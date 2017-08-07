 Прокуратура проверяет информацию о пьяном враче Бориспольской ЦРБ, в чью смену в больнице погиб попавший в ДТП ребенок

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"В связи с изложенным и для проверки информации, которая отражена в средствах массовой информации, Бориспольской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в вышеуказанном уголовном производстве. В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия. Ход досудебного расследования находится на контроле в Бориспольской местной прокуратуре", - говорится в сообщении.
В отношении врача Бориспольской ЦРБ, который на рабочем месте находился в состоянии алкогольного опьянения, Бориспольской местной прокуратурой внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УК Украины.
"Кроме того, по факту смертельного ДТП внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины", - напомнили в облпрокуратуре.
Напомним, в результате лобового столкновения двух авто под Киевом погибли шесть человек. В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. Водитель "Opel" остался жив, пассажир авто погибла.
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