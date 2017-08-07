EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  407  11
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (2734) Донбасс (15675) Хуг Александр (301)

 Число обстрелов на Донбассе увеличилось на 55% за неделю, - миссия ОБСЕ

хуг

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что число нарушений режима прекращения огня на Донбассе увеличилось за неделю.

"Режим прекращения огня не улучшился за последнюю неделю. За последнюю неделю СММ зафиксировала увеличение на 55% количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлой неделей. Наиболее затронута этой тенденцией территория между Первомайском и Попасной где произошло 20% из указанных нарушений режима прекращения огня", - заявил А.Хуг в понедельник журналистам в оккупированном Луганске, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что стороны конфликта на Донбассе при обстрелах используют запрещенное минскими договоренностями вооружение.

"СММ зафиксировала более 550 случаев использования тяжелого вооружения и вооружения запрещенного минскими договоренностями. Сюда входят танки, минометы и артиллерия", - сказал замглавы миссии.

"Эскалация ситуации и те нарушения режима прекращения огня, которые имеют место между Попасной и Первомайском и в других четырех других горячих точках, имеют влияние на гражданское население", - добавил А.Хуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно открыть больше пунктов пропуска на Луганщине: мост в Станице Луганской остается единственным КПВВ в регионе, - Хуг
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Европа должна понять простой закон природы : чем больше свинью кормишь,тем она больше срет! Так и кацапы:чем больше поддерживаешь - тем больше гадят цивилизации!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И что будем дальше выполнять минские договорняки, может за три года какая нибудь новая альтернатива есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
президент у нас людина миру-миру з рассєйою....яка до біса альтернатива друже ? здача земель і обкрадання держбюджету.ось на що він здібний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохососы балуются,когда у них аргументов нет ,они свинячат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ОБСЕ уже имеет прибор,который измеряет количество обстрелов в процентах.До чего дошла наука.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уже подмечено... как только сходка по минскому договорняку орки увеличивают обстрелы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Педро щас как полетит на самолетике, все сразу сдадутся в плен и конец войне! Где визы с оккупантом, сладенький?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очередной гумконвой заехал.Стреляют школьными принадлежнастями.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧисло обстрелов на Донбассе увеличилось на 55% за неделю, - миссия ОБСЕ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти