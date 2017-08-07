 Минмолодьспорта выступает против приватизации спортивных объектов национального значения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства молодежи и спорта.
Согласно заявлению, недавно Министерство экономического развития и торговли опубликовал на своем сайте перечень документов, которые представляют собой стратегическое видение по обращению с государственными предприятиями в подчинении центральных органов власти.
Этот перечень содержит, в частности, предприятия, находящиеся в сфере управления Минмолодьспорта.
"Большинство из этих предприятий имеют национальное и международное значение для украинского спорта и молодежной политики, и не могут быть приватизированы в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Об этом Минэкономразвития были предоставлены аргументированные замечания от Минмолодьспорта", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что Минэкономразвития не приняло во внимание эти замечания без всяких на то оснований или объяснений, идя "вопреки рекомендациям Кабинета министров Украины о необходимости учесть позицию Минмолодьспорта при разработке соответствующего перечня".
В перечень объектов, подлежащих приватизации, Минэкономразвития включило, среди прочих: государственное предприятие "Дирекция по реконструкции спортивных сооружений"; спортивные комплексы "Авангард" и "Атлет"; "Дворец спорта"; "Ледовый стадион".
Минмолодьспорта подчеркивает, что выступает "категорически против приватизации, даже в так называемом долгосрочном периоде, данных государственных предприятий"
"Министерство молодежи и спорта совместно с руководством предприятий реализует планы развития этих предприятий. Есть ряд объективных причин, по которым приватизация этих объектов невозможна", - сказано в заявлении.
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как это сделали предыдущие гопники.
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Скоро дойдем и до приватизации городов и сел Украины
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