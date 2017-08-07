 "Свои загранпаспорта я все сдал", - Розенблат

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Українським новинам".
"Свои загранпаспорта я все сдал", - сказал политик.
"У меня нет возможности выехать за границу, потому что у меня нет ни одного заграничного паспорта, у меня нет гражданства другой страны. И поэтому все мечты прокуроров о том, чтобы я выехал за границу, не сбудутся", - добавил парламентарий.
"Паспортов у меня нет, возможности выехать за границу тоже нет, как, собственно, и желания избегать следствия, потому что я знаю, что невиновен", - подчеркнул он.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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Разве могут быть сомненья.
Я и сам все это видел.
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобой секрет!
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какой дом? - паспорта.
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