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 Политика Украины
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Все про:Министерство молодежи и спорта (31) приватизация (818) Минэкономразвития (439)

 Минмолодьспорта выступает против приватизации спортивных объектов национального значения

палац спорту

Министерство молодежи и спорта выступает против предложения Министерства экономического развития и торговли о приватизации объектов спортивной инфраструктуры национального значения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства молодежи и спорта.

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Согласно заявлению, недавно Министерство экономического развития и торговли опубликовал на своем сайте перечень документов, которые представляют собой стратегическое видение по обращению с государственными предприятиями в подчинении центральных органов власти.

Этот перечень содержит, в частности, предприятия, находящиеся в сфере управления Минмолодьспорта.

"Большинство из этих предприятий имеют национальное и международное значение для украинского спорта и молодежной политики, и не могут быть приватизированы в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Об этом Минэкономразвития были предоставлены аргументированные замечания от Минмолодьспорта", - говорится в заявлении.

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В нем отмечается, что Минэкономразвития не приняло во внимание эти замечания без всяких на то оснований или объяснений, идя "вопреки рекомендациям Кабинета министров Украины о необходимости учесть позицию Минмолодьспорта при разработке соответствующего перечня".

В перечень объектов, подлежащих приватизации, Минэкономразвития включило, среди прочих: государственное предприятие "Дирекция по реконструкции спортивных сооружений"; спортивные комплексы "Авангард" и "Атлет"; "Дворец спорта"; "Ледовый стадион".

Минмолодьспорта подчеркивает, что выступает "категорически против приватизации, даже в так называемом долгосрочном периоде, данных государственных предприятий"

"Министерство молодежи и спорта совместно с руководством предприятий реализует планы развития этих предприятий. Есть ряд объективных причин, по которым приватизация этих объектов невозможна", - сказано в заявлении.
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Странное министерство без бабок для молоди и спорта.
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офшорные барыги будкостроители собираются нацарювати та й гайнути на край географии.
как это сделали предыдущие гопники.
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Не, ну понятно. Если ипподром или поросший бурьяном стадион, то мы тут встаем в позу против приватизации. А вот облэнерго, то пожалуйста - тянем вверх волосатые ручки за инициативы гойсманов
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В СССР - была такая организация, как - ОСОАВИАХИМ - Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, потом - ГТО, т.е. При жестком патронате государства. Потм? Норматив. Насколько готов и т.п. Там готовили с юности летчиков, танкистов, водителей. Все это развивалось на основе научных достижений для спорта. Здоровья и нации. Получалось не так уж плохо. Это история и из нее, нужно извлекать уроки. Вывод: спорт принадлежит - народу, "тоисть" - государству. Любителям экзотики? В клубы.
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Минмолодьспорта выступает против приватизации спортивных объектов национального значения

Скоро дойдем и до приватизации городов и сел Украины
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Как это против?Скажут хапуги что этого требует МВФ иначе кредиты хрен получим и никто и никого спрашивать не будет против или не против.
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P.S.А кто в реале видел что требует от Украины МВФ?Вешают народу лапшу а мы все это молча глотаем.
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