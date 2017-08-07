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 Российские наемники понесли потери на Светлодарской дуге, - волонтер Мысягин

светлодарск

Волонтер Юрий Мысягин обнародовал информацию о нанесении урона российским наемникам на Донбассе на одной из позиций на Светлодарской дуге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Мысягин отметил: "Светлодарская дуга. Несколько дней назад. Сепары усилили и установили на позиции "Муравейник'' новые пулемёты калибра 12,7.

Скажу кратко: Эта передовая позиция противника за последние два года очень много горя нам принесла. Очень и очень много.

Погибла девушка медик из 54-й бригады. Тогда обдроченцы именно с "Муравейника" выстрелили из противотанкового гранатомёта ПТУРС и попали по машине.

Девушка медик погибла и сильно пострадал водитель. Летом, когда были тяжёлые бои за эту позиции геройски погибли трое наших героев.

А сколько тысяч раз оттуда по нам работали!!!

Так вот, из-за обстрелов, провокаций и на упреждение, неизвестная "третья сила" была вынуждена предотвратить и ликвидировать данные пулеметные точки. У обдроченцев большие потери. Несколько 200-х. Более десяти 300-х. Очень и очень хорошая новость!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток от пули снайпера погиб украинский воин. Под Широкино террористы применили миномет, - штаб АТО

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"неизвестная "третья сила" была вынуждена предотвратить и ликвидировать данные пулеметные точки Источник: https://censor.net.ua/n450793"
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Александр Пушкин 7b40c3f0 - ага, это так ВСУ оправдываются за то что им надоело быть терпило - мишенями согласно минского плана... - "А сколько тысяч раз оттуда по нам работали!!!"
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....... Про интернет и про Россию ........................ Леонид Каганов.....................................
Генерал-майор в шинели громко плакал в докладной: террористы охренели, нет зацепки ни одной. Завели себе девайсы - интернет, секретный чат. И попробуй догадайся, с кем о чем они журчат. Где ни сунься - всюду шифр. Ни отмычек, ни ключей. Лишь вагон арабских цифр! И причем, неясно чей! Как ловить бандитов буду? Никаких зацепок нет, если шлет Аслан Махмуду зашифрованный пакет. Нам бы прежних инструментов! Чтобы мы в сетях могли: и проверить документы, и назначить патрули, и явиться с понятыми - всех на сайте мордой в пол. Кто такой? Прописка? Имя? Как давно сюда пришел? Адреса друзей и близких? Что в карманах, ё-моё? Где шкатулка с перепиской? Доставай, прочтем её... Кончилась эпоха Холмса с появлением сети! Мы бессильны! Мы сдаемся! Как нам следствие вести? Нам работать трудно очень! Не хватает важных мер! Нужно больше полномочий. Всех админских, например. Раскрываемости нету! Показатели в нуле! Вот бы сети интернета запретить по всей земле! Вы ж поймите, это важно! Вот вам докладной листок... И сморкался в камуфляжный влажный носовой платок. И так искренне, так чисто прозвучал его доклад, что кивали журналисты. А потом случился ад.
Как вулкан потухший, в жерло получив морской воды, вышел Холмс, который Шерлок. И вломил ему звезды. Встал как призрак из могилы, из музея Бейкер Стрит. «Ах ты ж гребаный мудила!» - на колени говорит. «Я всю жизнь проползал с лупой! Под дождем! В говне! В грязи! Подними свою запонку да по кнопкам повози! У тебя зацепок нету?! Ах ты сраный пидарас! А платежки?! А билеты?! Кучи электронных баз?! Вам же треки пишут соты, где носили телефон!!! Сука, лять, иди работай! Недоволен, сука, он! Я искал следы руками! Ты зажрался, стыдоба! У тебя там гроздья камер смотрят с каждого столба! Кто и с кем ходил в подъезды! Кто проехал по шоссе! Кто, куда во сколько ездил - с номерами, сука, все! У тебя народ как дети: трижды в день без выходных постят фоточки в соцсети - погугли хотя бы их! У тебя провайдер каждый видит на любой из хат, кто чего качал из граждан: порнохаб или джихад! лять, ему работать плохо! Много цифры! Век не тот! Мне бы так в мою эпоху, гребаный ты идиот! Ишь, сидят по кабинетам да растят на попе жир! Слишком много интернета! Страшный неуютный мир! Чем внедрять бойцов к бандитам, да учить язык фарси, он сидит себе, звездит он! Шифры, лять, ему неси! Что просить назавтра будем? Охренели, дайте две! Микрофоны в жопу людям? Ключ от мыслей в голове? лять, вернуть таких констеблей к нам на землю из кино можно лишь суровой греблей да маканием в говно. Вам совсем заняться нечем! В жопе сажа, ля, горит!» Шерлок Холмс, закончив речи, улетел на Бейкер Стрит.
Генерал-майор платочком вытер божию росу: если все согласны, точка, утверждать проект несу. А у нашего отдела стало больше важных дел: заведем на Холмса дело, чтобы много не звездел......
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Боец картавил и его неправильно поняли. Он сказал , что позицию уничтожил Петя с Ила!
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Хоть чтото за сегодня хорошее.Бей гада,гада бей.
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головне - мислити позитивно! і у смерті є свої "плюси"...
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кацапы выложили новое (но старое событие с 2014 года) видео как доблесная украинская артиллерия (которые "воевать то и не умеют и стрляют мимо") уипала базу кацапов "заря" в Луганске
https://vimeo.com/228650561
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Это шо, впопучленцев в неудачный момент застали?
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от взрывной волны такое бывает, помню как кацапы ржали с подобных фоток ВСУ-шников, теперь мы поржем с кацапов.
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мертвие сраму неймут
не уподобляйся ущербним ублюдкам
украинци духовней више
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да. по старой мордовско - удмурдской традиции они друг дружку в жопу ипут.
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а чего касаб заголенный? его пряма сидящем на бутыльке увалили?
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Я вам тут защитника руССкого языка принёс, папаню которого зашкварили на Донбассе, и который планирует вскорости встретиться с ним в Аду.

Российские наемники понесли потери на Светлодарской дуге, - волонтер Мысягин - Цензор.НЕТ 5870
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еще один кацапский пророк-филолог
пусть сразу заказывает место на кладбище рядом со своим папочкой)
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Неизвестная третья сила зашла на орбиту Земли
Российские наемники понесли потери на Светлодарской дуге, - волонтер Мысягин - Цензор.НЕТ 9585
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Дрянь ваш правый сектор, пустышка. Где казни предателей Украины?
Где наказание бандитам и ворам украинского народа?
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Если бы летом 2016 года силы АТО на Светлодарской дуге оставили за собой опорный пункт боевиков "Муравейник", расположенный на стратегически важной высоте, то сейчас бы бойцам 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ было легче брать Дебальцево, пока еще занятое террористами.
По его словам, за "Муравейником" уже нет никаких высот и открывается прямой путь на Дебальцево.
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Мой родственник перед дембелем ( он в 5-ой волне был) учавствовал в вылазке на тот "Муравейник". Дембельский аккорд, так сказать был.
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Я не знаю. Знаю только, что ходил тогда на "муравейник" ( да все ту историю помнят - взяли, зачистили, отошли по приказу). Но он распространяться и вдаваться в детали... Ему это тяжело вспоминать и рассказывать и я его прекрасно понимаю, потому не лезу особо в душу. Что хочет - сам делится, а с распроссами я не надоедаю.
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Слава Третьей Силе! Да прибудет с вами Сила!
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Социальная эволюция продвинулась на Западе до формирования наций из племен и кланов и на рубеже XXI века вступила в новую фазу, - создания союза народов Европы. Украина тоже вовлечена в этот процесс и украинский национализм лишь естественная временная реакция на имперскую экспансию Кремля. Москва встала на пути прогресса как реакционно-консервативное образование, умудряющееся в эпоху индустриализм и глобализации продуцировать пещерный архаизм.... Как-то так !!!
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все правильно...национализм-это как антитела на проникновение вируса в здоровый организм.не будет атаки вирусов-не будет и повышенного содержания антител.но иммунитет останется
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А "Третья Сила" - это даже круче за "ихтамнетов"
Пусть теперь "озабоченные" и лавроконюшня докажут обратное
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неизвестная "третья сила" была вынуждена предотвратить и ликвидировать данные пулеметные точки - сработали на отлично!!
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Так Порох сукабля не дає стрілять. Залишив лише кайданки, електрошокери і мухобійки. Чим же русню мочать?
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Шановне Панство! Ще два роки тому я зробив петицію на сайті Президента щодо введення візового режиму з росією на зразок візового режиму між ЄС та державами, з якими встановлені жорсткі візові стосунки. Взагалі це питання є не просто нагальним на даний час, це є життєвою необхідністю для нас, українців. Кожен чурек кацапський, що в'їжджає на нашу землю, в Україну, потенційно несе агресію, ворож, занепад, тобто всі інструменти, що тягнуть наш народ в таке болото, що навіть внукам нашим доведеться розгребати це лайно. Отже прошу Вашої уваги до питання введення візового режиму зі смітниковою кацапнею! Тільки разом ми зможемо це зробити, не варто розраховувати, що це зробить якась влада. Подумайте кожен. Просто насамоті, в тиші. Візовий режим з кацапією - це повинно бути наше рішення, його повинен прийняти кожен з нас й при цьому розуміти, для чого візовий режим потрібен. Я впевен, що час для введення візового режиму вже настав. Так йоханий бабай, давайте врешті-решт вріжимо по харі цій кацапській сволоті по повній програмі з тилу! Нехай несортове відморожене стадо пацюків кацапських знає, що далі ніж кацапський смітник цим сукам не світить вилізти! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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А "третья сила" уже давным-давно была установлена, но кацы с ней ничего поделать не могут, ибо вариант чуркина не пускают в галактический совет.

Видеодоказательство:
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А сколько тысяч раз оттуда по нам работали!!!
Так вот, из-за обстрелов, провокаций и на упреждение, неизвестная "третья сила" была вынуждена предотвратить и ликвидировать данные пулеметные точки. У обдроченцев большие потери. Несколько 200-х. Более десяти 300-х. Очень и очень хорошая новость!"
Источник:https://censor.net.ua/n450793

Ждите матиоса в гости ибо вы ослушались барыг
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хорошая новость
еще би пару копчених хуйловских обосранцев с документами
цени би вам не било
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники понесли потери на Светлодарской дуге, - волонтер Мысягин
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