 Маккейн назвал Россию большей угрозой, чем Исламское государство

Такое мнение в интервью изданию The Arizona Republic высказал влиятельный американский сенатор, глава Комитета по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Такие террористические группы, как ИГИЛ, представляют угрозу и будут продолжать совершать нападения в будущем. Однако они не обладают военными возможностями, технологиями и амбициями для подкрепления собственного стремления править миром. А Россия - нет. РФ не является другом свободному миру", - приводит слова сенатора издание.
Маккейн также подчеркнул, что Кремль не прекращает оказывать давление на восточноевропейские государства.
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макароны, щука...."
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Просто, Маккейн - человек политкорректный, потому и сказал это другими словами...
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можно было короче сказать - не сотвори себе кумира.
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РФ так хотела "величия встав с колен" - наслаждайтесь, вам нашли подобающее место и нужные эпитеты
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наверное, для нормального развития все же нужно немного национализма в обществе, как соли. только пересолить страшно.
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Все верно. А если учесть исламизацию самой москвы то россияи есть исламское государство.
Да и все разведки мира знают что без россии мировой терроризм внынешнем виде бы не состоялся
Правда политики об этом умалчивают ибо это не простой терроризм а ядерный...
Отсюда и одна обеспокоенность западного мира на все беспорядки в мире вместо того чтобы объединится и совместно разрушить этот очаг терроризма ...
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