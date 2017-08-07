 "Россияне продемонстрировали некоторую готовность начать с нами переговоры о пути разрешения ситуации в Украине", - Тиллерсон

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.
Комментируя встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась в воскресенье в Маниле, Тиллерсон заявил, что США хотят работать с Россией и что нет смысла из-за разногласий прекращать контакты. "Россияне продемонстрировали некоторую готовность начать с нами переговоры о пути разрешения ситуации в Украине", - сказал он.
По словам госсекретаря, он также дал Лаврову понять, что вопрос вмешательства в выборы, в котором в Вашингтоне подозревают Россию, - очень серьезный.
4421 78
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Маккейн назвал Россию большей угрозой, чем Исламское государство(82)
"На моих глазах погибла девочка. Санинструктор. Малюсенькая. Ее разорвало пополам", - премьера первого фильма об участии женщин в войне на Донбассе состоится в октябре. ВИДЕО(12)
Враг выпустил не менее 18 снарядов из РСЗО вблизи Широкино. За сутки - 18 обстрелов позиций ВСУ, - штаб(6)
"Нет такого понятия "кризис на Украине". Есть российско-украинский конфликт, вызванный Россией", - глава МИД Польши - СМИ РФ(69)
Лавров снова нахамил западным журналистам. ВИДЕО(0)
Диалог по урегулированию ситуации на Донбассе станет проще и понятнее при условии поставок американского оружия, - Найем(175)
Наемники РФ грубо нарушают мирные договоренности: под Крымским вели огонь из 120-мм минометов, - штаб(42)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
чи це новий поворот, імпічменту?!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
скажу прямо - этот золотой дождик для кацапов как "божья роса"...
неее - ну правда, иногда после этого смешно читать комментарии...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Путин,Тиллерсон и все остальные массоны, которые сейчас у власти всех, без исключения "ведущих стран", просто являются партнерами в осуществлении плана "Золотой миллиард".
Вы же видите, что все руководители "ведущих стран" периодически встречаются, как-бы "решая вопросы" поднимаемые народами, но на самом деле никто не знает о чём они договариваются.
Очевидными доказательствами ихнего сговора является то, что население славянских стран стремительно сокращается, "благодаря" ихнему руководству.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
санкции нна!!
Агентство S&P предупредило о возможных перебоях с поставками российского газа в Европу из-за санкций
По оценкам аналитиков, ограничительные меры, введенные США, могут создать различного рода сложности для участников газового рынка в Европе.
Хотя базовый сценарий S&P не предусматривает значительных перебоев с поставками газа в Европу, полностью такую вероятность исключить нельзя, считают специалисты. Как пишет РБК со ссылкой на исследование компании, американские санкции создают неопределенность в отношении поставок. Дело в том, что закон свободно трактует вопрос применения ограничительных мер по отношению к российским трубопроводным проектам.
Угроза санкций может оказать негативное влияние на интерес инвесторов, а также ограничить доступ к технологиям, необходимым для завершения строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока». В свою очередь, это ведет к угрозе задержки поставок. Если же строительство новых трубопроводов не закончится по графику к 2019 году, то судьба поставок будет зависеть от переговоров с Украиной о транзите газа. Аналитики считают, что договориться будет нелегко.
Ранее о негативных последствиях американских санкций предупредило агентство Moody's. По его оценкам, россию ждет усиление оттока капитала, а также снижение стоимости рубля.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну ты и т у п о й.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И в чём это выразилось??? В высылке американских дипломатов?)))) Создаётся впечатление что амеры готовятся слить Украину и готовят почву под это..... Чтобы мы воспринимали это как очередную победу майдана)))) Бугага))))
Ответить
Ответить
----------------
Какцапы теперь будут обстреливать украинскую территорию только по чётным дням, а по нечётным будуть уничтожать Боярышник...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Договор с НАТО о Захвате России и Украины :: Генерал Ивашов - YouTube
Американский космолет X 37 b.mp4 - YouTube
Ничего общего с коммунистами, но факт
Военный трибунал над Путиным: считать преступником - YouTube
Ответить
"главное продемонструваты"...
Ответить
не отвечать на их слёзные просьбы - мол назачьте стрелку и т.п. Тупо молчать , не отвечать оркам ни на что несколько месяцев - и сами приползут ети озёрные суки на брюхе и принесут Щукаря в зубах
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Россия в Донбасс везет ракеты и снаряды а обратно вывозит раненых детей изображая при этом лицо сострадания. Воинствующая страна, умудряются засрать все вокруг, умудряются испортить жизнь и близким и далеким. Залили кровью Чечню, потом Грузию и сегодня Украину. На территории Московии, если верить Геродоту, водились племена «Андрофагов» - людоедов … Всегда от роССии и руССких была одна ложь, война и предательство. Кровавая русская весна развязанная Россией в Донбассе унесла десятки тысяч жизней граждан Украины и разрушила сотни предприятий и тысячи жилых домов. Этот урок московской орды народ Украины апомнит надолго ! Повезло Одессе, что народ это сам предотвратил, без помощи мусоров и армии. После 2 мая уже не стало российских врагов Одессы, и некому у них теперь устраивать ДНР и войну …Вставай Донбасс, пора скинуть с плеч эту нечисть. Вспомним как мы счастливо жили в солнечной Украине и посмотрите как сегодня грызут нашу землю и уничтожают нашу экономику эти московские паразиты. Именем убитого начальника дебальцевской милиции назовут улицу. Евгений Юханов трагически погиб 10 февраля 2015 года в Дебальцево защищая свой город от российских банд незаконных формирований. До последнего правоохранитель держал оборону своего подразделения, помогал местному населению эвакуироваться и выжить. Лукашенко после начала российской войны против Украины сказал: Никакого русского мира, чтобы я этих слов не слышал, Беларусь независимая страна. Если будет хоть один сапог одного оккупанта то до последней капли крови ... Российский народ не заметил как РФ превратилась в фашиствующую страну
Ответить