкое место руководство и тех кто его покрывает, а не устраивать цирк из показательной порки самих себя.
Ответить
Ответить
Ответить