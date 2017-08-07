 При сохранении текущих темпов закачки Нафтогаз накопит к зиме 16 млрд кубов газа. Может, это даже много, - Витренко

Об этом он сказал в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" уже накопил в подземных хранилищах (ПХГ) 13,4 млрд куб. м природного газа и при сохранении нынешних темпов закачки к отопительному сезону 2017/18 годов накопит 16 млрд куб. м.
"Сейчас даже больше закачиваем, чем планировали. Сейчас выходит, что выйдем на уровень 16 млрд куб. м, может это даже много", - сказал Витренко.
Ю.Витренко напомнил, что в предыдущие годы "Нафтогаз" подходил к зиме с более низкими запасами, которых хватало, в частности, без проблем прошел достаточно холодную прошлую зиму.
Главный коммерческий директор отметил, что избыточные запасы газа создают дополнительную финансовую нагрузку на компанию.
Утвержденный Кабинетом министров план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа. Отопительный сезон 2016/2017 годов Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.
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У "кактуса" тоже такой сынок есть.
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Не дарма казав класик - "кадри вирішують все !" ... А населенню - "вРотердам+" і все ...
П.С - НАБУ подозревает руководство НКРЭКУ в сговоре с бизнесом при использовании формулы "Роттердам+" для увеличения цены на электроэнергию
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Но это тот случай когда "сын за отца не отвечает", то есть за мать
Он благодаря отцу поднялся. И взгляды у него проукраинские.
"З 1991 року, після розлучення батьків, Юрій залишився жити з батьком[2]. В пресі згадується, що причиною розлучення Наталія Вітренко називала свою активну політичну діяльність."
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А хто ж власники тих підприємств ? Натяк зрозуміло ?
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Те що у нас було навпаки не є свідченням особливої любові Йулі до народу. Плата за енергоносії є так званим обов'язковим плптежем, тобто його не можна уникнути і він завжди закладається у зарплати. Низькі тарифи просто дозволяли нашим шановним роботодавцям платити людям менші зарплати, а ми з вами двічі були у дурнях. Спершу з наших податків дотувалися дешеві тарифи, а потім, тому що тарифи дешеві, нам платили менші зарплати!
Зарплати останнім часом зросли не просто так. Народ не міг працювати за колишні гроші, бо старі зарплати не враховували нових тарифів. Почався "броунівський рух", всі кинулися шукати нову роботу і в результаті, втомившись від плинності кадрів, роботодавці змушені були погоджуватися на підвищення зарплат. У мене супермаркет через дорогу, рік тому там періодично з'являлися оголошення про вакансії продавців та касирів з зарплатами 3-4тис, а зараз це 4,5-6 тис. думаю така ж пропорція і в інших галузях, хоча погоджуюсь, не скрізь процес іде рівномірно, хтось вилазить вперед, а хтось відстає.
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https://www.youtube.com/watch?v=zd_RGiGawf0&feature=youtu.be
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Це синок тієї ФСБшниці пані Вітренко , якщо хтось не знає ...
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А чё ж на мамку не похож? Нос не красный?
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