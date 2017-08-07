 Украинский консул посетил крымчанина Зейтуллаева в СИЗО Ростова-на-Дону, - Беца

Об этом сообщила спикер МИДа Марьяна Беца в комментарии LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
"Спустя почти двухгодичных настояний с украинской стороны, консул смог посетить Зейтуллаева. Его позиция неизменна: он будет продолжать голодовку в связи с политическим преследованием. Остальные детали я смогу рассказать позже", - сказала Беца.
Адвокат Зейтуллаева Эмиль Курбединов сказал, что состояние здоровья крымского татарина вызывает наибольшие опасения в связи с предстоящим этапированием: "На десятый день голодовки [6 августа], он потерял 3700 кг веса. Мы проводим паралелли с его предыдущими голодовками и можем говорить о том, что этот день - критический пик. В прошлый раз он не мог ходить и вставать, очень слабо говорил. Я уверен, сейчас он так же слаб. Я опасаюсь того, как в такой жаре в вагонах его будут этапировать".
26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.
Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.
Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".
Российское правозащитное движение "Мемориал" признало Руслана Зейтуллаева и еще троих жителей Севастопольского района, осужденных вместе с ним, политическими заключенными. Организация "Хизб ут-Тахрир" свободно действует в большинстве европейских стран, Россия - единственная страна, признавшая ее террористической.
С 15 мая 2017 года Зейтуллаев объявил голодовку с требованием прекратить преследования крымских татар. Ранее он голодал несколько недель, потеряв более 8 кг веса, однако прекратил голодовку после повторного приговора по просьбе лидера крымских татар Мустафы Джемилева.
447 2
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Российские литераторы требуют от террористов освободить донецкого журналиста Асеева: среди подписавших заявление - Алексиевич, Акунин и Улицкая(28)
"Крымскому диверсанту" Панову оккупанты продлили арест до 10 октября, - брат. ФОТО(10)
Украинский консул посетил Сущенко в СИЗО, - Фейгин(13)
Украинский активист Балух выступил в оккупационном "суде" с последним словом(14)
Языковая дискримания украинцев и крымских татар в аннексированном Крыму(0)
Суд РФ осудил украинца на 12 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов(15)
МИД выразил протест в связи с решением Верховного суда РФ увеличить до 15 лет срок заключения гражданину Украины Зейтуллаеву(5)
Значит мы можем спокойно вылавливать всех кацапов,состоящих в компартии кацапстана,и судить их.У нас же комуняки запрещены,значит претензий у козломордии быть не должно
Ответить
Ответить