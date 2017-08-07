 Участник экстремальных соревнований Гонка Нации скончался в Одессе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте организаторов мероприятия.
"Одному из спортсменов стало плохо во время Забега Силы. 31-летнего жителя Одесской области, Димова Николая, после оказания первой помощи доставили в местную больницу. Медики боролись за жизнь Николая, но спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.
Причина смерти мужчины неизвестна.
Отмечается, что в день соревнований держалась аномально высокая температура воздуха.
По словам организаторов, для участия в соревнованиях справка о состоянии здоровья не требуется. Однако каждого участника информируют об опасности для здоровья и жизни и рекомендуют пройти медосмотр.
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