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Все про:Луганщина (4100) жертвы (962) боевые действия (1189) Хуг Александр (301)

 В этом году вследствие боевых действий на Донбассе погиб 341 мирный житель, - ОБСЕ

хуг

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в 2017 году зафиксировала 341 жертву среди гражданского населения вследствие боевых действий на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"За последний месяц в Луганской области было зафиксировано 7 жертв среди мирного населения", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель США Волкер о Донбассе: "Это не замороженный конфликт, а горячая война"

Хуг добавил, что с начала года миссия ОБСЕ зафиксировала 341 жертву среди мирного населения.
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і 48 тис на дорогах!!!! обесце кзвісно авторітєтна орг... але ж...
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алкоголь и автокатастрофы губять людей больше чем войны, так всегда и было
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Хуг добавил, что с начала года миссия ОБСЕ зафиксировала 341 жертву среди мирного населения.Источник:https://censor.net.ua/n450792

С учетом того что войска РФ не допускают ОБСЕ на занятые ими украинские территории делаем выводы что эти 341 мирных жителя были убиты российскими фашистами на территории Украины.
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Всегда рабсия уничтожала и своих и тех кто хотел в рабсийский мирок миллионами на протяжении всей истории и какое там хуйло не правило всегда смердело трупами.
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А вы ничего не путайте, в луганской области за месяц 7 человек погибло, а в целом на донбасе за 7 месяцев 341 человек.
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Дійсно - якась вже занадто велика цифра ...
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Ну й хрен с ними раз хотели халявных руцких пенсий и зарплат а Украину отстаивать не вышли !!! Пардон за резкость - бо накипело !!! ..
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Вату не жалко, детей жалко, они ведь ни в чем не виноваты.
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К, сожалению, политика шоколадной дупы о "политико-дипломатическом освобождении" , уже умерла. Я имею, ввиду , последнее заявление Правительства ФРГ, по поводу Крыма. Вот вам и прямой "стимул" поддерживать конфликт на Донбассе. А лидер страны с 10% рейтингом и 100% жадностью уже ни на что не способен. Провести силовую операцию, он просто не в состоянии без доверия общества, а уйти в отставку патологическая жадность не дает.
Поэтому, такие сообщения будут, постоянно , пока не будет принято решение, что все таки делать. А чем дальше оно откладывается , тем труднее и труднее оно будет , но не только труднее, но и сложнее.
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такие сообщения будут, постоянно , пока не будет принято решение,

А рішення вже давно прийнято - те , що відбувається там потрібно , аби влада весь час казала - "бачите , а у вас же мир , а будете смикатись - Пукін нападєть.."
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К, сожалению, это не решение. Это пропаганда остаться у власти. Но, мы медленно, но уверенно, подходим к точке, которая называется точкой не возврата. Я имею ввиду колоссальную внешнюю задолженность. Мы достаточно скоро окажемся либо перед дефолтом, и тогда даже олигархи потонут на этой лодке, либо полностью менять всю политику, а при тлеющем конфликте это в принципе сделать не возможно.
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достаточно скоро окажемся либо перед дефолтом, и тогда даже олигархи потонут на этой лодке,

Думаєте їх це лякає ? Вони вже давно награбували стільки , що і онукам вистачить - гроші давно вже виведені за кордон , нерухомість , майно , дітки - там вже давно також ...Літакі заправлені ...В будь який момент - звалять звідси і все .
А ми залишимось ...розгрібати .
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Это мнение человека, который никогда не видел, что такое большой бизнес. Поверьте, все не так просто , как вам кажется. Да, какие то деньги имеют место быть, но поверте, чем их больше, тем ими сложнее управлять, и чем их больше, тем с большей скоростью они исчезают. Простой пример Суркисы и Приват.
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1 - в олігархів бізнес не тільки в Україні ... не знали ?
2 - вони чудово розуміють , що все одно , без вкладень в інфраструктуру і модернізацію , їх підприємства тут - скоро самознищаться і це лише справа часу ...вони , до цього , готові .. Прикладів таких - безліч , всі їх знають ...
3 - а що з Приватом ? Бєня з наших кишень отримав не поаних "відступних" - всі задоволені ...
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У олигархов бизнес есть везде, Только его размеры не сопоставимы с нашими. А теперь привожу простой пример, сможете ли вы играть в американский футбол по правилам европейского? Вряд ли. Так же и в бизнесе, Бизнес, который держится в "тепличных условиях, это одно , а жесткий европейский бизнес это другое. И без украинских денег, он практически ничего не стоит.
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Если в ОБСЕ есть такая точная цифра то почему не хватает совести озвучить сколько и с какой стороны погибло?
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Во время войны никогда никто правду не скажет, чтобы паники не было, закончится, тогда узнаем, но цифра наверное шокировать будет.
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Интересно, кто врет? Прямо сейчас, на УКРНЕТе: по данным ООН в зоне АТО погибли 59 гражданских лиц и более 260 получили ранения.(с)
сСыляк: http://www.bagnet.org/news/society/338559/smertnost-v-ukraine-uvelichivaetsya-rekordnymi-tempami-oon
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ этом году вследствие боевых действий на Донбассе погиб 341 мирный житель, - ОБСЕ
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