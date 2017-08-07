 "Путин, с Лукашенко или без него, хочет прихватить себе Беларусь", - Саакашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Радыё Рацыя
, об этом заявил глава партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили.
"Я думаю, что на данный момент Путин, с Лукашенко или без него, хочет прихватить себе Беларусь. И мы не должны давать ему такой возможности", - сказал он.
"Я всегда был адвокатом Беларуси. Я считал, что независимость Беларуси - высшая ценность, поскольку если не будет Беларуси как независимого государства, то о чем вообще говорить? И эта угроза не исчезла", - добавил политик. Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ может использовать строящуюся в Беларуси АЭС в качестве "неконвенционального оружия", - Грибаускайте
По мнению Саакашвили, после учений "Запад-2017" часть российских войск может остаться на территории Беларуси. Он предупреждает, что армейские подразделения могут быть использованы как для действий против Украины, так и для оккупации Беларуси.
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Порошенко звонит в Кремль и говорит: слвш плешивый,завтра начинаю у тебя покупать газ по Юлиной цене....,пауза 5 минут,педофил от счастья кончил в штаны... отвечает : Пётрр Лексеич скинь за транзит моего газа в ЕС 15 баксов...
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А вот с помощью Лукашенко втягивание в свои преступные авантюры вполне возможно
И оккупация в этом случае предпочтительней и не так позорна - как сотрудничество с преступным фашистским режимом
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http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2017/07/26/7150623/
указ президента про позбавлення громадянства станом на вечір 26 липня так і не з'явився.
Жодних офіційних коментарів з боку Адміністрації президента України
журналісти також не дочекалися
. ========
хто має інфу про указ офшорного прідурка на цей час ?
лизуны дупы шакала
данукуся ссылочку на указу
да поживее ...
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Невменяемый и нездоровый Путлер не знает что творится в стране. От себя добавлю: Педофил уже не начальник РАБссии...
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