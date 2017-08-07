 Число обстрелов на Донбассе увеличилось на 55% за неделю, - миссия ОБСЕ

"Режим прекращения огня не улучшился за последнюю неделю. За последнюю неделю СММ зафиксировала увеличение на 55% количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлой неделей. Наиболее затронута этой тенденцией территория между Первомайском и Попасной где произошло 20% из указанных нарушений режима прекращения огня", - заявил А.Хуг в понедельник журналистам в оккупированном Луганске, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что стороны конфликта на Донбассе при обстрелах используют запрещенное минскими договоренностями вооружение.
"СММ зафиксировала более 550 случаев использования тяжелого вооружения и вооружения запрещенного минскими договоренностями. Сюда входят танки, минометы и артиллерия", - сказал замглавы миссии.
"Эскалация ситуации и те нарушения режима прекращения огня, которые имеют место между Попасной и Первомайском и в других четырех других горячих точках, имеют влияние на гражданское население", - добавил А.Хуг.
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