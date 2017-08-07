 Российские наемники понесли потери на Светлодарской дуге, - волонтер Мысягин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Мысягин отметил: "Светлодарская дуга. Несколько дней назад. Сепары усилили и установили на позиции "Муравейник'' новые пулемёты калибра 12,7.
Скажу кратко: Эта передовая позиция противника за последние два года очень много горя нам принесла. Очень и очень много.
Погибла девушка медик из 54-й бригады. Тогда обдроченцы именно с "Муравейника" выстрелили из противотанкового гранатомёта ПТУРС и попали по машине.
Девушка медик погибла и сильно пострадал водитель. Летом, когда были тяжёлые бои за эту позиции геройски погибли трое наших героев.
А сколько тысяч раз оттуда по нам работали!!!
Так вот, из-за обстрелов, провокаций и на упреждение, неизвестная "третья сила" была вынуждена предотвратить и ликвидировать данные пулеметные точки. У обдроченцев большие потери. Несколько 200-х. Более десяти 300-х. Очень и очень хорошая новость!"
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Генерал-майор в шинели громко плакал в докладной: террористы охренели, нет зацепки ни одной. Завели себе девайсы - интернет, секретный чат. И попробуй догадайся, с кем о чем они журчат. Где ни сунься - всюду шифр. Ни отмычек, ни ключей. Лишь вагон арабских цифр! И причем, неясно чей! Как ловить бандитов буду? Никаких зацепок нет, если шлет Аслан Махмуду зашифрованный пакет. Нам бы прежних инструментов! Чтобы мы в сетях могли: и проверить документы, и назначить патрули, и явиться с понятыми - всех на сайте мордой в пол. Кто такой? Прописка? Имя? Как давно сюда пришел? Адреса друзей и близких? Что в карманах, ё-моё? Где шкатулка с перепиской? Доставай, прочтем её... Кончилась эпоха Холмса с появлением сети! Мы бессильны! Мы сдаемся! Как нам следствие вести? Нам работать трудно очень! Не хватает важных мер! Нужно больше полномочий. Всех админских, например. Раскрываемости нету! Показатели в нуле! Вот бы сети интернета запретить по всей земле! Вы ж поймите, это важно! Вот вам докладной листок... И сморкался в камуфляжный влажный носовой платок. И так искренне, так чисто прозвучал его доклад, что кивали журналисты. А потом случился ад.
Как вулкан потухший, в жерло получив морской воды, вышел Холмс, который Шерлок. И вломил ему звезды. Встал как призрак из могилы, из музея Бейкер Стрит. «Ах ты ж гребаный мудила!» - на колени говорит. «Я всю жизнь проползал с лупой! Под дождем! В говне! В грязи! Подними свою запонку да по кнопкам повози! У тебя зацепок нету?! Ах ты сраный пидарас! А платежки?! А билеты?! Кучи электронных баз?! Вам же треки пишут соты, где носили телефон!!! Сука, лять, иди работай! Недоволен, сука, он! Я искал следы руками! Ты зажрался, стыдоба! У тебя там гроздья камер смотрят с каждого столба! Кто и с кем ходил в подъезды! Кто проехал по шоссе! Кто, куда во сколько ездил - с номерами, сука, все! У тебя народ как дети: трижды в день без выходных постят фоточки в соцсети - погугли хотя бы их! У тебя провайдер каждый видит на любой из хат, кто чего качал из граждан: порнохаб или джихад! лять, ему работать плохо! Много цифры! Век не тот! Мне бы так в мою эпоху, гребаный ты идиот! Ишь, сидят по кабинетам да растят на попе жир! Слишком много интернета! Страшный неуютный мир! Чем внедрять бойцов к бандитам, да учить язык фарси, он сидит себе, звездит он! Шифры, лять, ему неси! Что просить назавтра будем? Охренели, дайте две! Микрофоны в жопу людям? Ключ от мыслей в голове? лять, вернуть таких констеблей к нам на землю из кино можно лишь суровой греблей да маканием в говно. Вам совсем заняться нечем! В жопе сажа, ля, горит!» Шерлок Холмс, закончив речи, улетел на Бейкер Стрит.
Генерал-майор платочком вытер божию росу: если все согласны, точка, утверждать проект несу. А у нашего отдела стало больше важных дел: заведем на Холмса дело, чтобы много не звездел......
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https://vimeo.com/228650561
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не уподобляйся ущербним ублюдкам
украинци духовней више
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пусть сразу заказывает место на кладбище рядом со своим папочкой)
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Где наказание бандитам и ворам украинского народа?
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По его словам, за "Муравейником" уже нет никаких высот и открывается прямой путь на Дебальцево.
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Пусть теперь "озабоченные" и лавроконюшня докажут обратное
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Видеодоказательство:
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Так вот, из-за обстрелов, провокаций и на упреждение, неизвестная "третья сила" была вынуждена предотвратить и ликвидировать данные пулеметные точки. У обдроченцев большие потери. Несколько 200-х. Более десяти 300-х. Очень и очень хорошая новость!"
Источник:https://censor.net.ua/n450793
Ждите матиоса в гости ибо вы ослушались барыг
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👍👍👍
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еще би пару копчених хуйловских обосранцев с документами
цени би вам не било
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