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 Участник экстремальных соревнований Гонка Нации скончался в Одессе

смерть свеча

В Одессе во время масштабных соревнований Гонка Нации погиб 31-летний спортсмен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте организаторов мероприятия.

"Одному из спортсменов стало плохо во время Забега Силы. 31-летнего жителя Одесской области, Димова Николая, после оказания первой помощи доставили в местную больницу. Медики боролись за жизнь Николая, но спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

Причина смерти мужчины неизвестна.

Отмечается, что в день соревнований держалась аномально высокая температура воздуха.

По словам организаторов, для участия в соревнованиях справка о состоянии здоровья не требуется. Однако каждого участника информируют об опасности для здоровья и жизни и рекомендуют пройти медосмотр.

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