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 Политика Украины
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 "Нафтогаз" увеличит транзитный иск в Стокгольме к "Газпрому" до $18 млрд, - Витренко

газпром

НАК "Нафтогаз Украины" увеличит иск в Стокгольмском арбитраже к российскому "Газпрому" по транзитному контракту с $13 млрд еще на $5 млрд, ожидает решение до декабря текущего года.

Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире "5 канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Сохранение транзита российского газа через Украину возможно при снятии Киевом всех претензий с Газпрома, - МИД РФ

"По транзитному контракту мы ждем решения по нашим искам. У "Газпрома" там тоже есть иск, но на очень небольшую сумму (около $7 млн). Наши исковые требования - более $13 млрд, это те, которые уже выставили, а мы еще выставим более чем на $5 млрд", - сказал он.

Ю.Витренко отметил огромную важность решения Стокгольмского арбитража по этому делу для Украины.

Кроме того, он высказал мнение, что даже если в будущем "Газпром" полностью откажется от транспортировки газа через Украину, то ГТС может быть использована для экспорта газа уже украинской добычи. По мнению главного коммерческого директора НАК, за счет применения современных технологий в upstream Украина вполне может покрыть собственные нужды и выйти на экспорт газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стокгольмский арбитраж вынесет решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" не позднее 30 ноября текущего года

Напомним, 31 мая Стокгольмский арбитражный институт принял решение по спору между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" относительно контракта 2009 года о поставках газа.

Суть решения:
1) условие "бери или плати" отменено;
2) запрет реэкспорта газа отменен;
3) формула цены пересмотрена с 2014 года (вводится европейская цена).
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Почему ггпу до сих пор не разобралось с полетом Бойко в качестве министра энергетики. На стокгольмский суд в окт 2010, который под его руководством проиграли в пользу друга фирташа.
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ротердам +++ ще вам добавить пару кварталів будинків у кончі-заспі.
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Так называемая Российская федерация по всем критериям - это раковая опухоль на теле планеты, и подлежит ликвидации, как методами хирургии, так и терапии. Последние предпочтительней... Вот таки делы у мохнорылых !!!
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К, сожалению, мы пока видим пиар. Дела пока , другие. Нафтогаз ведет переговоры с Газпромом по согласованию ВЫПЛАТЫ ГАЗПРОМУ. а не наоборот.
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врешь ты сержик...нифига ты вообще не видишь.даже смотреть не хочешь
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Вы, или факты в студию, или идите своей дорогой. Идут переговоры о выплате Нафтогазом Газпрому, а не наоборот. Сумма , насколько я помню в районе 2 млрд .дол. По моему 1,7 млрд.
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Пожалуйста. Украинский ресурс. Россияне сообщали именно о выплате Нафтогазом. К, сожалению, практика показала, что они ближе к истинному положению дел, чем мы.Я имею ввиду сообщения украинских СМИ, и заявлений украинских политиков.
http://rian.com.ua/economy/20170630/1025433680.html
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О, уже сыночка Натальи Витренко власть "реформаторов" отряхнула и подрядила украинцам рассказывать, как нужно жить в Украине!

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"Газотранспортная система в Украине работает с востока на запад, как и электроснабжение Крыма с севера на юг.....посему обратное не возможно с сохранением прежних мощностей....исходя из этого очень важно, чтоб газ заходил в Украину с востока, с России....в противном случае нужно бабло для постройки дополнительных тяговых подстанций и новые ветки...от так вот малята...а для цього нада доп денежки, для которых7 гривен за куб с населения маловато будет."......или пять миллиардов баксов заплатит за нас Россия....
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кажись уже разворачивали...дело не в том,что невозможно.дело в том,что часто разворачивать не рекомендуется.
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Я конечно дико извиняюсь, но где вы шо про разворот непойми чего проситали ?
Или это так, абы буков напечатать?
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андреев уверяет,что невозможно без потери мощности...а зачем мощность,если не будет транзита?для украины хватит...что то не так?
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Невозможно ЧТО ? Шо такое в его тексте спрятано под словом "обратное" ?
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В стране "победившего" Майдана личинка Витренки отстаивает интересы Украины перед кацапией... Дно
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Насколько мне известно у него всегда была проукраинская позиция, видать маманя не занималась воспитанием сына, и сын случайно вырос нормальным человеком )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" увеличит транзитный иск в Стокгольме к "Газпрому" до $18 млрд, - Витренко
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