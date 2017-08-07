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 Политика Украины
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Все про:Лавров (1472) Донбасс (15676) Тиллерсон (145)

 "Россияне продемонстрировали некоторую готовность начать с нами переговоры о пути разрешения ситуации в Украине", - Тиллерсон

тиллерсон

Россия продемонстрировала "некоторую готовность" вести переговоры с США насчет разрешения ситуации в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Комментируя встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась в воскресенье в Маниле, Тиллерсон заявил, что США хотят работать с Россией и что нет смысла из-за разногласий прекращать контакты. "Россияне продемонстрировали некоторую готовность начать с нами переговоры о пути разрешения ситуации в Украине", - сказал он.

Также читайте: Лавров рассказал Тиллерсону о санкциях РФ против США и упрекнул Конгресс в "русофобской настроенности"

По словам госсекретаря, он также дал Лаврову понять, что вопрос вмешательства в выборы, в котором в Вашингтоне подозревают Россию, - очень серьезный.

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Путинский орденоносец также особого доверия не вызывает.
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Так это же Тиллерсон!!! ...почти что медведчук, только амеровский.
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Продались пендосам за пиченьки национал-предатели. Расстрелять всех нах.
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кстати - те знаменитые печеньки были куплены секретарем посольства США в магазине на Сикорского. Это наши печеньки!
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Это ложь. Печеньки готовила жена Обамы в полнолуние возле здания масонской ложи Филадельфии, чтобы поссорить украинцев со святыми россиянами.
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А формы для печенек были переданы прямо с звездолёта рептилоидов.
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Хватит лгать. Россияне не тупые как вы думаете. Формы для печенек были завезены аннунаками с планеты Нибиру на летающем авианосце, который США украла у СССР в Севастополе вместе с пенсиями.
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надо же а я дум то дом дракулы какого нибудь кода проезжал мимо
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пиндоси) над кацяпами стебаються)
чи це новий поворот, імпічменту?!
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Некоторая готовность в чем выражается ???? Будет поставлятся меньше боеприпасов и вооружений ????
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В смысле скинули вам видео, как намыливают свои жопы?
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и ещё такой "интересный" источник этой информации...
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Не, Исландия. Это ж ярые антихуйловцы! Тебе говорящая лошадка, которой хуйло косички плёл и носочки стирал, подтвердит.
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прошолся по ссылкам - на этот "Дождик", дальше на Рейтерс и Вашингтон Пост...
скажу прямо - этот золотой дождик для кацапов как "божья роса"...
неее - ну правда, иногда после этого смешно читать комментарии...
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Тиллерсон нас держит за дураков или сам долпоеб.
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Конечно!А мы и есть дураки, что верим в каких-то "робингудов", которые на самом деле просто исполняют план Даллеса 1946 года.
Путин,Тиллерсон и все остальные массоны, которые сейчас у власти всех, без исключения "ведущих стран", просто являются партнерами в осуществлении плана "Золотой миллиард".
Вы же видите, что все руководители "ведущих стран" периодически встречаются, как-бы "решая вопросы" поднимаемые народами, но на самом деле никто не знает о чём они договариваются.
Очевидными доказательствами ихнего сговора является то, что население славянских стран стремительно сокращается, "благодаря" ихнему руководству.
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я не знаю как там масоны и все такое, но пархатые съели Украину. точнее доедают.
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За Украину,как за территорию, не переживай.Она, как и все остальные территории бывшего Союза, останется.Только будет во власти тех, кто печатает мировую валюту.А вот народы?Это отдельный вопрос.Большинство погибнет в третьей мировой, а кто останется - будут рабами.
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не.. это так партия регионов мне говорила - ассоциацию подпишете и станете рабами. и ваши жены будут там проститутками работать. я им знаешь, что сказал.. говорю рабами вы будете, а меня пусть попробуют взять живым. а жены ваши будут там блядями вы уже сейчас готовы к этому, если так говорите. посмотрим чья возьмет и пока моя взяла. где этот пидар овощ? вот когда он вернется сядет на трон тогда ваша взяла, а пока я себя вольно чувствую и не боюсь никого. а самое главное, кто сказал, что счастья нет? мы и есть часть этого миллиарда, это и есть наша цель в глобальном мире. кого то отсунем. а как иначе? только так - выживает сильнейший. почему у нас такая низкая самооценка? где наше ядерное оружие? вернем и скажем - давай путин иди мы ждем! сдохнем все вместе. они нас ссут и те и эти. мы им малину испортим, поверь. мы Европу превратим в помойку ядерного катаклизма. бойтесь вы суки, а нам все одно подыхать. ну что потягаемся? Вы в шелках и в роскоши желаете жить и мы это понимаем. не будет по вашему, сдохнем вместе. вот субъектность и иной нет. почему они могут шантажировать нас и все человечество, а мы нет. провинциалы...
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с точки зрения этих упырей демонстрация подобных намерений очень остроумна, а вот спроси их согласны ли они в связи с этим своим настоящим именем "орда" называться вместо ворованного у ими преданной ради орды Руси имени "русские", так они тут же истинные свои намерения выдадут в ответ окрысившись.
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офф топ
санкции нна!!

Агентство S&P предупредило о возможных перебоях с поставками российского газа в Европу из-за санкций
По оценкам аналитиков, ограничительные меры, введенные США, могут создать различного рода сложности для участников газового рынка в Европе.
Хотя базовый сценарий S&P не предусматривает значительных перебоев с поставками газа в Европу, полностью такую вероятность исключить нельзя, считают специалисты. Как пишет РБК со ссылкой на исследование компании, американские санкции создают неопределенность в отношении поставок. Дело в том, что закон свободно трактует вопрос применения ограничительных мер по отношению к российским трубопроводным проектам.
Угроза санкций может оказать негативное влияние на интерес инвесторов, а также ограничить доступ к технологиям, необходимым для завершения строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока». В свою очередь, это ведет к угрозе задержки поставок. Если же строительство новых трубопроводов не закончится по графику к 2019 году, то судьба поставок будет зависеть от переговоров с Украиной о транзите газа. Аналитики считают, что договориться будет нелегко.
Ранее о негативных последствиях американских санкций предупредило агентство Moody's. По его оценкам, россию ждет усиление оттока капитала, а также снижение стоимости рубля.
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США сами газ в Европу завезут, через Литву , а озёрный царь со своим племям будет лапу сосать....
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не замерзнут. две тысячи лет обходились, глядишь годишку другой простоят. газу хватит.
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Не может быть никаких переговоров без участия Украины.Про Воронеж можете там с пуйлом решать,но не про нашу страну
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Воронежчина вообще-то этнические украинские земли если кроме шуток
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Можно щеки раздувать, можно ногами топать, можно упасть и эпилепсию изобразить. Но факт останется фактом, что скорей всего решат без участия Украины. Командуют сильные. И шанс приструнить рашку в США на порядки выше чем в Украины.
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Майданом можешь москалей пугать, они от этого ссуца, и визжат как сучки от страху.
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Чего-то я,может,не понимаю.Такая страна должна вести переговоры исключительно с позиции силы.И,главное,принципов.Будем надеяться,что это тактика...
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о чем они готовы говорить мы уже знаем - федерализация, особый статус лугандона и прочее гавно, наша песня хороша-начинай сначала - нахер с пляжа !!!!
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Что написано в Минске пером не вырубишь и топором!
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А теперь скажи тоже самое о Будапештском меморандуме и про Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной...
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Действие меморандума и Договора действует до тех пор, пока кто-то не посчитает их не правильным!
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Минские соглашения действуют до тех пор, пока кто-то не посчитает их неправильными!

Ну ты и т у п о й.
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Если это все твои аргументы, то ты идешь пока что только в спам! обзывать больше не советую...
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Пока там есть военнопленные - его не вырубят...
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не нужно спешить-пусть ещё "помаринуются"...Тогда уже будет не только ПОЛНАЯ готовность,но и конструктивизм.
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Скоро 23 августа, когда Гитлер поверил Сралину-Джугашвили в 1939 году...
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Уже три года когда народ поверил барыге и вору
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Значить кацапам пора нові санкції підкинути, їм корисно.
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"Россияне продемонстрировали некоторую готовность начать с нами переговоры о пути разрешения ситуации в Украине"
И в чём это выразилось??? В высылке американских дипломатов?)))) Создаётся впечатление что амеры готовятся слить Украину и готовят почву под это..... Чтобы мы воспринимали это как очередную победу майдана)))) Бугага))))
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какой ты впечатлительный - что куришь, что тебя на бугага прёт...?
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"Росіяни продемонстрували певну готовність почати з нами переговори про шляхи вирішення ситуації в Україні", - Тіллерсон
----------------
Какцапы теперь будут обстреливать украинскую территорию только по чётным дням, а по нечётным будуть уничтожать Боярышник...
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У Тілерсона є медалька від пуйла, його пуйло особисто нагороджував, це пояснює його "успіх" у контактуванні з рашкою та ла~врушкою)
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Не совсем понятно, зачем Лавров ломанулся за Тиллерсоном в Манилу, тот насколько известно, не возит с собой двенадцать стульев.
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А когда это они не демонстрировали эту самую "готовность". Хуйло постоянно заявляет, что хочет "помочь", только слова и действия это две большие разницы.
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забавно, хоть в принципе он так и сказал, НО в американской СМИ, акцэнт поставлен на то, что кацапия большая угроза, тут Цензор облажался в переводе)
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пусть хоть Рейтерс прочитают и Вашингтон пост - а не перепечатку с дерьма, под названием "Доздь"...
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Главное, что дело не в переводе, а во лжи, которую каждый из "переговорщиков"(сговорщиков) выдает своим СМИ.
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Готовність кацапів полягає в тому що тепер при наданні США озброення Ураїні, РФ абуде викону тризазове Ку з присіданнями.
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теперь свинособаки убьют не 10 000 украинцев, а только 5 000?...
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Так уже вели переговоры 4 года. За ето время было убито тысячи людей. У Федерашки одно условие обменять ОРДИЛО на крым... и то с особым статусом и условием что ордиловцы будут кошмарить Украину пока не развалят...
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просто педерация еще не дошла до кондиции. не переживай, все будет: и с донбасса свалят и Крым вернут и репарации выплатят.
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Они, глупые, и не знают, что
"главное продемонструваты"...
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кавалер держимордорского ордена - по пинку своего босса - дешёвой вовиной содержанки - всё продолжает кокетничать и подмигивать коню. Ну чо, вы, посоны, обиделсь, штоле ? Ето ж не мы ето всё русофобы сенатские... Достаточно - не то что джавелины, заявы типо Рейгана, плюнуть в рожи убийцам аэробусам. от ЕТИХ продажных клованов ждать етого не стоит. Достаточно - всего - сейчас то тупо не встречаться ни с конём, ни дряблым Дедом Щукарём ,
не отвечать на их слёзные просьбы - мол назачьте стрелку и т.п. Тупо молчать , не отвечать оркам ни на что несколько месяцев - и сами приползут ети озёрные суки на брюхе и принесут Щукаря в зубах
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россияне могут демонстрировать все что угодно, но удавку с их шеи уже никто не снимет.
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Запам'ятайте це "нєт смисла разривать отношєнія із за разногласій..." коли нападуть на США ми теж маємо сказати "немає сенсу розривати відносити, з їх ворогом, через різні погляди..." !!! Ось таке кіно...
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мордор будет иметь мозги и тянуть время. ихние обещания стоят ещё меньше чем подписанные ими договора. но... тиллерсон что, такой же лох как и кери чтобы комментировать обещания недоговороспособной стороны? это что, продолжение довольно гнусного сериала - жалкий лох американсой дипломатии (они стараются понять путина 2)? а пока они будут мудить и жевать сопли, Украина будет нести потери от агресии того, с кем они, просто доходя до идиотизма, всё пытаются найти общий язык (или делают вид, тоже растягивая время решения кризиса)
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они будут говорить и воевать в Украине, это же фашисты российские

Россия в Донбасс везет ракеты и снаряды а обратно вывозит раненых детей изображая при этом лицо сострадания. Воинствующая страна, умудряются засрать все вокруг, умудряются испортить жизнь и близким и далеким. Залили кровью Чечню, потом Грузию и сегодня Украину. На территории Московии, если верить Геродоту, водились племена «Андрофагов» - людоедов … Всегда от роССии и руССких была одна ложь, война и предательство. Кровавая русская весна развязанная Россией в Донбассе унесла десятки тысяч жизней граждан Украины и разрушила сотни предприятий и тысячи жилых домов. Этот урок московской орды народ Украины апомнит надолго ! Повезло Одессе, что народ это сам предотвратил, без помощи мусоров и армии. После 2 мая уже не стало российских врагов Одессы, и некому у них теперь устраивать ДНР и войну …Вставай Донбасс, пора скинуть с плеч эту нечисть. Вспомним как мы счастливо жили в солнечной Украине и посмотрите как сегодня грызут нашу землю и уничтожают нашу экономику эти московские паразиты. Именем убитого начальника дебальцевской милиции назовут улицу. Евгений Юханов трагически погиб 10 февраля 2015 года в Дебальцево защищая свой город от российских банд незаконных формирований. До последнего правоохранитель держал оборону своего подразделения, помогал местному населению эвакуироваться и выжить. Лукашенко после начала российской войны против Украины сказал: Никакого русского мира, чтобы я этих слов не слышал, Беларусь независимая страна. Если будет хоть один сапог одного оккупанта то до последней капли крови ... Российский народ не заметил как РФ превратилась в фашиствующую страну
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Россияне продемонстрировали некоторую готовность начать с нами переговоры о пути разрешения ситуации в Украине", - Тиллерсон
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