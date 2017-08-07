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 Украинский консул посетил крымчанина Зейтуллаева в СИЗО Ростова-на-Дону, - Беца

зейтуллаев

Украинский консул в Ростове-на-Дону посетил в СИЗО крымскотатарского политзаключенного Руслана Зейтуллаева, осужденного по "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила спикер МИДа Марьяна Беца в комментарии LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Спустя почти двухгодичных настояний с украинской стороны, консул смог посетить Зейтуллаева. Его позиция неизменна: он будет продолжать голодовку в связи с политическим преследованием. Остальные детали я смогу рассказать позже", - сказала Беца.

Адвокат Зейтуллаева Эмиль Курбединов сказал, что состояние здоровья крымского татарина вызывает наибольшие опасения в связи с предстоящим этапированием: "На десятый день голодовки [6 августа], он потерял 3700 кг веса. Мы проводим паралелли с его предыдущими голодовками и можем говорить о том, что этот день - критический пик. В прошлый раз он не мог ходить и вставать, очень слабо говорил. Я уверен, сейчас он так же слаб. Я опасаюсь того, как в такой жаре в вагонах его будут этапировать".

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26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

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Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

Российское правозащитное движение "Мемориал" признало Руслана Зейтуллаева и еще троих жителей Севастопольского района, осужденных вместе с ним, политическими заключенными. Организация "Хизб ут-Тахрир" свободно действует в большинстве европейских стран, Россия - единственная страна, признавшая ее террористической.

С 15 мая 2017 года Зейтуллаев объявил голодовку с требованием прекратить преследования крымских татар. Ранее он голодал несколько недель, потеряв более 8 кг веса, однако прекратил голодовку после повторного приговора по просьбе лидера крымских татар Мустафы Джемилева.
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Уроды кацапские.Как можно судить гражданина другого государства за то,что он якобы состоял в организации,разрешённой этим государством.
Значит мы можем спокойно вылавливать всех кацапов,состоящих в компартии кацапстана,и судить их.У нас же комуняки запрещены,значит претензий у козломордии быть не должно
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