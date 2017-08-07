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 Задержан житель Славянска, который рыл окопы и могилы для террористов

славянск

В Славянске (Донецкая область) задержан мужчина, сотрудничавший с террористами "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в апреле 2014 года местный житель 1958 г. р. был завербован своим сыном, который в то время возглавлял "разведроту" боевиков. Отца он пристроил в "строительной бригаде".

Мужчина в мирное время работал экскаваторщиком и трактористом, поэтому наемникам он начал рыть окопы и крыть блиндажи. Также злоумышленник копал могилы для "однополчан". Вся техника была отобрана у коммунальных предприятий города.

После освобождения региона мужчина сбежал в Россию, а его сын в составе террористической группировки - в оккупированный Донецк. Последний находится в розыске.

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Через три года мужчина вернулся в Славянск - незаконно пересек границу и на попутках приехал в родной город. Более двух месяцев он прятался в подвале своего домовладения и ночью выходил за продуктами.

Как только оперативники получили информацию о местонахождении разыскиваемого, сразу задержали его.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
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землекоп? это что то новенькое из сепарских должностей
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за могилы для кацапни-премию! за окопы -в тюрьму.
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Вся техника была отобрана у коммунальных предприятий города. А за украденную технику ему что то будет или все списала война? Нужно ему еще припаять возмещение ущерба государству.
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Может у него аура хорошая была?
Из выкопанных им окопов сепары прямиком в могилки отправлялись.
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Так зачем его задержали,пускай копает дальше и хоронит сепаров.
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Надо как в романе Виктора Гюго, "93-й год" - наградить за рытье могил и казнить за рытье окопов.
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Я не понял?

Он рыл окопы, но к окончанию земляных работ оставалось только воткнуть табличку с номером вжопучленца?
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Аваков зарплату Голубану платит и премии выписывает.
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я придумал - приговорить к общественным работам!
рыть могилы сепарам и кремлеботам!
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"Злоумышленник копал могилы". Пля, ну какой же злой умысел в рытье могил обдрочне? Или он злоумышленно лишал кого-то удовольствия закопать эту песдоту собственноручно? Может, умысел как раз был не злой, а вполне прагматичный - шоб самому не воняло?
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Рыл бы только могилы террам- был бы героем. А так- тюрьма.
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Поліцейський купив злодієві костюм, який той вкрав для співбесіди

Офіцер поліції Торонто Ніран Джеянесан купив злочинцеві одяг, який той крав у супермаркеті. 18-річний канадець намагався вкрасти костюм, щоб піти на робочу співбесіду.
Поліцейський розповів, що разом з напарником прибув в магазин Walmart пізно увечері 6 серпня, пише cp24. Вони побачили юнака, який намагався вкрасти сорочку, краватку і шкарпетки. Джеянесан поговорив з злодієм і зрозумів, що той хотів вкрасти одяг, щоб влаштуватися на роботу.
Оскільки поліцейські запобігли злочину, який не стався, вони відпустили хлопця з відділення без пред'явлення звинувачень. Окрім того, Джеянесан купив для нього всі необхідні речі, щоб допомогти пройти співбесіду, заради якої ж злочин і "замислювався".
Колеги офіцера підтримали його рішення і сказали, що він прийняв правильне рішення, не покаравши злочинця за помилку. Адже суть закону й правоохоронних органів, перш за все, запобігати злочинам, а не тільки карати людей за їхнє здійснення.
Арештовувати його було б не найкращим рішенням. Ми повинні бути позитивним прикладом в суспільстві,
- додав поліцейський Пол Боас. http://24tv.ua/politseyskiy_kupiv_zlodiyevi_kostyum_yakiy_toy_vkrav_dlya_spivbesidi_n850205
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Майже три роки ПАТ " Укрзалізниця " оплачувало перевозку техніки і боєприпасів террористам і російським військам . Коли будуть посадки ? Та ніколи !
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...Задержан житель Славянска, который рыл окопы которые стали могилами для террористов ...так точныше
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А мне почему то деда жалко! Херней он занимался это точно, но и зла вроде бы большого не делал. 8 лет старому трактористу как то неадекватно по сравнению с теми подонками кто "референдумы" организовывал.
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А шахтеры ТАМ добывают уголь ,
Их тоже нужно всех поймать и отдать под суд !!!
( и лишить гражданства ) .
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За окопы нужно наказать а вот за могилы которые он рыл для Путнского быдла нужно подумать...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗадержан житель Славянска, который рыл окопы и могилы для террористов
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