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Все про:Маккейн (250) Исламское государство (523)

 Маккейн назвал Россию большей угрозой, чем Исламское государство

маккейн

Российская Федерация является большей угрозой для мира, чем ИГИЛ, поскольку имеет доступ к значительно более сложным типам вооружения.

Такое мнение в интервью изданию The Arizona Republic высказал влиятельный американский сенатор, глава Комитета по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Такие террористические группы, как ИГИЛ, представляют угрозу и будут продолжать совершать нападения в будущем. Однако они не обладают военными возможностями, технологиями и амбициями для подкрепления собственного стремления править миром. А Россия - нет. РФ не является другом свободному миру", - приводит слова сенатора издание.

Маккейн также подчеркнул, что Кремль не прекращает оказывать давление на восточноевропейские государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и его режим должны заплатить настоящую цену за оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины, - Маккейн
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стадо з голими сраками і озброєні.ось це кацапи.
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вся их история - история грабежа. на большее они не способны.
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большевики грабанули аристократию и народ, сделали индустриализацию. сталин ограбил после войны пол Европы карточки отменил. а царизм грабил свои метрополии и на западе и на востоке. так и жили набегами то на восток то на запад. Не надо было никого грабить в 17 году... надо было сделать как штаты. тем более предпосылки были начиная с 13 года. капиталисты точно так как и в штатах в погоне за сверх прибылью сами бы сделали эту индустриализацию. и т.д. а за коллективизацию вообще промолчу.
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У кацапов генетика воров и захватчиков,они всю историю захватывали чужие земли и обворовывали их,убивали местных жителей и присобачивали чужие земли к своей Кацапии.
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в 17-м трудно было поверить, что вот еще чуть-чуть, скинем обмотки с шинелькой, оденемся в костюмы, как воооон те господа на пароходе и заживем... для этого нужно было, как минимум, иметь образование чтобы понимать к чему ведут социальные эксперименты марксистов. теорию пропустили, сразу перешли к практике. вот и результат...
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Маккейн - умный человек и знает откуда у ИГИЛ ноги растут !!
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Вот тут Маккейн на одном фото не с пресс-секретарём, а вообще с лидером ИГИЛ ( передний план) и что дальше?
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тролль выложи еще фото как украинский истребитель боинг сбил. Делаю ставку что )(уйло раньше сдохет, чем умрет Маккейн..
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Да, Маккейн -один из умнейших американских политиков и порядочный человек.
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эх,его бы в президенты!быстро бы порядок навёл!
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я не спорю. но все же предпочитаю систему власти и противовесов одной, пусть даже и очень светлой голове. а то ведь на место головы может какой-нибудь Трамп прийти. что тогда?
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Доступ то оно к оружию имеет, только вот использовать его не сможет. Ибо паламатае всё, да пропитое...
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Да, пучкин опять обосрался и стал посмешищем, впрочем, ему не привыкать, это для ваты, пусть падает в восторге на колени
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Та да. Щука, правда, оказалась умершей днём раньше))))
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Від сміху померла, дивлячись на Таманську дивізію та 3 (ТРИ, Карл)! ескадрильї літаків на неї одну!
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Як відновимо флот треба буде ім'ям цього дядька найпотужніший корабель назвати. Дав би Бог йому здоров'я і довгих літ!
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Логично. Если исламское государство, это детище расии.
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Vitaly Ytsuken - скинь там им пускай утилизируют в крематории до размера спичечного коробка, а там бандеролью без проблем...
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да-да-да... все признаки вырождения и дегенерации расейского населения...
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не скажи... лексика пока еще в порядке. вот с логикой и здравым смыслом - проблемы...
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жаль тут психологов мало, я бы даже заплатил за грамотный анализ и выводы с психики современных кацапов
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я думаю, на эту тему еще не одну диссертацию напишут.
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Так ИГИЛ это филиал кремлёвкий...
Просто, Маккейн - человек политкорректный, потому и сказал это другими словами...
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Выздоравливай Джон. Таких друзей , как ты, у Украины больше нет...
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Джон, конечно, пусть поправляется. но мне кажется, что если бы он был один такой, то все бы было немножко по-другому.
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А он и есть один такой, кто еще из закордонный друзей был в кацапском( вьетнамском) плену, к примеру?
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по-моему, плен - не показатель. и, если честно, мы же так мало о нем знаем. может он за гомобраки, а может против. тут же чем больше инфы, тем больше будет дробление и деление на симпатизирующих и ненавидящих. у нас же нет середины. весь мир - как черно-белый телевизор.
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много написал.
можно было короче сказать - не сотвори себе кумира.
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Не грешу подобным. Просто моё мнение такое, ваше может отличатся от моего.
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Веские доводы и удачные сравнения от Маккейна
РФ так хотела "величия встав с колен" - наслаждайтесь, вам нашли подобающее место и нужные эпитеты
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Маккейн молодец, благодаря ему сенат раздуплился...
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теперь все поняли кто нагадил... без расеи мир будет лучше!
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Наконец-то дана истинная и объективная оценка козлостану.
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Лавруха запевай,Линдлер подпевай.Токсик руссофобияhttps://youtu.be/LOZuxwVk7TU
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Тем что еб...т руских как Моисеев (хоть и в переносном смысле этого слова)?
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Маккейн человек дальновидный и как всегда прав - паРаша зло несущая смерть и разруху всему миру.
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страшно подумать, а ведь когда-то и Украину (как часть СССР) называли империей зла...
наверное, для нормального развития все же нужно немного национализма в обществе, как соли. только пересолить страшно.
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Человек сказал правду . От такой характеристики кремлёвский хунта ещё раз поперхнулась . Пора миру принимать решительные действия против этого мирового зла.
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Маккейн назвал Россию большей угрозой, чем Исламское государство

Все верно. А если учесть исламизацию самой москвы то россияи есть исламское государство.
Да и все разведки мира знают что без россии мировой терроризм внынешнем виде бы не состоялся
Правда политики об этом умалчивают ибо это не простой терроризм а ядерный...
Отсюда и одна обеспокоенность западного мира на все беспорядки в мире вместо того чтобы объединится и совместно разрушить этот очаг терроризма ...
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Сенатор назвал все своими именами и расставил точки над і ,почему в Америке так мало людей,которые так быстро соображают и принимают быстрые,верные решения?
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точно так и никак иначе, следствие существование причины угрозы никак не может быть больше самой причины угрозы, а ведь исторический факт то, что москали возникли как противоречие Руси, вот и ИГИЛ такое же противоречие всей цивилизации, от того же корня явление
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМаккейн назвал Россию большей угрозой, чем Исламское государство
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