 Украинские гроссмейстеры Онищук и Овсеевич взяли "золото" и "серебро" на турнире в Дрездене

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федерацию шахмат Украины, в группе "А" Онищук завоевал первенство с 7,5 очками из 9 (6 побед, 3 ничьи, ни одного поражения). Вторым стал Овсеевич с 7 очками.
Еще один украинский гроссмейстер - Александр Ковчан - с 6,5 очками в итоге занял пятое место.
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Другой вопрос,что у нас не объявленная война и до конца непобежденная коррупция, а это увы играет не нам на руку.
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Багио, Мерано...
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"Если человек идиот то это надолго" (с) Брильянтовая рука.
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Украинская велогонщица Яна Беломоина стала победительницей Кубка мира по маунтинбайке. Наша соотечественница досрочно обеспечила себе победу в общем зачете, выиграв предпоследний этап, который проходил в канадском Мон-Сен-Анн.
24-летняя уроженка Луцка оказалась недосягаемой для своих преследовательниц за одну гонку до окончания Кубка мира. В Канаде Беломоина финишировала первой в олимпийской дисциплине кросс-кантри с результатом 1:17:50.
Второй приехала легендарная француженка Полин Ферран-Прево, а третьей стала канадская велогонщица Кэтрин Пендрел.Эта победа позволила украинке набрать в общем зачете 1050 очков. Таким образом Яна Беломоина досрочно стала победительницей Кубка мира, не оставив соперницам никаких шансов подвинуть ее с первого места. https://censor.net.ua/news/450780/ukrainskie_grossmeyistery_onischuk_i_ovseevich_vzyali_zoloto_i_serebro_na_turnire_v_drezdene
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