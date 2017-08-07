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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Витренко (489) газохранилище (144) Нафтогаз (2304)

 При сохранении текущих темпов закачки Нафтогаз накопит к зиме 16 млрд кубов газа. Может, это даже много, - Витренко

витренко

Коммерческий директор компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что при существующих темпах закачки газа Украина накопит к отопительному сезону в своих хранилищах 16 млрд кубов газа. По мнению Витренко, это, возможно, чрезмерный запас.

Об этом он сказал в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" уже накопил в подземных хранилищах (ПХГ) 13,4 млрд куб. м природного газа и при сохранении нынешних темпов закачки к отопительному сезону 2017/18 годов накопит 16 млрд куб. м.

"Сейчас даже больше закачиваем, чем планировали. Сейчас выходит, что выйдем на уровень 16 млрд куб. м, может это даже много", - сказал Витренко.

Также читайте: Никто снимать претензии и отменять иски к "Газпрому" не будет, - "Нафтогаз" ответил на заявления МИД РФ

Ю.Витренко напомнил, что в предыдущие годы "Нафтогаз" подходил к зиме с более низкими запасами, которых хватало, в частности, без проблем прошел достаточно холодную прошлую зиму.

Главный коммерческий директор отметил, что избыточные запасы газа создают дополнительную финансовую нагрузку на компанию.

Утвержденный Кабинетом министров план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа. Отопительный сезон 2016/2017 годов Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

Также читайте: Коммерческий директор "Нафтогаза" Витренко о решении Стокгольмского арбитража: "Суд полностью удовлетворил наиболее важное наше требование"

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По таким тарифам,чем больше продадим,тем больше наварим
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то МОЖЕТ ОН ДЕШЕВЛЕ УКРАИНЦАМ СТАНЕТ ПОМНЮ Г Н О С Я ВСЕ РАССКАЗЫВАЛ КАК НАМ НЕ ХВАТАЕТ СВОЕГО ГАЗА А ОКАЗЫВАЕТСЯ 16 МЛРД МОЖЕТ И МНОГО ТВАРИ И К И З Д У Н Ы ВО ВЛАСТИ
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Ну так пока не снизили тарифы,треба успеть сорвать куш,та в Мальту
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О, уже сыночка Натальи Витренко власть "реформаторов" отряхнула и подрядила украинцам рассказывать, как нужно жить в Украине!

При сохранении текущих темпов закачки Нафтогаз накопит к зиме 16 млрд кубов газа. Может, это даже много, - Витренко - Цензор.НЕТ 6308
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А зачем ты сам себе лайкаешь, быстрее не будет.
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Осенью ще поднимут,бо МВФ так каже.От не ясно,куди цей газ идёт.Невже в металлургию,яка на Донбаце?
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Якщо путін відключить газ через Україну, то нам не вистачить накопиченого газу для власних потреб, а між тим ще ЄС буде вимагати щоб ми їм щось віддали зі своїх газових сховищ! Скільки з того газу у сховищах європейського газу, який куплений європейськими операторами? Вся ця газова бездіяльність уряду та Президента може нам дорого обійтись! Досі не побудовано в Польщі газовий завод і немає звідти газопроводу в Україну, щоб постачати газ з США та Катару у випадку припинення газових поставок з РФ! Досі не побудовано газовий завод в Грузії та Одесі, щоб газовозами возити азербайджанський газ в Україну, немає газовозів, немає інфраструктури! Вся ця дрочня на обсягах газу не має ніякого сенсу якщо путін відключить газпровід в Україну!!!!! Ми досі не замінили газотурбінні двигуни ГТС на електричні, щоб прокачувати газ в трубах не спалюючи його, а там згорає 1,5 млрд куб.м українського газу на рік!!!!!! Росія, по угодах Тимошенки, нам вже не дає нам технологічний газ, тому ми спалюємо свій український газ для транзиту російского газу в ЄС!!!!!!!! Цей Вітренківський вилупок що робить в Нафтогазі? Чому він досі не в тюрмі разом з мамашею? Що зробив уряд та Президент за 3,5 роки війни для енергонезалежності України, якщо навіть ФСБшного агента не посадили і не вигнали з Нафтогазу?
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Дядя, прими успокоительное. Газовые турбины для прокачки ставят не от жиру, а чтоб не тянуть элекртричество вдоль трубы - дороже будет со всеми транформаторами. Неудобно искать електричество в чистом поле. Остальное даже комментировать не буду. Бред сивой кобылы. Иди учиться.
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Фу,...а я думал Натаха Витренко заговорила....из коматоза вышла
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барыга всех пристроил, одна шваль у власти....
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В отличии от мамаши - нормальный чувак, а ты дебил, плюющий в монитор по-поводу и без
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А какой процент в этом объеме украинского газа?
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Это газ украинский полностью,но нам продают как расейский.
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100% - а самі , український газ , на експорт гонять !
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Ага. А что?
У "кактуса" тоже такой сынок есть.
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что значит много, кэп очевидность.... зимой в - 25 газа много не бывает, весной меньше покупать будем...
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В -25 давление газа падает ниже всякой критики.
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вітренко ? дивно...... мать сам пробився і мама його не причому тут......вундеркіндер !
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Це синок тієї ФСБшниці пані Вітренко , якщо хтось не знає ...
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NNN - ну и хорошо..., все свои, а то я уже испугался, что какой нибудь революционер с Революции Достоинства пробрался...
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То есть он СМОТРЯЩИЙ от ФСБ в нафтогазе? А как туда иначе попасть - там кастовость прежде всего
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А молодий пан Вовк (якого всі так недавно матюкали) спокійно й досі сидить у своєму кріслі - колишній ТОПменеджер Рошену в РФ ...))
Не дарма казав класик - "кадри вирішують все !" ... А населенню - "вРотердам+" і все ...
П.С - НАБУ подозревает руководство НКРЭКУ в сговоре с бизнесом при использовании формулы "Роттердам+" для увеличения цены на электроэнергию
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А вот результат. Или Чаус стал великим судьей за Овоща ?НАБУ направило до суду ряд клопотань, якими просить допустити детективів до банківських документів Центренрего і Дніпроенерго для перевірки обгрунтованості затвердження формули «Роттердам +».«Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, в січні-березні 2016 року за розробку порядку формування оптової ринкової ціни («Роттердам +») забезпечили включення в неї явно необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії на оптовий ринок», - йдеться в ухвалі суду.Суд відхилив всі клопотання НАБУ.
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Вы не внимательно прочитали. СУД ОТКАЗАЛ В ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ,
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НАБУ могло бы проверить аферу с покупкой днепржнерго Детеком. Янек отдал его ахмету просто так.
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В нашей стране, это основное МОГЛО !!!!! Только не с шоколадной дупой и его хренпрокурором.
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Классный фильм " берегись автомобиля" . " тебя посодют, а ты не воруй". Вовка назначили , чтобы потом посадить. А основные гроши у олигархов ОСТАНУТЬСЯ.
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Вообще-то парень после развода родителей с 15 лет жил с отцом.
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Интересный поворот... в принципе, с кактусом сходная история.
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Я тоже вначале удивился и загуглил.
Но это тот случай когда "сын за отца не отвечает", то есть за мать
Он благодаря отцу поднялся. И взгляды у него проукраинские.

1991 року, після розлучення батьків, Юрій залишився жити з батьком[2]. В пресі згадується, що причиною розлучення Наталія Вітренко називала свою активну політичну діяльність."
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А помните совсем недавно нам говорили, что наша африканская экономика употребляет 55 млрд кубов газа, а сейчас оказывается что и 16 более чем достаточно! Это же сколько суки украли у народа и государства на этих газовый и других схемах!!! А все могло бы быть по другому......
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чрезмерный?))) еще не было таких запасов, которые невозможно было бы продать, превратив их в нехватку...
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piligrim - это так думают государственные деятели.. (излишек на случай черезвычайной ситуации)... А у нас купил - быстро продал - наварил - купил и продал еще быстрее...
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Котельні в сільських школах масово переводять з газу на дрова - так само дитячі садки і лікарні ... Населенню піднімають ціну на газ і закликають економити - лише промислові підприємства споживають газ у звичайних режимах ...
А хто ж власники тих підприємств ? Натяк зрозуміло ?
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из этого следует - олигархия правит в стране. она родимая, она сука.
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З цього слідує , що вона не тільки править , а й збирається правити далі і знищить кожного , хто насмілиться на неї зазіхнути !
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вот это и есть диалектика... хуй им навстречу раз на то пошло.
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То якісь зовсім елітні школи, що на газу, а не на вугіллі.
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Если внимательно посмотреть на цену газа, то своим нищим гражданам это типа "рехформаторы" продавали дороже, чем промышленности. К, сожалению, винницкое базарное чудо и шоколадная дупа уже потеряли много времени на типа "реформы" и после двух лет "космических" цен, мы имеем то, что имеем. Самостоятельно выбраться из экономического кризиса мы уже объективно не в состоянии.
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Хочу вас засмутити але так в усьому світі. Промисловість є оптовим споживачем тому їм природно дістається дешевше. Населення споживач роздрібний, йому дорожче.
Те що у нас було навпаки не є свідченням особливої любові Йулі до народу. Плата за енергоносії є так званим обов'язковим плптежем, тобто його не можна уникнути і він завжди закладається у зарплати. Низькі тарифи просто дозволяли нашим шановним роботодавцям платити людям менші зарплати, а ми з вами двічі були у дурнях. Спершу з наших податків дотувалися дешеві тарифи, а потім, тому що тарифи дешеві, нам платили менші зарплати!
Зарплати останнім часом зросли не просто так. Народ не міг працювати за колишні гроші, бо старі зарплати не враховували нових тарифів. Почався "броунівський рух", всі кинулися шукати нову роботу і в результаті, втомившись від плинності кадрів, роботодавці змушені були погоджуватися на підвищення зарплат. У мене супермаркет через дорогу, рік тому там періодично з'являлися оголошення про вакансії продавців та касирів з зарплатами 3-4тис, а зараз це 4,5-6 тис. думаю така ж пропорція і в інших галузях, хоча погоджуюсь, не скрізь процес іде рівномірно, хтось вилазить вперед, а хтось відстає.
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Вы, красиво прошлись. Спасибо повеселили от души !
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Забанил с такими же как ты шеколадными гребнями и радуешся Так я повторюсь Петушинная власть аферистов густо зазбавленых отморожеными мапланцами Снизила жизненый уровень украинцев в три раза Даже по сравнению с овожем и Колей- бимбой А пенсов поставила зха грань выживания И они ответят за ето деяние рано или поздно
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Явамнмверювывсеврети. Хахлы все замерзнут четвертый год подряд
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це так буває , коли йдеш платити за новими тарифами ...((
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маман подсказала???, как она терпит тебя на службе у нацистов??? ААА???))))
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UA NNN
Це синок тієї ФСБшниці пані Вітренко , якщо хтось не знає ...
========
А чё ж на мамку не похож? Нос не красный?
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Ее на толпу пустили, хрен его знает теперь на кого он похож.
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При сохранении текущих темпов закачки Нафтогаз накопит к зиме 16 млрд. долларов на карман и мы передеребаним, как и положено 40% отката куда следует.
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ну от!- можете спати спокійно! - Вітренка за вас потурбується.
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Прийде зима все одно скажуть що газу не вистачить на всю зиму.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри сохранении текущих темпов закачки Нафтогаз накопит к зиме 16 млрд кубов газа. Может, это даже много, - Витренко
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