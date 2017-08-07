 В этом году вследствие боевых действий на Донбассе погиб 341 мирный житель, - ОБСЕ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
"За последний месяц в Луганской области было зафиксировано 7 жертв среди мирного населения", - сказал он.
Хуг добавил, что с начала года миссия ОБСЕ зафиксировала 341 жертву среди мирного населения.
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С учетом того что войска РФ не допускают ОБСЕ на занятые ими украинские территории делаем выводы что эти 341 мирных жителя были убиты российскими фашистами на территории Украины.
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Поэтому, такие сообщения будут, постоянно , пока не будет принято решение, что все таки делать. А чем дальше оно откладывается , тем труднее и труднее оно будет , но не только труднее, но и сложнее.
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А рішення вже давно прийнято - те , що відбувається там потрібно , аби влада весь час казала - "бачите , а у вас же мир , а будете смикатись - Пукін нападєть.."
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Думаєте їх це лякає ? Вони вже давно награбували стільки , що і онукам вистачить - гроші давно вже виведені за кордон , нерухомість , майно , дітки - там вже давно також ...Літакі заправлені ...В будь який момент - звалять звідси і все .
А ми залишимось ...розгрібати .
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2 - вони чудово розуміють , що все одно , без вкладень в інфраструктуру і модернізацію , їх підприємства тут - скоро самознищаться і це лише справа часу ...вони , до цього , готові .. Прикладів таких - безліч , всі їх знають ...
3 - а що з Приватом ? Бєня з наших кишень отримав не поаних "відступних" - всі задоволені ...
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З года.. Пусть Земля будет пухом,
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сСыляк: http://www.bagnet.org/news/society/338559/smertnost-v-ukraine-uvelichivaetsya-rekordnymi-tempami-oon
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