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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Витренко (489) Нафтогаз (2304) Транзит газа (7)

 "Мы гарантируем бесперебойный транзит", - коммерческий директор Нафтогаза о поставках газа в Европу

нафтогаз

Украина гарантирует надежность работы своей газотранспортной системы и бесперебойный транзит российского природного газа в страны Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил коммерческий директор Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Таким образом Витренко прокомментировал ранее озвученную позицию министра энергетики Игоря Насалика о том, что "Нафтогаз" снижает затраты на поддержку ГТС, что может привести к проблемам с транзитом газа.

"К сожалению, это очень эмоциональный момент. Поэтому когда украинские политики в следующий раз что-то такое будут говорить, мы бы очень хотели, чтобы они моделировали, как это может быть использовано против Украины Россией", - подчеркнул Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" увеличит транзитный иск в Стокгольме к "Газпрому" до $18 млрд, - Витренко

"По нашему мнению, нет никаких оснований для того, чтобы беспокоиться о надежности украинской ГТС. Мы гарантируем бесперебойный транзит", - сказал он. По словам Витренко, капитальные инвестиции в ГТС в 2017 году в 2,5 раза превышают показатель прошлого года.

Он отметил: "В этом году, согласно плану, мы в 2,5 раза увеличиваем капитальные инвестиции в ГТС. Пока мы этот план перевыполняем. По результатам первого полугодия мы перевыполнили этот план на 3%".

Также читайте: При сохранении текущих темпов закачки Нафтогаз накопит к зиме 16 млрд кубов газа. Может, это даже много, - Витренко
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Что то выпустили очередного холуя. Так и сыплет новостями. Дела, к сожалению, хуже . Наши гарантии, Газпром не волнуют, они выиграли суд и получили доступ к дополнительным мощностям, по Северному потоку. Уточняю, промежуточное решение. Оно может быть отменено, но тем не менее.
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офф топ
санкции во плоти

Adidas в этом году закроет в россии еще около 160 магазинов
Немецкий производитель спортивных товаров Adidas в этом году закроет в россии еще около 160 магазинов. Руководство компании ожидает, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефть.
российский рынок подводит Adidas уже не первый год - в 2015 году компания закрыла около 200 магазинов.

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Захід санкції , а Україна - безперебійну можливість , й надалі ,заробляти Газпрому мільярди ...
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Дядюшка Ляо купил ещё одну швейную машинку и учит внучку шить.
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а ну фильмы с закрыванием газового краника 31-го в 25 градусные морозы в студию!
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Це радіо "Бандерівець", і у нас - година запитань. Отже, перше питання.
Як повернути Крим?
- Треба арештувати фракцію "Оппоблоку", і розстрілювати в день по депутату, поки не повернуть.
- І що, це спрацює?
- Ну а звідки ми дізнаємось, якщо не спробуємо?
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театр абсурду...Вітренка гарантує від імені України...як таке може бути. Чи може неправильно написано?
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Чтоб это гарантировать нужны серьёзные вложения в ремонт и модернизацию ГТС, но практически ничего не делается.
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ко-ко-ко-ко - да ну нах, не взорвали в 2015 когда раши войска в открытую пересекли границу Украины, а до этого отжали Крым и стреляли градами по укромешеням с своей территории. У нас очень сознательные активисты...- не какие там нибудь террористы.. Ярош пример...
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сын за мать не ответчик! умный профессионал, коих в Украине остались крохи...
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Это умный профессионал является директором западной компании которая занимается перепродажей в Украину реверсного газа, имея с этого неплохой барыш конечно.
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так а почему газовые скважины до сих пор рудьковского , шуфрича , фирташа , коломойского и прочих казлов тварей уродов ? которые до сих пор грабят Украинский Народ?
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Газотранспортная система в Украине работает с востока на запад, как и электроснабжение Крыма с севера на юг.....посему обратное не возможно с сохранением прежних мощностей....исходя из этого очень важно, чтоб газ заходил в Украину с востока, с России....в противном случае нужно бабло для постройки дополнительных тяговых подстанций и новые ветки...от так вот малята...а для цього нада доп денежки, для которых7 гривен за куб с населения маловато будет.
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Как сын сепаратистки и поборницы "русского мира" стал коммерческим директором госкомпании Нафтогаз? Никто не подскажет?
"Мы гарантируем бесперебойный транзит", - коммерческий директор Нафтогаза о поставках газа в Европу - Цензор.НЕТ 2384
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Так же как и чел без образования генпрокурором, а Глава ЦИК- орденоносцем. То есть через"жеппу"....
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как там говаривали в 30е года?"сын за отца не отвечает", хотя часто это нарушалось
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Уже понятно, что Хуйло не буде атаковать, и все эти "джавелины" и т.п. стране глубоко пофиг.
Рашка решила душить экономически, а вернее ждать пока это удушение наступит само собой ввиду отсутствия каких либо вменяемых действий правительства.
Потерять $2 лярда за транзит может и не смертельно, но очень больно.
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"Мы гарантируем бесперебойный транзит", - коммерческий директор Нафтогаза о поставках газа в Европу - Цензор.НЕТ 4438Дмитро Корчинський
4 год. ·

2016 році Україна безкоштовно поставила на окуповані території Донбасу електроенргії на 1,517 млрд грн, а також витратила біля 3 млрд грн на постачання їх водою.
Нині ця порочна практика триває.
З цього приводу тямуща стаття в Дзеркалі тижня.
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"Таким образом Витренко прокомментировал ранее озвученную позицию министра энергетики Игоря Насалика о том, что "Нафтогаз" снижает затраты на поддержку ГТС, что может привести к проблемам с транзитом газа..."
Комментировать ничего не нужно. Нужно выполнять международные обьязательства и исключительно с чистыми руками. А свои позиции по имеющимся вопросам отстаивать как все в мире - цивилизованно. Хоть Сименс и Сименс, а на грабли наступил. Вот. Знать будет на долго, зачем, уважаемомому производителю - настоящие яйца, что бы на мякину не вестись.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы гарантируем бесперебойный транзит", - коммерческий директор Нафтогаза о поставках газа в Европу
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