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 Политика Украины
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 "Свои загранпаспорта я все сдал", - Розенблат

розенблат

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Борислав Розенблат утверждает, что сдал свои паспорта для выезда за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Українським новинам".

"Свои загранпаспорта я все сдал", - сказал политик.

"У меня нет возможности выехать за границу, потому что у меня нет ни одного заграничного паспорта, у меня нет гражданства другой страны. И поэтому все мечты прокуроров о том, чтобы я выехал за границу, не сбудутся", - добавил парламентарий.

"Паспортов у меня нет, возможности выехать за границу тоже нет, как, собственно, и желания избегать следствия, потому что я знаю, что невиновен", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розенблат переписал на сестру половину дома, арестованного судом, - ЦПК. ФОТО

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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а чого у мене тільки ОДИН закордонний пашпорт, а у цього хряка кілька?
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Можна два. Один біометричний, другий старого зразку - для тих країн "третього світу", що біометричні не визнають.
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Ващета старый нужно сдавать при получении нового. А у него могут быть ещё и дипломатический, и (серьёзно) моряка. Слуга народа всё-таки.
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Суд має вирішити- винен чи не винен. От тільки з судом проблема- довіри йому немає. Пат.
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думаю, що це ще гірше....поки назва не придумана.
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Я тебе, конечно, верю -
Разве могут быть сомненья.
Я и сам все это видел.
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобой секрет!
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вот и хороший мальчик, а то дом дом....
какой дом? - паспорта.
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Жертва судейского произвола! Мож скинемся бабла? Знаю где четкие пацы за пачку зеленых могут любой аусвайс забабахать. Заодно и морду могут подправить, если к сумме недоложить 100 баксовой купюры - мама родная неузнаит.
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Ну и......флаг в руки. Может когда-нибудь......после следующих выборов у судов, которые ещё предстоит реформировать и дойдут до тебя руки. Ждать похоже придётся долго, успеешь выйти на пенсию
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Как видим этот вор этим заявлением признал нарушение закона о паспортном режиме в украине.Почему то комиссия при порошенко не спешит его лишать гражданства,после криминального судебного приговора..А скольтаких друзейу пана порошенко,скажи мне кто твой дркг и я скажукто ты порошенко это гораздо больший розенблат.
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паспорт Розенблят* ты может и сдал, но не поверю что у такого пейсана в загашнике нет пару дарконов
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нам показывают ЗРЕЛИЩа без ХЛЕБА. Радуйтесь православные
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Посмотришь на честные глаза это афериста и сразу понятно, что доллары подбросили, вся недвижимость записана на столетней слепо-глухой бабушке, машина на жене брата тещи, золото-бриллианты - подарок тайного любовника, а сам, как церковная мышь беден и непорочен. Когда этот порошенковский цирк уже поедет с Украины куда подальше во главе с шоколадным брехуном?
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Ключевое слово "СВОИ". Значит не один паспорт был. АУ, Гарант! Когда будем лишать гражданства?
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Это запугивание при голосовании за розграбление Украинской Земли. Это давление, а так они что не видели кто что имеет и чем владеет? Там что один разинблят один такой? Банкова давит на депутатов.
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Знаю Борислава как патриота Украины,что то здесь не ясно и кому то он мешает слишком сильно воровать ,провокация по заказу проведена репрессивным органом НАБУ.Но я верю в честность Борислава и вся эта преступная кампания развалится в суде и еще будут перед ним извинятся при этом возместят нанесение морального и физического ущерба кругленькой суммой в американской валюте.
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Почему у НАБУ нет вопросов к Юлии Тимошенко или к меру Львова Садовому? Это избирательное правосудие против тех кто работает на Украину.
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Свои загранпаспорта я все сдал. Все 525 штук...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Свои загранпаспорта я все сдал", - Розенблат
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