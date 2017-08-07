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Все про:Беларусь (2667) оккупация (7208) Путин (24104) Саакашвили (1889)

 "Путин, с Лукашенко или без него, хочет прихватить себе Беларусь", - Саакашвили

саакашвили

Президент России Владимир Путин имеет планы по оккупации Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Рацыя, об этом заявил глава партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили.

"Я думаю, что на данный момент Путин, с Лукашенко или без него, хочет прихватить себе Беларусь. И мы не должны давать ему такой возможности", - сказал он.
"Я всегда был адвокатом Беларуси. Я считал, что независимость Беларуси - высшая ценность, поскольку если не будет Беларуси как независимого государства, то о чем вообще говорить? И эта угроза не исчезла", - добавил политик.

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По мнению Саакашвили, после учений "Запад-2017" часть российских войск может остаться на территории Беларуси. Он предупреждает, что армейские подразделения могут быть использованы как для действий против Украины, так и для оккупации Беларуси.
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Михаил Саакашвили в Сенате США. Шикарное выступление! Браво Михо!!! https://www.youtube.com/watch?v=BmCgYqPebKQ&feature=youtu.be
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Анекдот длю рюсских баранов.
Порошенко звонит в Кремль и говорит: слвш плешивый,завтра начинаю у тебя покупать газ по Юлиной цене....,пауза 5 минут,педофил от счастья кончил в штаны... отвечает : Пётрр Лексеич скинь за транзит моего газа в ЕС 15 баксов...
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Военная агрессия против Беларуси маловероятна - лишь ускорит падения обоих режимов, да откроет наконец глаза и разбудит национальное самосознание беларусов
А вот с помощью Лукашенко втягивание в свои преступные авантюры вполне возможно
И оккупация в этом случае предпочтительней и не так позорна - как сотрудничество с преступным фашистским режимом
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Не буде у вас воєнної агресії ніякої. Для вас щось цікаве новеньке заготовлено, напевно. Щось таке з "родзинкою". І виглядати воно повинно як "дуже добровільний крок білоруського народу", який вже "стомився", чекаючи
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Подавай в иск суд, Михо, о незаконном лишении гражданства, хватит болтать.
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Как он подаст, если его не пускают в Украину и если до сих пор никто не видел ни одной официальной бумажки о лишении гражданства? Ни Указа, на уведомления Саакашвили о лишении - ничего нет.
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там вопрос уже решен.....100 тысяч кацапских солдат и 500 вагонов военной техники на учения не везут.....единственное что остается не понятным какая часть Беларуси будет оккупирована кацапами полностью или какая та ее часть......
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Миха плагиатор. Он говорит абсолютно очевидные вещи, которые уже сотни раз проговорены до него.
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Лепшага пастуха для беларускага саўкабыдла і жопаліза для сябе, чым цыган, ху"ло нідзе не знойдзе.
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Интересно, почему все борцы за права человека на просторе бывшего СССР живут среди быдла?
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так мудилко офшорное указу запубликовало али нет ?


http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2017/07/26/7150623/
указ президента про позбавлення громадянства станом на вечір 26 липня так і не з'явився.
Жодних офіційних коментарів з боку Адміністрації президента України
журналісти також не дочекалися
. ========


хто має інфу про указ офшорного прідурка на цей час ?

лизуны дупы шакалада нукуся ссылочку на указу

да поживее ...


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Хороший коммент от Алексея Венедиктова 4 часа назад.
Невменяемый и нездоровый Путлер не знает что творится в стране. От себя добавлю: Педофил уже не начальник РАБссии...
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Сакашвили спас грузию, спас украину, теперь поедет спасть беларусь
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МИХО ДАВАЙ ДЕЛАЙ ЧТО НИБУДЬ потому что АВАКОВСКИЕ суки вообще ОХРЕНЕЛИ.Мало того на блевали на закон + ко всему творят беспредел по всей Украине.Это не новая полиция и старые орлы януковича. Мне был дан ответ мы не новая полиция,а старая милиция.Хочешь узнать что это такое?Я записал видео счас с мобильного интернета монтирую ролик.Когда МИХО, СПАСАЙ СТРАНУ.народ это не смешно.Суки в погонах творят беспредел по всей Украине.Я сегодня столкнулся.Цензор публикуйте муссорский беспредел НАРОД Я ОРУ SOS Ещё раз кто не понял я не провокатор. Столкнулся сегодня с муссорским беспределом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Путин, с Лукашенко или без него, хочет прихватить себе Беларусь", - Саакашвили
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