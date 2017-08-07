 "Нафтогаз" увеличит транзитный иск в Стокгольме к "Газпрому" до $18 млрд, - Витренко

Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире "5 канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По транзитному контракту мы ждем решения по нашим искам. У "Газпрома" там тоже есть иск, но на очень небольшую сумму (около $7 млн). Наши исковые требования - более $13 млрд, это те, которые уже выставили, а мы еще выставим более чем на $5 млрд", - сказал он.
Ю.Витренко отметил огромную важность решения Стокгольмского арбитража по этому делу для Украины.
Кроме того, он высказал мнение, что даже если в будущем "Газпром" полностью откажется от транспортировки газа через Украину, то ГТС может быть использована для экспорта газа уже украинской добычи. По мнению главного коммерческого директора НАК, за счет применения современных технологий в upstream Украина вполне может покрыть собственные нужды и выйти на экспорт газа.
Напомним, 31 мая Стокгольмский арбитражный институт принял решение по спору между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" относительно контракта 2009 года о поставках газа.
Суть решения:
1) условие "бери или плати" отменено;
2) запрет реэкспорта газа отменен;
3) формула цены пересмотрена с 2014 года (вводится европейская цена).
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http://rian.com.ua/economy/20170630/1025433680.html
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Или это так, абы буков напечатать?
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