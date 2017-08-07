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Все про:Германия (2909) награда (1216) победа (375) шахматы (95)

 Украинские гроссмейстеры Онищук и Овсеевич взяли "золото" и "серебро" на турнире в Дрездене

онищук

Украинские гроссмейстеры Владимир Онищук и Сергей Овсеевич заняли первое и второе место на шахматном турнире FIDE Open Dresden 2017 в Дрездене (Германия).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федерацию шахмат Украины, в группе "А" Онищук завоевал первенство с 7,5 очками из 9 (6 побед, 3 ничьи, ни одного поражения). Вторым стал Овсеевич с 7 очками.

Еще один украинский гроссмейстер - Александр Ковчан - с 6,5 очками в итоге занял пятое место.

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"С правой в челюсть рановато, все ж таки первая игра" (с)
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... так я его через бедро с захватом или шах конем ....по голове...
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Ти ба! Є люди в Україні у яких є чим думати! Але чого ми найбідніші в Європі?!
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"Але чого ми найбідніші в Європі?!" - тому шо дурні...
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Дурни и обманутые - разные понятия, когда желающие дорваться до власти натравливают на персоны, а не на смену системы.
.
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Вообще-то уже нет, если взять соотношение МРОТ/прожиточный минимум (дабы отсечь зарплаты олигархов) . Житель рашки-говняшки - будет беднее.Да и Молдавии тоже.

Другой вопрос,что у нас не объявленная война и до конца непобежденная коррупция, а это увы играет не нам на руку.
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И почему мне безразлично от этих ничего не значащих и не меняющих побед?
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Потому что твой диагноз описывается в литературе по психиатрии....
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мультик про коня Юлия видел? ну, радуйся! психиатр! прошу список литературы по которым ты прошел повышения квалификации и подтвердил врачебную категорию.
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Диагноз товарища Саахова подтверждается...(с)
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Помните матч Карпов-Каспаров? Или Вы тогда еще не родились?
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Тю. До того куда интересней было - Карпов/Корчной. "На каждый шах отвечу матом"...
Багио, Мерано...
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ты бы еще Спасского с Фишером вспомнил. Вот где разрыв пердаков был!
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Прости , больше не буду и теперь всегда буду радоваться нашим великим победам! Чес слово!
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Т.е. ты против того,чтобы наши соотечественники занимали призовые места?
"Если человек идиот то это надолго" (с) Брильянтовая рука.
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Может кто помочь вылечить парня? Он хотел служить, но его не стали лечить, а просто уволили из армии... И оплатить лечение... Может лечащий врач карточку откроет для пожертвований на лечение
Стало известно о нелегкой судьбе караульного, упавшего в обморок на инаугурации Порошенко

После инцидента у здания Рады, врачи диагностировали военному серьезное заболевание почек и проблемы с сердцем, однако лечить не стали.
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А де якась інформація про це ? Що значить - відмовилися ? Це як ?
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Вот интере но,евреи или украинцы....или как ПеПо
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Украинская велогонщица Яна Беломоина выиграла Кубок мира

Украинская велогонщица Яна Беломоина стала победительницей Кубка мира по маунтинбайке. Наша соотечественница досрочно обеспечила себе победу в общем зачете, выиграв предпоследний этап, который проходил в канадском Мон-Сен-Анн.
24-летняя уроженка Луцка оказалась недосягаемой для своих преследовательниц за одну гонку до окончания Кубка мира. В Канаде Беломоина финишировала первой в олимпийской дисциплине кросс-кантри с результатом 1:17:50.
Второй приехала легендарная француженка Полин Ферран-Прево, а третьей стала канадская велогонщица Кэтрин Пендрел.Эта победа позволила украинке набрать в общем зачете 1050 очков. Таким образом Яна Беломоина досрочно стала победительницей Кубка мира, не оставив соперницам никаких шансов подвинуть ее с первого места. https://censor.net.ua/news/450780/ukrainskie_grossmeyistery_onischuk_i_ovseevich_vzyali_zoloto_i_serebro_na_turnire_v_drezdene
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинские гроссмейстеры Онищук и Овсеевич взяли "золото" и "серебро" на турнире в Дрездене
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