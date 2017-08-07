 "Мы гарантируем бесперебойный транзит", - коммерческий директор Нафтогаза о поставках газа в Европу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил коммерческий директор Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Таким образом Витренко прокомментировал ранее озвученную позицию министра энергетики Игоря Насалика о том, что "Нафтогаз" снижает затраты на поддержку ГТС, что может привести к проблемам с транзитом газа.
"К сожалению, это очень эмоциональный момент. Поэтому когда украинские политики в следующий раз что-то такое будут говорить, мы бы очень хотели, чтобы они моделировали, как это может быть использовано против Украины Россией", - подчеркнул Витренко.
"По нашему мнению, нет никаких оснований для того, чтобы беспокоиться о надежности украинской ГТС. Мы гарантируем бесперебойный транзит", - сказал он. По словам Витренко, капитальные инвестиции в ГТС в 2017 году в 2,5 раза превышают показатель прошлого года.
Он отметил: "В этом году, согласно плану, мы в 2,5 раза увеличиваем капитальные инвестиции в ГТС. Пока мы этот план перевыполняем. По результатам первого полугодия мы перевыполнили этот план на 3%".
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санкции во плоти
Adidas в этом году закроет в россии еще около 160 магазинов
Немецкий производитель спортивных товаров Adidas в этом году закроет в россии еще около 160 магазинов. Руководство компании ожидает, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефть.
российский рынок подводит Adidas уже не первый год - в 2015 году компания закрыла около 200 магазинов.
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Як повернути Крим?
- Треба арештувати фракцію "Оппоблоку", і розстрілювати в день по депутату, поки не повернуть.
- І що, це спрацює?
- Ну а звідки ми дізнаємось, якщо не спробуємо?
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Рашка решила душить экономически, а вернее ждать пока это удушение наступит само собой ввиду отсутствия каких либо вменяемых действий правительства.
Потерять $2 лярда за транзит может и не смертельно, но очень больно.
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4 год. ·
2016 році Україна безкоштовно поставила на окуповані території Донбасу електроенргії на 1,517 млрд грн, а також витратила біля 3 млрд грн на постачання їх водою.
Нині ця порочна практика триває.
З цього приводу тямуща стаття в Дзеркалі тижня.
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Комментировать ничего не нужно. Нужно выполнять международные обьязательства и исключительно с чистыми руками. А свои позиции по имеющимся вопросам отстаивать как все в мире - цивилизованно. Хоть Сименс и Сименс, а на грабли наступил. Вот. Знать будет на долго, зачем, уважаемомому производителю - настоящие яйца, что бы на мякину не вестись.
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