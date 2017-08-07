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 "Ничего не делать – не вариант": в Конгрессе США призвали Тиллерсона разработать стратегию противодействия пропаганде РФ и ИГИЛ

Конгрессмен-демократ Элиот Энгел, высокопоставленный член Комитета Палаты представителей по международным делам, подверг критике решение госсекретаря США Рекса Тиллерсона отодвинуть на второй план контрпропагандистские усилия США, отказавшись от 80 миллионов долларов, предназначенных для противодействия пропаганде со стороны России и ИГИЛ.

В письме к главе Госдепартамента Энгель подчеркнул риск, который, по его убеждению, влечет за собой это решение, призвав госсекретаря изменить курс или представить новую стратегию для борьбы с этой угрозой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Выразив обеспокоенность по поводу решения Тиллерсона не использовать предоставленные Конгрессом средства для противодействия пропаганде России и ИГИЛ, Энгел подчеркнул: "Угрозы со стороны этих противников очевидны, и я встревожен тем, что вы, по-видимому, не привержены усилиям, которые необходимы для принятия мер в этой связи".

"Россия - не друг Америки. Президент Путин совершил нападение на американскую демократию. Он хочет пошатнуть единство Запада и подорвать наши альянсы", - пишет конгрессмен.

Энгел также напомнил, что ИГИЛ использует пропаганду как ключевой инструмент вербовки и распространения антиамериканских настроений, и, по-видимому, не собирается прекращать свои усилия в Интернете. "Если не разработать эффективную стратегию противодействия этой угрозе, то мы можем утратить достигнутое и подстегнуть ИГИЛ и другие террористические группировки к расширению пропагандистских кампаний", - заявил Энгел.

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"Хотя мы бы хотели в конечном итоге увидеть улучшение отношений с Россией, действия Кремля просто не позволяют (осуществить) это улучшение, - отметил конгрессмен. - Законопроект, принятый подавляющим большинством голосов в Палате представителей и Сенате, был разработан с целью защитить США от агрессии Владимира Путина и наказать Москву за вмешательство в американскую демократию, вторжение в Украину и другие злонамеренные действия. Поэтому, когда Конгресс выделил почти 80 миллионов долларов на контрпропагандистские усилия, должно было стать совершенно ясно, что Конгресс хочет, чтобы этой проблемой занялись. Для членов Конгресса неприемлемо, чтобы информационная война со стороны России и ИГИЛ оставалась без ответа. Ничего не делать - не вариант. Я призываю вас представить стратегию и сотрудничать с Конгрессом в незамедлительной ее реализации. В противном случае Палата представителей и Сенат будут искать законодательные альтернативы, чтобы убедить администрацию отнестись к угрозам со стороны России и ИГИЛ с подобающей серьезностью".

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Никому нельзя ездить на педерацию. Как только кто поедет - несут несусветную чушь. Даже не знаю, чем могли пронять Тиллерсона.
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Наверное второй орден дружбы пообещали повесить на широкую грудь Ну или какую ещё побрякушку.
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да уже все готово, украинцы сделали и лучше не придумаешь: москали и их смерды - безыдейное стадо зверушек при альфа-козлах из кремля, неспособное к самостоятельным решениям. И ведь это правда, с которой никакая москальская пропаганда не может бороться, прошу, панове, пользуйтесь, работает безотказно
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Рашистов наконец-то закономерно приравняли к ИГИЛ.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Ничего не делать – не вариант": в Конгрессе США призвали Тиллерсона разработать стратегию противодействия пропаганде РФ и ИГИЛ
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