 После избиения и 26 дней комы скончался депутат миргородского горсовета от Свободы Супруненко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба политсилы.
У погибшего Олега осталась жена и маленький сын.
Сообщается, что 12 июля в Миргороде в 1 час ночи на свободовца напали неизвестные в масках, которые нанесли ему тяжелые ранения: серьезные травмы головы и многочисленные переломы.
Олега оставили в бессознательном состоянии на обочине. Более трех недель (26 дней) он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Правоохранители не исключают версию, связанную с профессиональной и политической деятельностью Олега.
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Глеб Жеглов:
- А ты скажи, что правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать! Вот, так!
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Мы все помним!
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Швайка
мало ?
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Хоча тут тема не про це ... Людей шкода - низовий рівень Свободи - це 100% чесні і ідейні люди , а от верхівка - там так , дійсно проблєми ..((
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А що до притонів- скажуть , що вони законні і приносять дохід в держбюджет ...
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ВАНА на окучивании дураков всю жизнь живёт )))
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І до речі - чому б цей злочин не перкваліфікувати на замах , або теракт і не оголосити , на Полтавщині "АТО" , аби вичистити всю місцеву бандитську вату ?!
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Хай спочиває його душа.
Співчуття родині.
А що каже розслідування ?
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sN8wKfE52OE
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-harkove-poproshchalis-s-ubitym-eks-zamestitelem-gubernatora-506035.html
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