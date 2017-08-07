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Все про:Миргород (15) Свобода (3039) смерть (5151)

 После избиения и 26 дней комы скончался депутат миргородского горсовета от Свободы Супруненко

свобода

7 августа после 26 дней борьбы за жизнь умер председатель фракции "Свобода" в Миргородском горсовете на Полтавщине, глава городской "Свободы" Олег Супруненко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба политсилы.

У погибшего Олега осталась жена и маленький сын.

Сообщается, что 12 июля в Миргороде в 1 час ночи на свободовца напали неизвестные в масках, которые нанесли ему тяжелые ранения: серьезные травмы головы и многочисленные переломы.

Олега оставили в бессознательном состоянии на обочине. Более трех недель (26 дней) он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранители не исключают версию, связанную с профессиональной и политической деятельностью Олега.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главбух "Свободы" с нарушением закона зачислил на счет партии более 2 млн грн взносов, - НАПК
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Не был бы Тягнибок такой проситуткой - голосовал бы за Свободу.
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Цей випадок це ще одне підтвердження повної непрофесійності Авакова та аваківскої команди в МВС! Вони нам розповідають про зменшення злочинності в той час як не минає і дня щоб країну не потрясали жахливі злочини, вбивства, розстріли, розправи, пограбування, різанина, вибухи. Прийшов час змінити міністра МВС який досі не розслідував жахливий випадок в Княжичах! Ще тоді його потрібно було звільнити!
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Вот, специально для вас, процитирую.
Глеб Жеглов:
- А ты скажи, что правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать! Вот, так!
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Аваков и непрофессионал и у него нет желания найти преступников. Эта власть ненавидит патриотичные партии и считает их угрозой для себя.
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Невеличке зауваження - не тільки "патриотичные партии" , а й патріотів взагалі .
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да, это точно - Тягнибок полностью лег под Вальцмана, и партия теряет поддержку постоянно, несмотря на то, что геройски воюет на фронте. Вот так несколько мудаков, типа Мирошниченко или Швайки, способны измазать чистое знамя партии своим говном.
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да там в руководстве все мудаки за редчайшим исключением
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А ти, знаток, між ними лежав? Як ви, дебіли, вже дістали - ведетесь на будь-яку брехню і корчите з себе великих "ікспердів".
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Ты кому мозги полощешь? Мы до сих пор в говне только потому, что Вальцману дали возможность после Майдана провести выборы по старому закону, где половина мажоритарщики. Хотя тогда, под давлением народа, вполне можно было провести закон о выборах пропорциональных, и Украина уже была бы другой. И дал ему эту возможность скот Тягнибок, который сознательно своим демаршем со сложением мандатов распустил Раду! А это и было заветной мечтой Вальцмана и всего олигархата.
Мы все помним!
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значит лежал...а то не юляха демонстративно из кАолиции выходила?бо надо было кролику отмстить.
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она выходила из состава нынешней, не надо врать
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это что то меняет?тогда тягнибок,теперь йуляха...важен результат,а актеров меняют по обстановке
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а ихний говнопрокурор? он был первым после майдана, еще без соевого барыги, такое же говно.
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А что, когда Тягнибок на пару с "Пупсом" подмахивал Льовочкину и синхронно голосовал за деньги с регионалами в 66% всех голосований в ВР, партия была "лучше"? "Свобода" как гимназистка - первый год - никому, никому, никому, втрой - никому, только ему, третий - ему и еще кое кому, а дальше кому? кому? кому?".
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А хто там на фронті? На якому ? У Львові всі по кабаках сидять.
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Точніще сказати, якби Тягнибок не був жидом законспірованим під українця.........
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ВО "Свобода" - єдина партія, члени якої відстоюють інтереси народу. Звісно що за це їх знищують.
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Члени так, а до ватажків питань дофіга... та як і до інших партій теж.
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Kurt Donnerwetter - ну прокурор Махницкий был.., так они его исключили и осудили как запроданца...А еще какие вопросы? Хотя бы пару назови...
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NNN - ну да, подзабыл я... Тенюх дерьмо редкостное конечно...
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Махніцький - свого часу закачав у Свободу немало бабла , аби стати Генпрокурором - і він ним став ... Про це знають всі .
Хоча тут тема не про це ... Людей шкода - низовий рівень Свободи - це 100% чесні і ідейні люди , а от верхівка - там так , дійсно проблєми ..((
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До рядових свободівців дуже добре відношуся- маю там друзів ще з Майдану. А керівництво- як і в любій іншій партії.
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А можно по конкретней ,по пуктам,в чем они защищают интересы народа .
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Якщо члени партії відстоюють інтересі народу, то чому народ про це не здогадується? Більше того, вже переконався в продажності верхівки партії та її висуванців. Один лише Мохніцький "хапнув" відкатів від Кубіва, який в свою чергу "вітягнув" з банкірів (наприклад, з Коломойського) за рефінансування банків (25% - це мільярди) в 2014 році... Партія яка не здатна на самоочищення і обслуговує олігархічні (читай жидівські та кацапські) інтереси приречена. Коли слово розходиться з ділом то навіть маючи в Україні величезний запит на націоналістичну партію за "Свободу" в тому стані в якому вона зараз ніхто голосувати не буде. Я вдруге такої помилки не зроблю. Надивився на цих примітивних рогулів - жодного конструктивного законопроекту не змогли висунути.
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Канешна, у тебя и в лифте даже соевые сцут, а тут такое..
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Чего ты дятел решил,что у меня в частном доме есть лифт или просто решил рассказать,куда ты ходишь по малой нужде ...
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воно вас просто провокує на срач - не звертайте уваги , в спам таких і все .
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хрен тебя знает,може ты настолько разленился на своем диване,шо у тебя горизонтальный лифт
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Ну тоді соєві сцуть у тебе в приватному будинку мимо унітаза. І срач перед ворітьми це теж справа, якщо не Пороха, то його агентів точно
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Убийц конечно никто и не искал,ведь они все воедино с соевыми
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интересно троллеботы лично у куйла в рот берут, или через посредников?
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Гарний ,молодий,жити б та жити...Невже не покарають виродків,скоївших таке лихо

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За Юлю нужно голосовать,может хоть закроет игровые притоны по Стране.У нас в Городе Сумы уже в каждом дворе игровые притоны с рулеткой и покером.
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це не зовсім в цю тему ...
А що до притонів- скажуть , що вони законні і приносять дохід в держбюджет ...
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Юля - дура, замість того щоб гральний бізнес приносив мільярдні доходи в бюджет, своїм рішенням його тіпа "заборонила", насправді переправивиши шалені кошти з бюджету до кишень кришувальників з прокуратури, СБУ і поліції.
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Если ВОНА у тебя дура - то ты таки полнейший дебил !!! !
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ВАНА далеко не дура.
ВАНА на окучивании дураков всю жизнь живёт )))
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Царство Небесне хлопцю !
І до речі - чому б цей злочин не перкваліфікувати на замах , або теракт і не оголосити , на Полтавщині "АТО" , аби вичистити всю місцеву бандитську вату ?!
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Попал тот,хто это сделал.Бо хулиганка стала вбивством.Ранiш чи пiзднiше знайдут.Це без сумнiву.Та вiдкрутять голову.Тому,исполнители вже, мабуть раков та сомов годують.Або нема в стране.Хтось лоханувся.Хотiв попужать,а вбив.Царствие небесне хлопцю.
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Дуже сумно.
Хай спочиває його душа.
Співчуття родині.
А що каже розслідування ?
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Ещё пару таких заездов и я не удивлюсь, когда Армякова повесят в Харькове на большой площади.
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пока ВО "Свобода" не сменит своё руководство, перспектив у неё нет
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Бывшего мэра Миргорода и бывшего заместителя Авакова-губернатора Харьковской области В.Третецкого так же забили битами и подстрелили. Никто никого не нашёл...

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sN8wKfE52OE
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-harkove-poproshchalis-s-ubitym-eks-zamestitelem-gubernatora-506035.html
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В мене таке враження, що "Свобода" ФСБ-шний капкан для патріотів, де їх банально знищують.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле избиения и 26 дней комы скончался депутат миргородского горсовета от Свободы Супруненко
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