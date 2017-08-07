 Задержан житель Славянска, который рыл окопы и могилы для террористов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в апреле 2014 года местный житель 1958 г. р. был завербован своим сыном, который в то время возглавлял "разведроту" боевиков. Отца он пристроил в "строительной бригаде".
Мужчина в мирное время работал экскаваторщиком и трактористом, поэтому наемникам он начал рыть окопы и крыть блиндажи. Также злоумышленник копал могилы для "однополчан". Вся техника была отобрана у коммунальных предприятий города.
После освобождения региона мужчина сбежал в Россию, а его сын в составе террористической группировки - в оккупированный Донецк. Последний находится в розыске.
Через три года мужчина вернулся в Славянск - незаконно пересек границу и на попутках приехал в родной город. Более двух месяцев он прятался в подвале своего домовладения и ночью выходил за продуктами.
Как только оперативники получили информацию о местонахождении разыскиваемого, сразу задержали его.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
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Из выкопанных им окопов сепары прямиком в могилки отправлялись.
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Он рыл окопы, но к окончанию земляных работ оставалось только воткнуть табличку с номером вжопучленца?
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рыть могилы сепарам и кремлеботам!
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Офіцер поліції Торонто Ніран Джеянесан купив злочинцеві одяг, який той крав у супермаркеті. 18-річний канадець намагався вкрасти костюм, щоб піти на робочу співбесіду.
Поліцейський розповів, що разом з напарником прибув в магазин Walmart пізно увечері 6 серпня, пише cp24. Вони побачили юнака, який намагався вкрасти сорочку, краватку і шкарпетки. Джеянесан поговорив з злодієм і зрозумів, що той хотів вкрасти одяг, щоб влаштуватися на роботу.
Оскільки поліцейські запобігли злочину, який не стався, вони відпустили хлопця з відділення без пред'явлення звинувачень. Окрім того, Джеянесан купив для нього всі необхідні речі, щоб допомогти пройти співбесіду, заради якої ж злочин і "замислювався".
Колеги офіцера підтримали його рішення і сказали, що він прийняв правильне рішення, не покаравши злочинця за помилку. Адже суть закону й правоохоронних органів, перш за все, запобігати злочинам, а не тільки карати людей за їхнє здійснення.
Арештовувати його було б не найкращим рішенням. Ми повинні бути позитивним прикладом в суспільстві,
- додав поліцейський Пол Боас. http://24tv.ua/politseyskiy_kupiv_zlodiyevi_kostyum_yakiy_toy_vkrav_dlya_spivbesidi_n850205
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Их тоже нужно всех поймать и отдать под суд !!!
( и лишить гражданства ) .
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