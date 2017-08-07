EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  2369  7
Все про:Борисполь (508) ДТП (5950) Киевская область (1652) прокуратура (3098) пьянство (801) врачи (591)

 Прокуратура проверяет информацию о пьяном враче Бориспольской ЦРБ, в чью смену в больнице погиб попавший в ДТП ребенок

дтп

Прокуратура Киевской области внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) распространенные некоторыми СМИ сведения о пребывании врача Бориспольской центральной районной больницы (ЦРБ) на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Также читайте: Число жертв ужасного ДТП под Киевом возросло до семи: в больнице умерла 8-летняя девочка

"В связи с изложенным и для проверки информации, которая отражена в средствах массовой информации, Бориспольской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в вышеуказанном уголовном производстве. В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия. Ход досудебного расследования находится на контроле в Бориспольской местной прокуратуре", - говорится в сообщении.

В отношении врача Бориспольской ЦРБ, который на рабочем месте находился в состоянии алкогольного опьянения, Бориспольской местной прокуратурой внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УК Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ДТП в Киевской области: шесть человек погибли, в том числе и несовершеннолетний ребенок, - Нацполиция. ФОТО

"Кроме того, по факту смертельного ДТП внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины", - напомнили в облпрокуратуре.

Напомним, в результате лобового столкновения двух авто под Киевом погибли шесть человек. В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. Водитель "Opel" остался жив, пассажир авто погибла.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
если бы не СМИ, откуда прокуратура черпала бы информацию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В даному випадку з того, що цього лікаря вже звільнили з роботи. Головний, сука, у всьому "розібрався" і проявив прить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украине пьяные врачи как и пьяные за рулем не редкость,особенно на ночных дежурствах,особенно в праздничные дни. Никто этим не занимается и никто это не контролирует ,а люди не жалуются,терпят ,поэтому имеют все возможности попасться пьяному под нож на операционном столе и отправиться на тот свет. Что по этому поводу думает Минздрав и Кабмин? Ничего.Коррупция в медицине не месте,процветает,пьянство на месте,процветает,дебильные врачи на месте, процветают.В этом году глава Минздрава еще и жаловалась ,что поступили в медвузы студенты с низкими баллами. О чем это говорит? О том что ВУЗы продолжат выпускать дебилов и о том что конкурсов в медвузы почти нет,потому что работа ответственная,а зарплата смешная.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
а почему мы удивляемся все врачи пьют конкретно а главврачи еще больше пьют и это в рабочее время попробуй в россии выпить в рабочее время сразу улетит . у нас калечат а у россии лечат. у нас в украине если хочешь стать инвалидом пожизненно плати штуку баков и врачи сделают инвалидом за твои бабки да это предлагали но спасибо врачам из ГЛУШКОВО курской области спасли бесплатно
 показать весь комментарий
Ответить
 
У кого есть деньги ,себе и своим родным не разрешит жить в этой стране ближайшие лет 20.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура проверяет информацию о пьяном враче Бориспольской ЦРБ, в чью смену в больнице погиб попавший в ДТП ребенок
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти